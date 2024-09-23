https://sarabic.ae/20240923/بعثة-روسيا-الغرب-يريد-أن-تهيمن-أوكرانيا-على-أجندة-الأمم-المتحدة-رغم-أزمات-الشرق-الأوسط-1093001114.html
بعثة روسيا: الغرب يريد أن تهيمن أوكرانيا على أجندة الأمم المتحدة رغم أزمات الشرق الأوسط
بعثة روسيا: الغرب يريد أن تهيمن أوكرانيا على أجندة الأمم المتحدة رغم أزمات الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الغرب يريد أن تهيمن أوكرانيا على أجندة الأمم المتحدة على الرغم من الأزمات الحادة في الشرق الأوسط... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T02:35+0000
2024-09-23T02:35+0000
2024-09-23T03:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
حصري
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "لقد أعلنت الدول الغربية بالفعل أنها ستنظم اجتماعًا بشأن أوكرانيا لتكريم الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، الذي سيأتي إلى هنا. لذلك من الواضح أنهم يريدون وضع أوكرانيا على رأس كل قضية تناقشها الأمم المتحدة".وأضاف أن "هذا القرار من الغرب يثير تساؤلات شتى، لكن الدول الغربية ستدفع هذه الأجندة على أي حال".وأضاف: "سيتعين على الغرب دعم هذه الحملة الدعائية للرئيس الأوكراني، الذي انتهت ولايته بالفعل، وإبقاء القضية الأوكرانية في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي. الأمر ليس سهلاً للغاية الآن، لذا فهي مهمة صعبة بالنسبة لهم".في وقت سابق هذا الشهر، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لن تشارك في ما يسمى بـ"قمم السلام" بصيغتها المطروحة بشأن أوكرانيا، مؤكدة أن هذه القمم ليس لها علاقة بالتسوية.وجاء في تعليق زاخاروفا على الموقع الإلكتروني للوزارة: "لن يشارك ممثلو روسيا في أي اجتماعات في إطار "عملية بورغنستوك" (في سويسرا) ولا ينوون المشاركة، وهذه العملية في حد ذاتها لا علاقة لها بالتسوية".وأشارت زاخاروفا إلى أن ما "يسمى بالقمة الثانية تسعى إلى نفس الهدف - الدفع بـ "صيغة زيلينسكي" غير القابلة للتطبيق على الإطلاق كأساس غير بديل لحل الصراع، والحصول على دعمها من الأغلبية العالمية، تقديم إنذار نهائي لروسيا بالاستسلام، وبالتالي نحن لا نشارك في مثل هذه القمم".
https://sarabic.ae/20240921/روسيا-تحدد-موقفها-من-المشاركة-في-قمة-السلام-المقبلة-بشأن-أوكرانيا--1092975590.html
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مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, حصري
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, حصري
بعثة روسيا: الغرب يريد أن تهيمن أوكرانيا على أجندة الأمم المتحدة رغم أزمات الشرق الأوسط
02:35 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 03:11 GMT 23.09.2024)
حصري
أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الغرب يريد أن تهيمن أوكرانيا على أجندة الأمم المتحدة على الرغم من الأزمات الحادة في الشرق الأوسط وغزة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "لقد أعلنت الدول الغربية
بالفعل أنها ستنظم اجتماعًا بشأن أوكرانيا لتكريم الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، الذي سيأتي إلى هنا. لذلك من الواضح أنهم يريدون وضع أوكرانيا على رأس كل قضية تناقشها الأمم المتحدة".
وأضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، "هذا غريب جدًا، لأن هناك الكثير من الأزمات تحدث، بما في ذلك الأزمة الحادة للغاية في الشرق الأوسط وغزة".
وأضاف أن "هذا القرار من الغرب يثير تساؤلات شتى، لكن الدول الغربية ستدفع هذه الأجندة على أي حال".
ورد بوليانسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على سؤال عما إذا كانت روسيا قد اطلعت على خطة السلام المزعومة وما إذا كانت قد تمت دعوتها لمناقشتها قائلا: "لا"، مؤكدًا أنه "من الصعب علينا أن نفهم ما يدور في ذهن المجنون. لذلك لا نعرف ما يخطط له زيلينسكي هنا، وهناك الكثير من الدخان حول إقامته هنا حول ما سيقترحه أو لن يقترحه".
وأضاف: "سيتعين على الغرب دعم هذه الحملة الدعائية للرئيس الأوكراني، الذي انتهت ولايته بالفعل، وإبقاء القضية الأوكرانية في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي. الأمر ليس سهلاً للغاية الآن، لذا فهي مهمة صعبة بالنسبة لهم".
في وقت سابق هذا الشهر، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لن تشارك في ما يسمى بـ"قمم السلام"
بصيغتها المطروحة بشأن أوكرانيا، مؤكدة أن هذه القمم ليس لها علاقة بالتسوية.
وجاء في تعليق زاخاروفا على الموقع الإلكتروني للوزارة: "لن يشارك ممثلو روسيا في أي اجتماعات في إطار "عملية بورغنستوك" (في سويسرا) ولا ينوون المشاركة، وهذه العملية في حد ذاتها لا علاقة لها بالتسوية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن ما "يسمى بالقمة الثانية تسعى إلى نفس الهدف - الدفع بـ "صيغة زيلينسكي" غير القابلة للتطبيق على الإطلاق كأساس غير بديل لحل الصراع، والحصول على دعمها من الأغلبية العالمية، تقديم إنذار نهائي لروسيا بالاستسلام، وبالتالي نحن لا نشارك في مثل هذه القمم".