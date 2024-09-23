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شولتس: ألمانيا لن تقنع الغرب بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي
شولتس: ألمانيا لن تقنع الغرب بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن ألمانيا لن تساعد أوكرانيا في إقناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى برفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T16:49+0000
2024-09-23T16:49+0000
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وقال شولتس ردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان يدعم رغبة فلاديمير زيلينسكي، في رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى، التي توفرها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا: "لن نفعل ذلك، ولدينا أسباب وجيهة لذلك".وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "هذا لا يتوافق مع موقفي الشخصي".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
https://sarabic.ae/20240921/زيلينسكي-كييف-لم-تحصل-على-إذن-لاستخدام-صواريخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1092974554.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن

شولتس: ألمانيا لن تقنع الغرب بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي

16:49 GMT 23.09.2024
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Michael Sohn
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن ألمانيا لن تساعد أوكرانيا في إقناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى برفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى الموردة لضرب عمق الأراضي الروسية.
وقال شولتس ردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان يدعم رغبة فلاديمير زيلينسكي، في رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى، التي توفرها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا: "لن نفعل ذلك، ولدينا أسباب وجيهة لذلك".

وفي الوقت ذاته، أكد شولتس مرة أخرى أن ألمانيا نفسها لن ترفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة التي تزودها بها.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "هذا لا يتوافق مع موقفي الشخصي".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: كييف لم تحصل على إذن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
21 سبتمبر, 17:09 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
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