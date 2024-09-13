https://sarabic.ae/20240913/خبير-أوروبا-أضعف-من-أن-تخوض-حربا-ضد-روسيا-والتلويح-بالنووي-ليس-في-صالحها-1092670365.html

خبير: أوروبا أضعف من أن تخوض حربا ضد روسيا والتلويح بالنووي ليس في صالحها

خبير: أوروبا أضعف من أن تخوض حربا ضد روسيا والتلويح بالنووي ليس في صالحها

سبوتنيك عربي

قال الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور علي النشمي، إن "الوضع في أوروبا لم يعد يحتمل مزيدا من الأزمات نتيجة الانقسامات الداخلية وانتشار البلبلة في كافة أرجاء... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T10:08+0000

2024-09-13T10:08+0000

2024-09-13T10:08+0000

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وأوضح النشمي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "احتجاج المواطنين الأوروبيين على التضحية بهم من قبل حكوماتهم، يدل على أنهم يرفضون خوض حروب لدعم أوكرانيا". وذكّر بتصريح المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إن "الولايات المتحدة لن تنفق المزيد من المال للدفاع عن أوكرانيا وخوض حرب في أوروبا، في حال وصل إلى البيت الأبيض في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل". وبيّن النشمي أن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الغربية عن نية الغرب تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة لضرب العمق الروسي، يأتي ضمن سياق التهويل الإعلامي والدعاية السياسية الغربية".وتابع: "من المستغرب أن تدّعي الإدارة الأمريكية أنها لن تسمح باستخدام صواريخ أمريكية لضرب روسيا، في وقت تقوم بريطانيا بتزويد نظام كييف بأسلحة تمت صناعتها أصلا في الولايات المتحدة".واستنكر "سماح الغرب بإرسال معدات عسكرية حديثة لتسليح مسلحي كييف، والمساهمة في شن عمليات على الحدود مع روسيا".وشدد على أن "لا دولة في العالم ترغب في خوض حرب نووية أو مستعدة للمخاطرة إلى هذا الحد"، معتبرًا أن "أي تصريحات حول دخول الغرب في حرب نووية ضد روسيا هو محض هراء، ولو اجتاح الجيش الروسية الأراضي الأوكرانية بأكملها". ولفت إلى أن "وضع الدول سيناريوهات وخططا بديلة خلال الحروب أمر طبيعي، فالكل يتوقع الأسوأ في هذه المرحلة، إلا أنّه يسعى لتجنب توسع رقعة المعارك، ويوقع اتفاقيات مشتركة بهدف الحماية الذاتية".

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