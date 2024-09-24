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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع هدف معادي قبالة السواحل السورية
الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع هدف معادي قبالة السواحل السورية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في طرطوس، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تعاملت مع هدف معادي قبالة السواحل السورية. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T18:50+0000
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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تعاملت مع هدف معادي قبالة سواحل مدينة طرطوس شمال غربي البلاد.وقال مراسل "سبوتنيك" في طرطوس إن صاروخا اعتراضيا أطلقه سلاح الدفاع الجوي السوري مستهدفا جسما غريبا فوق المياه الإقليمية قبالة مدينة طرطوس.وأضاف المراسل أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت صاروخا واحدا نحو هدف معادي يعتقد أنه طائرة مسيرة، وأسقطه. وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع هدف معادي قبالة السواحل السورية

18:50 GMT 24.09.2024 (تم التحديث: 20:03 GMT 24.09.2024)
© Sputnik . ALI HASHEMالدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . ALI HASHEM
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في طرطوس، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تعاملت مع هدف معادي قبالة السواحل السورية.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تعاملت مع هدف معادي قبالة سواحل مدينة طرطوس شمال غربي البلاد.
وقال مراسل "سبوتنيك" في طرطوس إن صاروخا اعتراضيا أطلقه سلاح الدفاع الجوي السوري مستهدفا جسما غريبا فوق المياه الإقليمية قبالة مدينة طرطوس.
الجيش السوري يستعد لدخول محطة كهرباء حيوية قرب الطريق الدولي M4 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
الجيش السوري يدمر شاحنات أسلحة لتنظيم "النصرة" شمال إدلب
أمس, 18:35 GMT

وأضاف المراسل أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت صاروخا واحدا نحو هدف معادي يعتقد أنه طائرة مسيرة، وأسقطه.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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