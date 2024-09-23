https://sarabic.ae/20240923/بعثة-روسيا-الغرب-يريد-أن-تهيمن-أوكرانيا-على-أجندة-الأمم-المتحدة-رغم-أزمات-الشرق-الأوسط-1093001114.html

بعثة روسيا: الغرب يريد أن تهيمن أوكرانيا على أجندة الأمم المتحدة رغم أزمات الشرق الأوسط

بعثة روسيا: الغرب يريد أن تهيمن أوكرانيا على أجندة الأمم المتحدة رغم أزمات الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الغرب يريد أن تهيمن أوكرانيا على أجندة الأمم المتحدة على الرغم من الأزمات الحادة في الشرق الأوسط... 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T02:35+0000

2024-09-23T02:35+0000

2024-09-23T03:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

روسيا

أخبار أوكرانيا

منظمة الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "لقد أعلنت الدول الغربية بالفعل أنها ستنظم اجتماعًا بشأن أوكرانيا لتكريم الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، الذي سيأتي إلى هنا. لذلك من الواضح أنهم يريدون وضع أوكرانيا على رأس كل قضية تناقشها الأمم المتحدة".وأضاف أن "هذا القرار من الغرب يثير تساؤلات شتى، لكن الدول الغربية ستدفع هذه الأجندة على أي حال".وأضاف: "سيتعين على الغرب دعم هذه الحملة الدعائية للرئيس الأوكراني، الذي انتهت ولايته بالفعل، وإبقاء القضية الأوكرانية في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي. الأمر ليس سهلاً للغاية الآن، لذا فهي مهمة صعبة بالنسبة لهم".في وقت سابق هذا الشهر، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لن تشارك في ما يسمى بـ"قمم السلام" بصيغتها المطروحة بشأن أوكرانيا، مؤكدة أن هذه القمم ليس لها علاقة بالتسوية.وجاء في تعليق زاخاروفا على الموقع الإلكتروني للوزارة: "لن يشارك ممثلو روسيا في أي اجتماعات في إطار "عملية بورغنستوك" (في سويسرا) ولا ينوون المشاركة، وهذه العملية في حد ذاتها لا علاقة لها بالتسوية".وأشارت زاخاروفا إلى أن ما "يسمى بالقمة الثانية تسعى إلى نفس الهدف - الدفع بـ "صيغة زيلينسكي" غير القابلة للتطبيق على الإطلاق كأساس غير بديل لحل الصراع، والحصول على دعمها من الأغلبية العالمية، تقديم إنذار نهائي لروسيا بالاستسلام، وبالتالي نحن لا نشارك في مثل هذه القمم".

https://sarabic.ae/20240921/روسيا-تحدد-موقفها-من-المشاركة-في-قمة-السلام-المقبلة-بشأن-أوكرانيا--1092975590.html

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مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, حصري