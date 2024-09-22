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https://sarabic.ae/20240922/مصر-تكشف-تطورات-جديدة-حول-المرض-الغامض-1092986869.html
مصر تكشف تطورات جديدة حول "المرض الغامض"
مصر تكشف تطورات جديدة حول "المرض الغامض"
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن آخر التطورات بشأن ما أُطلق عليه "المرض الغامض" في محافظة أسوان جنوبي البلاد. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T12:46+0000
2024-09-22T12:46+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، إنه "بداية من تاريخ 11 سبتمبر(أيلول الجاري)، لاحظت أجهزة الرصد وقطاع الطب الوقائي بالوزارة، وجود زيادة في معدلات الإبلاغ والتردد على مستشفيات قرية أبو الريش وبعض القرى القريبة منها، حيث تم الإبلاغ عن حالات النزلات المعوية، التي تعاني من غثيان وقيء وإسهال".وتابع عبد الغفار أنه "بعد إبلاغ وزير الصحة المصرية، خالد عبد الغفار، بهذه الزيادة، كلّف نائبه مع فريق من الطب الوقائي بالتوجه إلى محافظة أسوان لمتابعة الوضع بشكل ميداني، وجرى التنسيق مع المحافظ اللواء إسماعيل كمال، بالإضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحي".وأضاف أن "هذا الفريق تحرك على 3 محاور، الأول هو التأكد من سلامة مياه الشرب، وتم أخذ عينات من أكثر من 103 محطات شرب بالمحافظة، وجاءت العينات كلها تؤكد عدم وجود أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي، وبالتعاون مع شركة المياه بدأنا في أخذ عينات من أماكن التوزيع في منازل المصابين، وكان المحور الثاني هو تم التوجه للمستشفيات للتأكد من معدلات التردد وتلقي العلاج المناسب، أما المحور الثالث فهو المرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام، لأن هذه الأعراض غالبا ترتبط بتلوث وتنتقل بالماء والطعام".ومضى عبد الغفار، بالقول: "عندما مررنا على ثلاثة مستشفيات، وجدنا أن من إجمالي الذين ترددوا على المستشفيات، تم حجز 128 حالة، خرج منهم حتى أمس السبت، 22 حالة، والمرور على 163 منزلا، وجرى الاطمئنان على الوضع الصحي، ونتائج العينات التي سحبت من المنازل ستظهر خلال 48 ساعة، والعينات التي تم تحليلها من الأطعمة أفادت بوجود طعام ملوث وبعض أنواع البكتيريا تسبب نزلات معوية، وخلال الـ48 ساعة، ستظهر كل النتائج المعملية التي سنعلن عنها".وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن "الأمور تتحسن خلال الـ3 أيام الماضية"، مبينًا أن "معدلات الإبلاغ شهدت انخفاضا"، كما لفت إلى أن "منظمة الصحة العالمية، قالت إن أكثر من 80% من حالات النزلات المعوية لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، وتتلقى العلاج من المنزل".من ناحية أخرى، تفقد محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، اليوم الأحد، منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلي، وأكد سلامة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية.وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، قد صرح في وقت سابق من أمس السبت، بأنه "بعد فحوصات أولية لمحطات المياه والمنازل، ثبت أنه لا يوجد تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي بمحطات المياه".وأضاف أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وجّه "بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول للمصدر الرئيسي المسبب لهذه الأعراض، وتقديم كافة الدعم للمرضى".كما أشار عبد الغفار إلى انخفاض إجمالي عدد الحالات، التي تحتاج لدخول المستشفيات وتلقي العلاج من 63 إلى 25 حالة فقط.وشهدت الأيام الماضية تعرض بعض المواطنين في أسوان، لإعياء ونزلات معوية (القيء والإسهال)، وذلك لأسباب غامضة، وفق صحيفة "المصري اليوم".وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإصابات الكثيرة في المدينة وحالات الإعياء، وزعمت بعضها وجود "حالات كوليرا"، وهو ما نفته السلطات الصحية في مصر، التي أكدت أن الحالات مصابة بنزلات معوية.
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مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, الأخبار

مصر تكشف تطورات جديدة حول "المرض الغامض"

12:46 GMT 22.09.2024
© Sputnik . Amro Omran نهر النيل بمدينة أسوان
نهر النيل بمدينة أسوان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
نهر النيل بمدينة أسوان
© Sputnik . Amro Omran
تابعنا عبر
كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن آخر التطورات بشأن ما أُطلق عليه "المرض الغامض" في محافظة أسوان جنوبي البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، إنه "بداية من تاريخ 11 سبتمبر(أيلول الجاري)، لاحظت أجهزة الرصد وقطاع الطب الوقائي بالوزارة، وجود زيادة في معدلات الإبلاغ والتردد على مستشفيات قرية أبو الريش وبعض القرى القريبة منها، حيث تم الإبلاغ عن حالات النزلات المعوية، التي تعاني من غثيان وقيء وإسهال".
وتابع عبد الغفار أنه "بعد إبلاغ وزير الصحة المصرية، خالد عبد الغفار، بهذه الزيادة، كلّف نائبه مع فريق من الطب الوقائي بالتوجه إلى محافظة أسوان لمتابعة الوضع بشكل ميداني، وجرى التنسيق مع المحافظ اللواء إسماعيل كمال، بالإضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحي".
وأضاف أن "هذا الفريق تحرك على 3 محاور، الأول هو التأكد من سلامة مياه الشرب، وتم أخذ عينات من أكثر من 103 محطات شرب بالمحافظة، وجاءت العينات كلها تؤكد عدم وجود أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي، وبالتعاون مع شركة المياه بدأنا في أخذ عينات من أماكن التوزيع في منازل المصابين، وكان المحور الثاني هو تم التوجه للمستشفيات للتأكد من معدلات التردد وتلقي العلاج المناسب، أما المحور الثالث فهو المرور على الباعة الجائلين وأماكن تقديم الطعام، لأن هذه الأعراض غالبا ترتبط بتلوث وتنتقل بالماء والطعام".
رجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
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ومضى عبد الغفار، بالقول: "عندما مررنا على ثلاثة مستشفيات، وجدنا أن من إجمالي الذين ترددوا على المستشفيات، تم حجز 128 حالة، خرج منهم حتى أمس السبت، 22 حالة، والمرور على 163 منزلا، وجرى الاطمئنان على الوضع الصحي، ونتائج العينات التي سحبت من المنازل ستظهر خلال 48 ساعة، والعينات التي تم تحليلها من الأطعمة أفادت بوجود طعام ملوث وبعض أنواع البكتيريا تسبب نزلات معوية، وخلال الـ48 ساعة، ستظهر كل النتائج المعملية التي سنعلن عنها".
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن "الأمور تتحسن خلال الـ3 أيام الماضية"، مبينًا أن "معدلات الإبلاغ شهدت انخفاضا"، كما لفت إلى أن "منظمة الصحة العالمية، قالت إن أكثر من 80% من حالات النزلات المعوية لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، وتتلقى العلاج من المنزل".
من ناحية أخرى، تفقد محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، اليوم الأحد، منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلي، وأكد سلامة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، قد صرح في وقت سابق من أمس السبت، بأنه "بعد فحوصات أولية لمحطات المياه والمنازل، ثبت أنه لا يوجد تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي بمحطات المياه".
وأضاف أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وجّه "بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول للمصدر الرئيسي المسبب لهذه الأعراض، وتقديم كافة الدعم للمرضى".
النيل في أسوان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
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أمس, 12:08 GMT
كما أشار عبد الغفار إلى انخفاض إجمالي عدد الحالات، التي تحتاج لدخول المستشفيات وتلقي العلاج من 63 إلى 25 حالة فقط.
وشهدت الأيام الماضية تعرض بعض المواطنين في أسوان، لإعياء ونزلات معوية (القيء والإسهال)، وذلك لأسباب غامضة، وفق صحيفة "المصري اليوم".
وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإصابات الكثيرة في المدينة وحالات الإعياء، وزعمت بعضها وجود "حالات كوليرا"، وهو ما نفته السلطات الصحية في مصر، التي أكدت أن الحالات مصابة بنزلات معوية.
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