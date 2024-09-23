مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في روسيا... أجمل الصور

صورة لأجواء الاحتفال خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
صورة لأجواء الاحتفال خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
صورة من الأجواء الليلية لاحتفالات مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
صورة من الأجواء الليلية لاحتفالات مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
لقطة طريفة لثلاثة أشخاص في زي تنكري خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
لقطة طريفة لثلاثة أشخاص في زي تنكري خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
صورة لأحد الأشخاص يجلس داخل قارب بين النوافير، خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
صورة لأحد الأشخاص يجلس داخل قارب بين النوافير، خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
صورة لأحد التماثيل في قصر بيترغوف، خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
صورة لأحد التماثيل في قصر بيترغوف، خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
مجموعة من الشباب يؤدون عرضا ترفيهيا، خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
مجموعة من الشباب يؤدون عرضا ترفيهيا، خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
صورة لفتاتين تلتقطان صورة "سيلفي" أمام إحدى البحيرات، خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
صورة لفتاتين تلتقطان صورة "سيلفي" أمام إحدى البحيرات، خلال مهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
صورة لحشود من الجماهير خلال توافدهم لحضور حفل الاحتفال لمهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.
صورة لحشود من الجماهير خلال توافدهم لحضور حفل الاحتفال لمهرجان نافورة الخريف "حكايات بوشكين" في بيترغوف، روسيا.