"تصرف مفاجئ" يثير غضبا واسعا... ماذا فعل حارس فرنسا أمام إيران في كأس العالم لكرة الصالات
© AP Photoكرة قدم الصالات
© AP Photo
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شهدت بطولة كأس العالم لكرة قدم الصالات واقعة مثيرة للجدل في مباراة جمعت بين فرنسا وإيران في ختام دور المجموعات.
وتداولت مقاطع فيديو حارس مرمى المنتخب الفرنسي الذي لم يتصدى لإحدى الكرات التي دخلت مرماه، ما أثار استياء واسعا في أوساط رياضة كرة الصالات.
🇫🇷 France GK trying REALLY hard to save that shot 😅😭#FutsalWC pic.twitter.com/kU2tCzbA77— Ta L. (@talao_) September 22, 2024
الهدف الذي دخل مرمى فرنسا أثار تساؤلات حول سلوك الحارس الفرنسي وسط تكهنات بتعمده فعل ذلك لتجنب مواجهة المغرب في الدور التالي، ومواجهة تايلاند بدلا منه.
وكانت إيران متصدرة للمجموعة بعد فوزها (4 - 1) على فرنسا، بينما تأهلت الأخيرة للمركز الثاني، ما تسبب في مزيد من الجدل حول أداء الحارس الفرنسي.
Pase lo que pase el próximo día 27, y admitiendo que somos la parte más débil de esta historia que ocurrió hoy en Bukhara, digo: "Francia, os esperamos con los brazos abiertos".— Miguel Rodrigo (@miguelrodrigocs) September 22, 2024
Iran 🇮🇷 y Francia 🇫🇷, entrenadores y jugadores, deshonraron mi deporte.
‼️Sois una vergüenza mundial‼️ pic.twitter.com/M8a4Czlb4N
وبعد المباراة، وجه مدرب منتخب تايلاند ميغيل رودريغو، اتهامات صريحة للحارس الفرنسي عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها: "بغض النظر عما سيحدث، نحن الأضعف لكن نرحب بفرنسا بأذرع مفتوحة".
وتابع: "ما فعله مدربو ولاعبو إيران وفرنسا هو تشويه لهذه الرياضة"، مضيفا: "أنتم عار على العالم".
وبعد هذه المباراة، تأهلت إيران لدور الـ16 حيث ستواجه المغرب، وتأهلت فرنسا لنفس الدور أيضا رغم هزيمتها، لتقابل تايلاند.