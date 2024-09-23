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كارثة في لبنان... عدد قتلى مهول ودمار كبير في ساعات بقصف إسرائيلي... صور وفيديو
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
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https://sarabic.ae/20240923/الكرملين-الهيكل-الأمني-الجديد-في-أوروبا-سيكون-مصدر-قلق-كبير-بالنسبة-لموسكو-1093019653.html
الكرملين: الهيكل الأمني الجديد في أوروبا سيكون مصدر قلق كبير بالنسبة لموسكو
الكرملين: الهيكل الأمني الجديد في أوروبا سيكون مصدر قلق كبير بالنسبة لموسكو
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الهيكل الأمني الجديد في أوروبا سيكون مصدر قلق كبير لموسكو، مشيرًا إلى أنه من الضروري توفير... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T13:01+0000
2024-09-23T13:01+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "بطبيعة الحال، فإن الهيكل الأمني ​​الجديد في أوروبا، سيكون مصدر قلق خاص بالنسبة لنا، من أجل ضمان مصالحنا الأمنية المشروعة، ونظام مناسب للضمانات، وما إلى ذلك".وأضاف بيسكوف، معلقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إعادة النظر في العلاقات بين أوروبا وروسيا بسبب ضرورة التفكير في شكل جديد لتنظيم أوروبا: "من الواضح أنه نظرا لحقيقة أن البنية الأمنية في أوروبا تتغير بسرعة، فلابد من بناء بنية أمنية جديدة لأوروبا بالكامل. إن نظام العلاقات الدولية بأكمله يتغير. ولذلك، فإن هذا سيتطلب الكثير من الجهد في المستقبل".وفي تموز/يوليو، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى روسيا، مشددًا على أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.دبلوماسي روسي: يجب مناقشة عدم تجزئة الأمن في أوروبا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانيةوأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، في مؤتمر دولي للسلام في باريس، أن على أوروبا أن تأخذ في الاعتبار واقعها الجغرافي، الذي لا يقتصر على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأن تعيد النظر في العلاقات مع روسيا في المستقبل، وكذلك السلام في القارة.
https://sarabic.ae/20240913/خبير-أوروبا-أضعف-من-أن-تخوض-حربا-ضد-روسيا-والتلويح-بالنووي-ليس-في-صالحها-1092670365.html
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روسيا

الكرملين: الهيكل الأمني الجديد في أوروبا سيكون مصدر قلق كبير بالنسبة لموسكو

13:01 GMT 23.09.2024
© Sputnik . Мария Девахинаكاتدرائية باسيل والقديس بافيل
كاتدرائية باسيل والقديس بافيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Мария Девахина
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الهيكل الأمني الجديد في أوروبا سيكون مصدر قلق كبير لموسكو، مشيرًا إلى أنه من الضروري توفير ضمانات أمنية لروسيا.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "بطبيعة الحال، فإن الهيكل الأمني ​​الجديد في أوروبا، سيكون مصدر قلق خاص بالنسبة لنا، من أجل ضمان مصالحنا الأمنية المشروعة، ونظام مناسب للضمانات، وما إلى ذلك".
وأضاف بيسكوف، معلقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إعادة النظر في العلاقات بين أوروبا وروسيا بسبب ضرورة التفكير في شكل جديد لتنظيم أوروبا: "من الواضح أنه نظرا لحقيقة أن البنية الأمنية في أوروبا تتغير بسرعة، فلابد من بناء بنية أمنية جديدة لأوروبا بالكامل. إن نظام العلاقات الدولية بأكمله يتغير. ولذلك، فإن هذا سيتطلب الكثير من الجهد في المستقبل".
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وفي تموز/يوليو، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى روسيا، مشددًا على أن روسيا لا يمكن أن تسمح للعدو باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.
دبلوماسي روسي: يجب مناقشة عدم تجزئة الأمن في أوروبا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، في مؤتمر دولي للسلام في باريس، أن على أوروبا أن تأخذ في الاعتبار واقعها الجغرافي، الذي لا يقتصر على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأن تعيد النظر في العلاقات مع روسيا في المستقبل، وكذلك السلام في القارة.
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