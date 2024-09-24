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بكين: الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية وليست طرفا بها
بكين: الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية وليست طرفا بها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين ليست هي من خلقت الأزمة الأوكرانية وليست طرفًا بها، مشيرًا إلى أن أي محاولة لتحميل بكين مسؤولية الصراع في أوكرانيا... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T20:52+0000
2024-09-24T20:52+0000
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
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قال وانغ يي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا: "الصين ليست مسؤولة عن خلق الأزمة الأوكرانية وليست طرفًا بها".وأكد وانغ يي أنه لا يحق لأي طرف استغلال الأزمة الأوكرانية كذريعة لفرض عقوبات أحادية غير مشروعة، وعرقلة النشاط الطبيعي للأعمال.وقال وانغ يي: "لا يجب أن يستغل أي طرف الأزمة كذريعة لإساءة استخدام عقوبات أحادية غير مشروعة وعرقلة النشاط الطبيعي للأعمال".وقال وانغ يي: "على جميع الأطراف التخلي عن العقلية الصدامية للحرب الباردة ولعب دور بنّاء لتهدئة الوضع، وخلق الظروف الضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في وقت قريب".وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ، خلال منتدى "شيانغشان" الأمني ​​الـ11 في بكين، أن "الصين ستواصل التفاعل بشأن الأزمة الأوكرانية مع جميع الأطراف لتمهيد الطريق لمفاوضات السلام". وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ومستشار الرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، قد كشفا في اجتماع عُقد في بكين، بشهر مايو/ أيار الماضي، عن تفاهمات مشتركة بين الصين والبرازيل، بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، مكونة من 6 نقاط وقد تلقى المقترح ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييف
https://sarabic.ae/20240913/وزير-الدفاع-الصيني-الحل-الوحيد-للصراعات-في-أوكرانيا-وغزة-هو-التسوية-السياسية--1092659223.html
https://sarabic.ae/20240913/الصين-تؤكد-على-الدفع-باتجاه-محادثات-السلام-في-أوكرانيا-بالرغم-من-انتقادات-زيلينسكي-1092673194.html
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الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا

بكين: الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية وليست طرفا بها

20:52 GMT 24.09.2024
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / NOEL CELIS
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أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين ليست هي من خلقت الأزمة الأوكرانية وليست طرفًا بها، مشيرًا إلى أن أي محاولة لتحميل بكين مسؤولية الصراع في أوكرانيا هي عمل غير مسؤول.
قال وانغ يي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا: "الصين ليست مسؤولة عن خلق الأزمة الأوكرانية وليست طرفًا بها".

وتابع: "أود أيضًا أن أوضح أنه بخصوص الأزمة الأوكرانية فإن أي تحرك لتحميل الصين المسؤولية، أو مهاجمة الصين أو تشويه سمعتها، هو تحرك غير مسؤول ولن يفضي إلى أي شيء".

وأكد وانغ يي أنه لا يحق لأي طرف استغلال الأزمة الأوكرانية كذريعة لفرض عقوبات أحادية غير مشروعة، وعرقلة النشاط الطبيعي للأعمال.
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وقال وانغ يي: "لا يجب أن يستغل أي طرف الأزمة كذريعة لإساءة استخدام عقوبات أحادية غير مشروعة وعرقلة النشاط الطبيعي للأعمال".

ودعا وانغ يي جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة الصدامية، تهيئة الظروف الضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقال وانغ يي: "على جميع الأطراف التخلي عن العقلية الصدامية للحرب الباردة ولعب دور بنّاء لتهدئة الوضع، وخلق الظروف الضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في وقت قريب".
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وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ، خلال منتدى "شيانغشان" الأمني ​​الـ11 في بكين، أن "الصين ستواصل التفاعل بشأن الأزمة الأوكرانية مع جميع الأطراف لتمهيد الطريق لمفاوضات السلام".
وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ومستشار الرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، قد كشفا في اجتماع عُقد في بكين، بشهر مايو/ أيار الماضي، عن تفاهمات مشتركة بين الصين والبرازيل، بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، مكونة من 6 نقاط وقد تلقى المقترح ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.
الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييف
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Последствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:11 GMT
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