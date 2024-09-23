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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240923/روسيا-زيلينسكي-اختار-طريق-التصعيد-1093008089.html
روسيا: زيلينسكي اختار طريق التصعيد
روسيا: زيلينسكي اختار طريق التصعيد
سبوتنيك عربي
صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اختار طريق التصعيد بعد الهجوم على منطقة كورسك الروسية، مشيرًا إلى... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T08:05+0000
2024-09-23T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوليانسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أحكم على ما يفعله الآخرون من خلال أفعالهم وليس أقوالهم، لذلك كان اختيار زيلينسكي الواضح للتصعيد عندما غزا منطقة كورسك الروسية".وتابع نائب المبعوث الروسي ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قد اطلعت على خطة السلام المزعومة وما إذا كانت قد تمت دعوتها لمناقشتها: "لا"، مؤكدا أنه "من الصعب علينا أن نفهم ما يدور في ذهن المجنون، لذلك لا نعرف ما يخطط له زيلينسكي هنا، وهناك الكثير من الدخان حول إقامته هنا حول ما سيقترحه أو لن يقترحه".وأضاف بوليانسكي: "سيتعين على الغرب دعم هذه الحملة الدعائية للرئيس الأوكراني، الذي انتهت ولايته بالفعل، وإبقاء القضية الأوكرانية في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي. الأمر ليس سهلاً للغاية الآن، لذا فهي مهمة صعبة بالنسبة لهم".وأكد بوليانسكي أن "الدول الغربية أعلنت بالفعل أنها ستنظم اجتماعا بشأن أوكرانيا لتكريم الرئيس زيلينسكي، الذي سيأتي إلى هنا. لذلك من الواضح أنهم يريدون وضع أوكرانيا على رأس كل قضية تناقشها الأمم المتحدة. هذا غريب جدا، لأن هناك الكثير من الأزمات تحدث، بما في ذلك الأزمة الحادة للغاية في الشرق الأوسط وغزة".يشار إلى أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 آب/أغسطس الماضي، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدمها إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.وبحسب تقرير وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فإن إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور كورسك، بلغ أكثر من 16000 عسكري و126 دبابة والعديد من المعدات العسكرية الأخرى.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، بأن نظام كييف قام بعمل استفزازي وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكداً أن العدو سيتلقى رداً مناسباً، وسيتم تحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها روسيا.جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.
https://sarabic.ae/20240923/بعثة-روسيا-الغرب-يريد-أن-تهيمن-أوكرانيا-على-أجندة-الأمم-المتحدة-رغم-أزمات-الشرق-الأوسط-1093001114.html
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روسيا: زيلينسكي اختار طريق التصعيد

08:05 GMT 23.09.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© POOL
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صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اختار طريق التصعيد بعد الهجوم على منطقة كورسك الروسية، مشيرًا إلى أن الهجوم "أفضل إجابة" لكل من يأمل أن تسعى كييف إلى السلام.
وقال بوليانسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أحكم على ما يفعله الآخرون من خلال أفعالهم وليس أقوالهم، لذلك كان اختيار زيلينسكي الواضح للتصعيد عندما غزا منطقة كورسك الروسية".
وأضاف بوليانسكي بالقول: "أعتقد أن الهجوم كان أفضل رد على كل من كان يأمل في أن يكون السلام في ذهن القيادة الأوكرانية. ولا ننسى أن مرسومه الذي يحظر الدخول في أي مفاوضات مع المسؤولين الروس لا يزال ساري المفعول".
وتابع نائب المبعوث الروسي ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قد اطلعت على خطة السلام المزعومة وما إذا كانت قد تمت دعوتها لمناقشتها: "لا"، مؤكدا أنه "من الصعب علينا أن نفهم ما يدور في ذهن المجنون، لذلك لا نعرف ما يخطط له زيلينسكي هنا، وهناك الكثير من الدخان حول إقامته هنا حول ما سيقترحه أو لن يقترحه".
وأضاف بوليانسكي: "سيتعين على الغرب دعم هذه الحملة الدعائية للرئيس الأوكراني، الذي انتهت ولايته بالفعل، وإبقاء القضية الأوكرانية في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي. الأمر ليس سهلاً للغاية الآن، لذا فهي مهمة صعبة بالنسبة لهم".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بعثة روسيا: الغرب يريد أن تهيمن أوكرانيا على أجندة الأمم المتحدة رغم أزمات الشرق الأوسط
02:35 GMT
وأكد بوليانسكي أن "الدول الغربية أعلنت بالفعل أنها ستنظم اجتماعا بشأن أوكرانيا لتكريم الرئيس زيلينسكي، الذي سيأتي إلى هنا. لذلك من الواضح أنهم يريدون وضع أوكرانيا على رأس كل قضية تناقشها الأمم المتحدة. هذا غريب جدا، لأن هناك الكثير من الأزمات تحدث، بما في ذلك الأزمة الحادة للغاية في الشرق الأوسط وغزة".
وأشار بوليانسكي إلى أن "هذا القرار من الغرب يثير تساؤلات شتى، لكن الدول الغربية ستدفع هذه الأجندة على أي حال".
يشار إلى أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 آب/أغسطس الماضي، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدمها إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.
وبحسب تقرير وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فإن إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور كورسك، بلغ أكثر من 16000 عسكري و126 دبابة والعديد من المعدات العسكرية الأخرى.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، بأن نظام كييف قام بعمل استفزازي وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكداً أن العدو سيتلقى رداً مناسباً، وسيتم تحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها روسيا.
جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.
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