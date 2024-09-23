https://sarabic.ae/20240923/إصابة-إعلامي-لبناني-بقصف-إسرائيلي-على-الهواء-مباشرة-فيديو-1093033635.html
إصابة إعلامي لبناني بقصف إسرائيلي على الهواء مباشرة... فيديو
إصابة إعلامي لبناني بقصف إسرائيلي على الهواء مباشرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض رئيس تحرير شبكة "مرايا" الدولية، فادي بودية، لإصابة نتيجة قصف إسرائيلي أثناء ظهوره كضيف في برنامج "حبر سياسي" خلال بث مباشر من البقاع. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T18:49+0000
2024-09-23T18:49+0000
2024-09-23T18:59+0000
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ويظهر مقطع الفيديو لحظة إصابة بودية بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة البقاع اللبناني، مساء اليوم الإثنين، مستهدفا مكان تواجده.وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، إن الوضع الحالي في لبنان دقيق وخطير، محذرا جميع اللبنانيين من استهدافهم بالضربات الإسرائيلية.يذكر أن لبنان يعيش، منذ صباح اليوم الإثنين، أعنف تصعيد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, لبنان, إسرائيل
نادي الفيديو, لبنان, إسرائيل
إصابة إعلامي لبناني بقصف إسرائيلي على الهواء مباشرة... فيديو
18:49 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 18:59 GMT 23.09.2024)
تعرض رئيس تحرير شبكة "مرايا" الدولية، فادي بودية، لإصابة نتيجة قصف إسرائيلي أثناء ظهوره كضيف في برنامج "حبر سياسي" خلال بث مباشر من البقاع.
ويظهر مقطع الفيديو لحظة إصابة بودية بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة البقاع اللبناني، مساء اليوم الإثنين، مستهدفا مكان تواجده.
وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، إن الوضع الحالي في لبنان دقيق وخطير
، محذرا جميع اللبنانيين من استهدافهم بالضربات الإسرائيلية.
يذكر أن لبنان يعيش، منذ صباح اليوم الإثنين، أعنف تصعيد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.