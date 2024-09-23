https://sarabic.ae/20240923/الجيش-السوري-يدمر-شاحنات-أسلحة-لتنظيم-النصرة-شمال-إدلب-1093032313.html

الجيش السوري يدمر شاحنات أسلحة لتنظيم "النصرة" شمال إدلب

الجيش السوري يدمر شاحنات أسلحة لتنظيم "النصرة" شمال إدلب

سبوتنيك عربي

استهدف الجيش السوري، مساء اليوم الإثنين، عددا من عربات الدفع الرباعي التابعة لـ "جبهة النصرة" أثناء قيامها بنقل أسلحة وذخائر من أحد مستودعات التنظيم الإرهابي... 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T18:35+0000

2024-09-23T18:35+0000

2024-09-23T18:35+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب إن الجيش السوري رصد عدة آليات تابعة "للنصرة" كانت تقوم بنقل شحنة من الصواريخ وأعتدة وقذائف متنوعة من أحد مستودعاتها في محيط بلدتي "كفريا" و"الفوعة" شمال إدلب، باتجاه الريف الشرقي تحضيرا لهجوم على نقاط الجيش السوري في المنطقة.ووفقا للمعلومات المتوافرة، فإن عددا من مسلحي التنظيم قتلت وأصيب آخرون بجراح بعضهم جراحه خطيرة.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بمقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا صينيا بنيران الجيش السوري على محور "جبل التركمان" في ريف اللاذقية الشمالي، شمال غربي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الجيش السوري رصد محاولة مجموعة مسلحة، تابعة لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي، الهجوم على أحد مواقعه في منطقة وادي كليز في جبل التركمان في ريف المحافظة الشمالي الشرقي، لينتقل المشهد الميداني على الفور إلى اشتباكات عنيفة من مسافات قريبة".

https://sarabic.ae/20240903/مراسل-سبوتنيك-الجيش-السوري-يحيد-عددا-من-المسلحين-الإيغور-في-ريف-اللاذقية-1092371286.html

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