https://sarabic.ae/20240923/روسيا-زيلينسكي-اختار-طريق-التصعيد-1093008089.html

روسيا: زيلينسكي اختار طريق التصعيد

روسيا: زيلينسكي اختار طريق التصعيد

سبوتنيك عربي

صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اختار طريق التصعيد بعد الهجوم على منطقة كورسك الروسية، مشيرًا إلى... 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T08:05+0000

2024-09-23T08:05+0000

2024-09-23T08:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوليانسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أحكم على ما يفعله الآخرون من خلال أفعالهم وليس أقوالهم، لذلك كان اختيار زيلينسكي الواضح للتصعيد عندما غزا منطقة كورسك الروسية".وتابع نائب المبعوث الروسي ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قد اطلعت على خطة السلام المزعومة وما إذا كانت قد تمت دعوتها لمناقشتها: "لا"، مؤكدا أنه "من الصعب علينا أن نفهم ما يدور في ذهن المجنون، لذلك لا نعرف ما يخطط له زيلينسكي هنا، وهناك الكثير من الدخان حول إقامته هنا حول ما سيقترحه أو لن يقترحه".وأضاف بوليانسكي: "سيتعين على الغرب دعم هذه الحملة الدعائية للرئيس الأوكراني، الذي انتهت ولايته بالفعل، وإبقاء القضية الأوكرانية في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي. الأمر ليس سهلاً للغاية الآن، لذا فهي مهمة صعبة بالنسبة لهم".وأكد بوليانسكي أن "الدول الغربية أعلنت بالفعل أنها ستنظم اجتماعا بشأن أوكرانيا لتكريم الرئيس زيلينسكي، الذي سيأتي إلى هنا. لذلك من الواضح أنهم يريدون وضع أوكرانيا على رأس كل قضية تناقشها الأمم المتحدة. هذا غريب جدا، لأن هناك الكثير من الأزمات تحدث، بما في ذلك الأزمة الحادة للغاية في الشرق الأوسط وغزة".يشار إلى أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 آب/أغسطس الماضي، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدمها إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكداً أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، والوصول إلى حدود الدولة.وبحسب تقرير وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فإن إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور كورسك، بلغ أكثر من 16000 عسكري و126 دبابة والعديد من المعدات العسكرية الأخرى.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، بأن نظام كييف قام بعمل استفزازي وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكداً أن العدو سيتلقى رداً مناسباً، وسيتم تحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها روسيا.جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.

https://sarabic.ae/20240923/بعثة-روسيا-الغرب-يريد-أن-تهيمن-أوكرانيا-على-أجندة-الأمم-المتحدة-رغم-أزمات-الشرق-الأوسط-1093001114.html

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