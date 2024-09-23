https://sarabic.ae/20240923/شولتس-ألمانيا-لن-تقنع-الغرب-بالسماح-لأوكرانيا-بضرب-العمق-الروسي--1093028982.html

شولتس: ألمانيا لن تقنع الغرب بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي

شولتس: ألمانيا لن تقنع الغرب بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي

سبوتنيك عربي

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن ألمانيا لن تساعد أوكرانيا في إقناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى برفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة... 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T16:49+0000

2024-09-23T16:49+0000

2024-09-23T16:49+0000

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وقال شولتس ردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان يدعم رغبة فلاديمير زيلينسكي، في رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى، التي توفرها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا: "لن نفعل ذلك، ولدينا أسباب وجيهة لذلك".وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "هذا لا يتوافق مع موقفي الشخصي".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.

https://sarabic.ae/20240921/زيلينسكي-كييف-لم-تحصل-على-إذن-لاستخدام-صواريخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1092974554.html

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