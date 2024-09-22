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كوريا الشمالية تحذر من أي عمل عدائي ضدها وتؤكد أن الوضع أصبح "خطيرا"
كوريا الشمالية تحذر من أي عمل عدائي ضدها وتؤكد أن الوضع أصبح "خطيرا"
سبوتنيك عربي
أصدرت كوريا الشمالية، تحذيرا بأن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية يتجه نحو "عتبة أكثر خطورة"، بحسب قولها. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T08:15+0000
2024-09-22T08:15+0000
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وقالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، في خطابها أمام المنتدى النسائي الأوراسي الرابع، الذي عُقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية: "في الآونة الأخيرة، كان الوضع الأمني يتجه نحو ​​عتبة أكثر خطورة"، بحسب الصحيفة الرئيسية في بيونغ يانغ "رودونغ سينمون"، اليوم الأحد.وتابعت مشددة أن بيونغ يانغ "لن تتغاضى عن أي أعمال عدائية في شبه الجزيرة الكورية".وأكدت تشوي سون هوي أن "سياسة التحالف"، التي تنتهجها أمريكا وبعض الدول التي تتبعها، تسببت في "حلقة مفرغة من التوترات المتصاعدة والمواجهة"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وفي 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، كشفت كوريا الشمالية علنا عن منشأة تخصيب يورانيوم خاصة بها لأول مرة، وعرضت صورا لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وهو يدعو إلى تعزيز الأسلحة النووية للدولة.وعززت أمريكا تعاونها الأمني ​​مع كوريا الجنوبية واليابان، حليفتيها الآسيويتين الرئيسيتين، لمواجهة التهديدات الصاروخية والنووية، التي تشكلها كوريا الشمالية، بحسب الزعم الأمريكي.ويوم أمس السبت، أدان زعماء أمريكا والهند واليابان وأستراليا، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ ولبرنامجها النووي، وأكدوا التزامهم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.
https://sarabic.ae/20240919/كوريا-الشمالية-تختبر-بنجاح-صواريخ-باليستية-وتكتيكية-جديدة-تحت-إشراف-كيم-جونغ-أون-1092873954.html
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الشمالية تحذر من أي عمل عدائي ضدها وتؤكد أن الوضع أصبح "خطيرا"

08:15 GMT 22.09.2024
© AP Photo / Cha Song Hoأعلام كوريا الشمالية
أعلام كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Cha Song Ho
تابعنا عبر
أصدرت كوريا الشمالية، تحذيرا بأن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية يتجه نحو "عتبة أكثر خطورة"، بحسب قولها.
وقالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، في خطابها أمام المنتدى النسائي الأوراسي الرابع، الذي عُقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية: "في الآونة الأخيرة، كان الوضع الأمني يتجه نحو ​​عتبة أكثر خطورة"، بحسب الصحيفة الرئيسية في بيونغ يانغ "رودونغ سينمون"، اليوم الأحد.
وتابعت مشددة أن بيونغ يانغ "لن تتغاضى عن أي أعمال عدائية في شبه الجزيرة الكورية".
وأكدت تشوي سون هوي أن "سياسة التحالف"، التي تنتهجها أمريكا وبعض الدول التي تتبعها، تسببت في "حلقة مفرغة من التوترات المتصاعدة والمواجهة"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
كوريا الشمالية تختبر بنجاح صواريخ باليستية وتكتيكية جديدة تحت إشراف كيم جونغ أون
19 سبتمبر, 01:45 GMT
وفي 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، كشفت كوريا الشمالية علنا عن منشأة تخصيب يورانيوم خاصة بها لأول مرة، وعرضت صورا لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وهو يدعو إلى تعزيز الأسلحة النووية للدولة.
وعززت أمريكا تعاونها الأمني ​​مع كوريا الجنوبية واليابان، حليفتيها الآسيويتين الرئيسيتين، لمواجهة التهديدات الصاروخية والنووية، التي تشكلها كوريا الشمالية، بحسب الزعم الأمريكي.
ويوم أمس السبت، أدان زعماء أمريكا والهند واليابان وأستراليا، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ ولبرنامجها النووي، وأكدوا التزامهم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.
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