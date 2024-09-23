تغيير الخارجية والإعلام... الأسد يصدر مرسوما يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة
12:28 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 13:13 GMT 23.09.2024)
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية / الانتقال إلى بنك الصورمقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية/
تابعنا عبر
أصدر الرئيس السوري بشار الاسد، اليوم الاثنين، مرسوما يقضي بتعيين الوزراء في الحكومة السورية الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي، مع تغيير بوزارتين مفصليتين، وهما وزارة الخارجية ووزارة الإعلام.
ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية على صفحتها في "تلغرام"، أن "الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي".
تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:
الدكتور محمد غازي الجلالي رئيساً لمجلس الوزراء
الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف
الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية
الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للصناعة
اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية
المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة
العماد علي محمود عباس وزيراً للدفاع
المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات
القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل
المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل
الدكتورة ديالا بركات وزيراً للثقافة
الدكتور فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية
السيد لؤي عماد المنجد وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد أحمد بوسته جي وزير دولة
الدكتور محمد عامر المارديني وزيراً للتربية
المهندس لؤي خريطة وزيراً للإدارة المحلية والبيئة
المهندس معتز قطان وزيراً للموارد المائية
السيد بسام الصباغ وزيراً للخارجية والمغتربين
الدكتور بسام حسن وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور رياض عبد الرؤف وزيراً للمالية
الدكتور أحمد ضميرية وزيراً للصحة
الدكتور سنجار طعمة وزيراً للكهرباء
الدكتور فايز المقداد وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي
الدكتور محمد ربيع قلعه جي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية
السيد أحمد هدلة وزير دولة
المهندسة سمر السباعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
الدكتور حمزة علي وزيراً للأشغال العامة والإسكان
السيد زياد غصن وزيراً للإعلام
وفي السياق ذاته، أصدر الرئيس الأسد مرسوماً بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية.
ويفوَّض المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بموجب المرسوم.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، مرسوما يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي، بتشكيل الوزارة في سوريا.
14 سبتمبر, 09:28 GMT
ومحمد غازي الجلالي، حائز على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة عام 2000، وعمل أستاذا مساعدا في جامعة دمشق، وفقا لبوابة الحكومة السورية الإلكترونية.
يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، فاز بولاية رئاسية جديدة، في عام 2021، بعدما حصل على نسبة 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بـ7 سنوات ميلادية.