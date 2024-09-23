https://sarabic.ae/20240923/معلومات-عن-صواريخ-حزب-الله-المدمرة-التي-أعلن-استخدامها-لأول-مرة-1093025706.html
معلومات عن صواريخ "حزب الله" المدمرة التي أعلن استخدامها لأول مرة
معلومات عن صواريخ "حزب الله" المدمرة التي أعلن استخدامها لأول مرة
سبوتنيك عربي
تعرضت مناطق واسعة من شمالي إسرائيل لضربات صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني ردا على الاعتداءات والضربات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T14:42+0000
2024-09-23T14:42+0000
2024-09-23T14:42+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093024849_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c7c57a9c25189d1470159cdb8472e43b.png
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدمير عدد من المنازل واحتراق عدد من السيارات المتوقفة في شوارع الضاحية مما يكشف أن هذه الصواريخ تمتلك قدرة تدميرية هائلة تسلط الضوء على قدراتها.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093024849_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_66a1b3a4b015f66c35525692894c817f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
معلومات عن صواريخ "حزب الله" المدمرة التي أعلن استخدامها لأول مرة
تعرضت مناطق واسعة من شمالي إسرائيل لضربات صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني ردا على الاعتداءات والضربات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدمير عدد من المنازل واحتراق عدد من السيارات المتوقفة في شوارع الضاحية مما يكشف أن هذه الصواريخ تمتلك قدرة تدميرية هائلة تسلط الضوء على قدراتها.