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كارثة في لبنان... عدد قتلى مهول ودمار كبير في ساعات بقصف إسرائيلي... صور وفيديو
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https://sarabic.ae/20240923/معلومات-عن-صواريخ-حزب-الله-المدمرة-التي-أعلن-استخدامها-لأول-مرة-1093025706.html
معلومات عن صواريخ "حزب الله" المدمرة التي أعلن استخدامها لأول مرة
معلومات عن صواريخ "حزب الله" المدمرة التي أعلن استخدامها لأول مرة
سبوتنيك عربي
تعرضت مناطق واسعة من شمالي إسرائيل لضربات صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني ردا على الاعتداءات والضربات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدمير عدد من المنازل واحتراق عدد من السيارات المتوقفة في شوارع الضاحية مما يكشف أن هذه الصواريخ تمتلك قدرة تدميرية هائلة تسلط الضوء على قدراتها.
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انفوجرافيك, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика

معلومات عن صواريخ "حزب الله" المدمرة التي أعلن استخدامها لأول مرة

14:42 GMT 23.09.2024
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تعرضت مناطق واسعة من شمالي إسرائيل لضربات صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني ردا على الاعتداءات والضربات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدمير عدد من المنازل واحتراق عدد من السيارات المتوقفة في شوارع الضاحية مما يكشف أن هذه الصواريخ تمتلك قدرة تدميرية هائلة تسلط الضوء على قدراتها.
معلومات عن صواريخ حزب الله المدمرة التي أعلن استخدامها لأول مرة - سبوتنيك عربي
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