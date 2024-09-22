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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240922/مقتل-مدني-واحد-وإصابة-9-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1092978571.html
مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T01:13+0000
2024-09-22T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
قصف مدفعي
قصف مدنيين
مقتل مدنيين
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 57 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. من بينها 8 حالات على محور دونيتسك، و49 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 168 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 47 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240921/قوات-كييف-تهاجم-3-بلدات-في-مقاطعة-بيلغورود-دون-وقوع-إصابات-1092977753.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, قصف مدفعي, قصف مدنيين, مقتل مدنيين
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, قصف مدفعي, قصف مدنيين, مقتل مدنيين

مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك

01:13 GMT 22.09.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 57 مرة خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 57 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. من بينها 8 حالات على محور دونيتسك، و49 على محور غورلوفكا".
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تهاجم 3 بلدات في مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات
أمس, 21:44 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 168 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 47 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن عشرات الغارات على عدة بلدات جنوب لبنانأمس, 21:29 GMT
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