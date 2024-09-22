https://sarabic.ae/20240922/مقتل-مدني-واحد-وإصابة-9-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1092978571.html
مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T01:13+0000
2024-09-22T01:13+0000
2024-09-22T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
قصف مدفعي
قصف مدنيين
مقتل مدنيين
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 57 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. من بينها 8 حالات على محور دونيتسك، و49 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 168 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 47 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240921/قوات-كييف-تهاجم-3-بلدات-في-مقاطعة-بيلغورود-دون-وقوع-إصابات-1092977753.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, قصف مدفعي, قصف مدنيين, مقتل مدنيين
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, قصف مدفعي, قصف مدنيين, مقتل مدنيين
مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 57 مرة خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 57 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. من بينها 8 حالات على محور دونيتسك
، و49 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 168 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 47 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.