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كارثة في لبنان... عدد قتلى مهول ودمار كبير في ساعات بقصف إسرائيلي... صور وفيديو
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بوتين: القدرة الدفاعية والأمنية لروسيا تعتمد على تطور صناعة الإلكترونيات
بوتين: القدرة الدفاعية والأمنية لروسيا تعتمد على تطور صناعة الإلكترونيات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، أن القدرة الدفاعية والأمنية لروسيا فضلاً عن الوضع الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على تطور صناعة الإلكترونيات. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T14:10+0000
2024-09-23T14:10+0000
فلاديمير بوتين
إلكترونيات
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وقال بوتين للمشاركين والضيوف في المنتدى الروسي العاشر "للإلكترونيات الدقيقة2024": "إن صناعة الإلكترونيات هي أحد القطاعات الإستراتيجية الرئيسية للاقتصاد الحديث. القدرة الدفاعية والأمنية لبلادنا تعتمد إلى حد كبير على تطورها".وبدوره، شدد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على أن صناعة الإلكترونيات اللاسلكية في روسيا تتحول إلى أساس مبتكر للتقدم.وأضاف "في السنوات المقبلة، سيتعين علينا إنشاء الأساس لصناعة الإلكترونيات ذات السيادة التكنولوجية استنادا إلى التطورات الذاتية".وتابع ميشوستين: "وعلينا حل عدد من المشاكل النظامية. أولا وقبل كل شيء التغلب على الاعتماد إلى حد كبير على التقنيات الأجنبية في مجال الإلكترونيات وإنشاء صناعة هندسة إلكترونية قوية".
https://sarabic.ae/20240923/بوتين-الحقائق-الجيوسياسية-الجديدة-تفرض-التعاون-في-قطاع-الطاقة-لتعزيز-الاقتصادات-الوطنية-1093002920.html
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فلاديمير بوتين, إلكترونيات
فلاديمير بوتين, إلكترونيات

بوتين: القدرة الدفاعية والأمنية لروسيا تعتمد على تطور صناعة الإلكترونيات

14:10 GMT 23.09.2024
© Sputnikالاستعدادات لاطلاق أول قمر صناعي سوفيتي "زيمليا" (الأرض)
الاستعدادات لاطلاق أول قمر صناعي سوفيتي زيمليا (الأرض) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، أن القدرة الدفاعية والأمنية لروسيا فضلاً عن الوضع الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على تطور صناعة الإلكترونيات.
وقال بوتين للمشاركين والضيوف في المنتدى الروسي العاشر "للإلكترونيات الدقيقة2024": "إن صناعة الإلكترونيات هي أحد القطاعات الإستراتيجية الرئيسية للاقتصاد الحديث. القدرة الدفاعية والأمنية لبلادنا تعتمد إلى حد كبير على تطورها".
وبدوره، شدد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على أن صناعة الإلكترونيات اللاسلكية في روسيا تتحول إلى أساس مبتكر للتقدم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
بوتين: الحقائق الجيوسياسية الجديدة تفرض التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية
06:45 GMT

وقال ميشوستين في الجلسة العامة لمنتدى "الإلكترونيات الدقيقة 2024": "بالتأكيد أنه لا يزال هناك الكثير من العمل. فالمرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية من صناعة كانت في حالة انحدار منهجي ومتخلفة عن مستوى الدول المتقدمة لعقود من الزمن تتحول إلى أساس مبتكر للتقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي لبلدنا على المدى الطويل".

وأضاف "في السنوات المقبلة، سيتعين علينا إنشاء الأساس لصناعة الإلكترونيات ذات السيادة التكنولوجية استنادا إلى التطورات الذاتية".
وتابع ميشوستين: "وعلينا حل عدد من المشاكل النظامية. أولا وقبل كل شيء التغلب على الاعتماد إلى حد كبير على التقنيات الأجنبية في مجال الإلكترونيات وإنشاء صناعة هندسة إلكترونية قوية".
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