https://sarabic.ae/20240924/بكين-الصين-لم-تخلق-الأزمة-الأوكرانية-وليست-طرفا-بها-1093074347.html

بكين: الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية وليست طرفا بها

بكين: الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية وليست طرفا بها

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين ليست هي من خلقت الأزمة الأوكرانية وليست طرفًا بها، مشيرًا إلى أن أي محاولة لتحميل بكين مسؤولية الصراع في أوكرانيا... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T20:52+0000

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2024-09-24T20:52+0000

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قال وانغ يي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا: "الصين ليست مسؤولة عن خلق الأزمة الأوكرانية وليست طرفًا بها".وأكد وانغ يي أنه لا يحق لأي طرف استغلال الأزمة الأوكرانية كذريعة لفرض عقوبات أحادية غير مشروعة، وعرقلة النشاط الطبيعي للأعمال.وقال وانغ يي: "لا يجب أن يستغل أي طرف الأزمة كذريعة لإساءة استخدام عقوبات أحادية غير مشروعة وعرقلة النشاط الطبيعي للأعمال".وقال وانغ يي: "على جميع الأطراف التخلي عن العقلية الصدامية للحرب الباردة ولعب دور بنّاء لتهدئة الوضع، وخلق الظروف الضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في وقت قريب".وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ، خلال منتدى "شيانغشان" الأمني ​​الـ11 في بكين، أن "الصين ستواصل التفاعل بشأن الأزمة الأوكرانية مع جميع الأطراف لتمهيد الطريق لمفاوضات السلام". وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ومستشار الرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، قد كشفا في اجتماع عُقد في بكين، بشهر مايو/ أيار الماضي، عن تفاهمات مشتركة بين الصين والبرازيل، بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، مكونة من 6 نقاط وقد تلقى المقترح ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييف

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