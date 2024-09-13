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صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
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نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
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خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
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ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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https://sarabic.ae/20240913/خبير-أوروبا-أضعف-من-أن-تخوض-حربا-ضد-روسيا-والتلويح-بالنووي-ليس-في-صالحها-1092670365.html
خبير: أوروبا أضعف من أن تخوض حربا ضد روسيا والتلويح بالنووي ليس في صالحها
خبير: أوروبا أضعف من أن تخوض حربا ضد روسيا والتلويح بالنووي ليس في صالحها
سبوتنيك عربي
قال الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور علي النشمي، إن "الوضع في أوروبا لم يعد يحتمل مزيدا من الأزمات نتيجة الانقسامات الداخلية وانتشار البلبلة في كافة أرجاء... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T10:08+0000
2024-09-13T10:08+0000
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وأوضح النشمي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "احتجاج المواطنين الأوروبيين على التضحية بهم من قبل حكوماتهم، يدل على أنهم يرفضون خوض حروب لدعم أوكرانيا". وذكّر بتصريح المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إن "الولايات المتحدة لن تنفق المزيد من المال للدفاع عن أوكرانيا وخوض حرب في أوروبا، في حال وصل إلى البيت الأبيض في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل". وبيّن النشمي أن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الغربية عن نية الغرب تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة لضرب العمق الروسي، يأتي ضمن سياق التهويل الإعلامي والدعاية السياسية الغربية".وتابع: "من المستغرب أن تدّعي الإدارة الأمريكية أنها لن تسمح باستخدام صواريخ أمريكية لضرب روسيا، في وقت تقوم بريطانيا بتزويد نظام كييف بأسلحة تمت صناعتها أصلا في الولايات المتحدة".واستنكر "سماح الغرب بإرسال معدات عسكرية حديثة لتسليح مسلحي كييف، والمساهمة في شن عمليات على الحدود مع روسيا".وشدد على أن "لا دولة في العالم ترغب في خوض حرب نووية أو مستعدة للمخاطرة إلى هذا الحد"، معتبرًا أن "أي تصريحات حول دخول الغرب في حرب نووية ضد روسيا هو محض هراء، ولو اجتاح الجيش الروسية الأراضي الأوكرانية بأكملها". ولفت إلى أن "وضع الدول سيناريوهات وخططا بديلة خلال الحروب أمر طبيعي، فالكل يتوقع الأسوأ في هذه المرحلة، إلا أنّه يسعى لتجنب توسع رقعة المعارك، ويوقع اتفاقيات مشتركة بهدف الحماية الذاتية".
https://sarabic.ae/20240821/بوريل-يدعو-لرفع-الحظر-المفروض-على-القوات-الأوكرانية-لضرب-العمق-الروسي-1091971594.html
https://sarabic.ae/20240912/بوتين-يعلق-على-السماح-لكييف-باستخدام-الأسلحة-الغربية-لضرب-العمق-الروسي--1092653409.html
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حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار

خبير: أوروبا أضعف من أن تخوض حربا ضد روسيا والتلويح بالنووي ليس في صالحها

10:08 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Sergei Stepanov
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حصري
قال الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور علي النشمي، إن "الوضع في أوروبا لم يعد يحتمل مزيدا من الأزمات نتيجة الانقسامات الداخلية وانتشار البلبلة في كافة أرجاء القارة العجوز".
وأوضح النشمي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "احتجاج المواطنين الأوروبيين على التضحية بهم من قبل حكوماتهم، يدل على أنهم يرفضون خوض حروب لدعم أوكرانيا".
وذكّر بتصريح المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إن "الولايات المتحدة لن تنفق المزيد من المال للدفاع عن أوكرانيا وخوض حرب في أوروبا، في حال وصل إلى البيت الأبيض في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوريل يدعو لرفع الحظر المفروض على القوات الأوكرانية لضرب العمق الروسي
21 أغسطس, 16:15 GMT
وبيّن النشمي أن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الغربية عن نية الغرب تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة لضرب العمق الروسي، يأتي ضمن سياق التهويل الإعلامي والدعاية السياسية الغربية".
وأشار إلى أن "الغرب يعتبر أوكرانيا أداة بيد حلف الناتو في مواجهة روسيا، ويمجد بقدراته العسكرية ويضخ كييف بالمعدات، في محاولة فاشلة لإضعاف الدور الروسي".
وتابع: "من المستغرب أن تدّعي الإدارة الأمريكية أنها لن تسمح باستخدام صواريخ أمريكية لضرب روسيا، في وقت تقوم بريطانيا بتزويد نظام كييف بأسلحة تمت صناعتها أصلا في الولايات المتحدة".
واستنكر "سماح الغرب بإرسال معدات عسكرية حديثة لتسليح مسلحي كييف، والمساهمة في شن عمليات على الحدود مع روسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنأ سكان موسكو بمناسبة يوم المدينة بالذكرى 877 لموسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلق على السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي
أمس, 16:45 GMT

ورأى النشمي أن "الحرب في أوكرانيا أخذت مسارات جديدة، فالغرب فشل في إضعاف روسيا"، مشيرًا إلى أن "العالم سيشهد تغيرات غير مسبوقة بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وشدد على أن "لا دولة في العالم ترغب في خوض حرب نووية أو مستعدة للمخاطرة إلى هذا الحد"، معتبرًا أن "أي تصريحات حول دخول الغرب في حرب نووية ضد روسيا هو محض هراء، ولو اجتاح الجيش الروسية الأراضي الأوكرانية بأكملها".
ولفت إلى أن "وضع الدول سيناريوهات وخططا بديلة خلال الحروب أمر طبيعي، فالكل يتوقع الأسوأ في هذه المرحلة، إلا أنّه يسعى لتجنب توسع رقعة المعارك، ويوقع اتفاقيات مشتركة بهدف الحماية الذاتية".
ووفقا له، فإن "الأزمة في أوكرانيا ستنتهي بالتوصل الى هدنة طويلة الأمد واحتفاظ كل طرف بما حصل عليه خلال الحرب، والحصار الاقتصادي قد يتواصل على دولة روسيا الاتحادية، إلا أنه سيتم إيجاد عدة حلول لفكه في السنوات القليلة المقبلة".
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