تركيا تطلب إعادة تفعيل اتفاقية "الرورو" مع مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240924/تركيا-تطلب-إعادة-تفعيل-اتفاقية-الرورو-مع-مصر-1093039038.html
تركيا تطلب إعادة تفعيل اتفاقية "الرورو" مع مصر
تركيا تطلب إعادة تفعيل اتفاقية "الرورو" مع مصر
سبوتنيك عربي
كشف شاغلار جوكسو، المستشار التجاري التركي، عن رغبة بلاده في إعادة تفعيل اتفاقية "الرورو" مع مصر، مشيرًا إلى أن معدلات التجارة البينية حققت زيادة غير مسبوقة... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T06:37+0000
2024-09-24T06:37+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092391643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_240cb322ad0960e13ce9cf70be531533.jpg
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن جوكسو، أن تركيا راغبة في إعادة تفعيل اتفاقية الرورو بين ميناء الإسكندرونة وبورسعيد ودمياط حيث تم تقديم طلب إلى الحكومة المصرية في هذا الشأن وهو قيد الدراسة من الجانب المصري، مضيفًا أنه تم الاتفاق على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.من جانبه، صرح عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إنه سيتم تنظيم رحلة عمل إلى تركيا لعقد الدورة السابعة عشر لمجلس الأعمال المشترك في إسطنبول خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.جاءت تصريحات اللمعي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي، والتي شدد خلالها على أهمية هذا اللقاء التاريخي بين الزعمين والذي يمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات البينية وتأسيسًا لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين، حيث شهد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي تناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وأشار عادل اللمعي إلى أهمية فكرة إنشاء خط سفن سياحي يربط ما بين جنوب تركيا وموانئ البحر المتوسط في مصر مثل بورسعيد والإسكندرية خلال مواسم السياحية في البلدين.وأشاد رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، بالتعاون في قطاع السياحة بين البلدين، مؤكدًا أن عدد السائحين المصريين بلغ 200 ألف سائح، بينما بلغ عدد السائحين الأتراك في مصر نحو 80 ألف سائح وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى خلال 2024، بنسبة نمو قدرها 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة وإقبال السائحين الأتراك على المقصد السياحي المصري.ولفت اللمعي إلى أنه من بين مجالات التعاون بين مصر وتركيا كذلك البورصة وقطاع البنوك والسيارات وقطع الغيار وتصنيع السيارات الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصدير المنتجات الزراعية حيث أشار المستشار التجاري التركي وأكد الأستاذ عادل اللمعي على ضرورة العمل على إعادة دراسة تبادل المنتجات الغذائية من خضروات وفاكهة كتصدير التفاح من تركيا واستيراد المانغو والبلح والبرتقال والفراولة من مصر.يذكر أنه في أبريل/ نيسان 2015 أعلن المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر التابعة للحكومة المصرية، انتهاء العمل باتفاق نقل الشاحنات التركية "الرورو" عبر الموانئ المصرية، على أن يتم تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لأعمال النقل البحري عليها.وقالت الهيئة في بيان إن الاتفاق كان عبارة عن مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد التركية بشأن التعاون في مجال "الرورو" والنقل البري بالترانزيت بين مصر وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 أبريل 2012، واستمرت ثلاث سنوات.
https://sarabic.ae/20240904/السيسي-ما-تعيشه-المنطقة-من-أزمات-يؤكد-أهمية-التنسيق-والتعاون-بين-مصر-وتركيا-1092393418.html
https://sarabic.ae/20240420/مصر-وتركيا-تتفقان-على-ترتيب-انعقاد-مجلس-التعاون-الاستراتيجي-وزيارة-السيسي-إلى-أنقرة-1088137792.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092391643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1dc30b1f2aae7fedeaea22f6adf2ecd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

تركيا تطلب إعادة تفعيل اتفاقية "الرورو" مع مصر

06:37 GMT 24.09.2024
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
كشف شاغلار جوكسو، المستشار التجاري التركي، عن رغبة بلاده في إعادة تفعيل اتفاقية "الرورو" مع مصر، مشيرًا إلى أن معدلات التجارة البينية حققت زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022، حيث بلغ نحو 7.1 مليار دولار ويستهدف البلدين أن تصل إلى 15 مليار دولار، وأن الاستثمارات التركية في مصر قد بلغت 3 مليارات دولار.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن جوكسو، أن تركيا راغبة في إعادة تفعيل اتفاقية الرورو بين ميناء الإسكندرونة وبورسعيد ودمياط حيث تم تقديم طلب إلى الحكومة المصرية في هذا الشأن وهو قيد الدراسة من الجانب المصري، مضيفًا أنه تم الاتفاق على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
من جانبه، صرح عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إنه سيتم تنظيم رحلة عمل إلى تركيا لعقد الدورة السابعة عشر لمجلس الأعمال المشترك في إسطنبول خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
السيسي: ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا
4 سبتمبر, 15:10 GMT
جاءت تصريحات اللمعي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي، والتي شدد خلالها على أهمية هذا اللقاء التاريخي بين الزعمين والذي يمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات البينية وتأسيسًا لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين، حيث شهد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي تناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأشار عادل اللمعي إلى أهمية فكرة إنشاء خط سفن سياحي يربط ما بين جنوب تركيا وموانئ البحر المتوسط في مصر مثل بورسعيد والإسكندرية خلال مواسم السياحية في البلدين.
وأشاد رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، بالتعاون في قطاع السياحة بين البلدين، مؤكدًا أن عدد السائحين المصريين بلغ 200 ألف سائح، بينما بلغ عدد السائحين الأتراك في مصر نحو 80 ألف سائح وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى خلال 2024، بنسبة نمو قدرها 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة وإقبال السائحين الأتراك على المقصد السياحي المصري.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
مصر وتركيا تتفقان على ترتيب انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي وزيارة السيسي إلى أنقرة
20 أبريل, 11:02 GMT
ولفت اللمعي إلى أنه من بين مجالات التعاون بين مصر وتركيا كذلك البورصة وقطاع البنوك والسيارات وقطع الغيار وتصنيع السيارات الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصدير المنتجات الزراعية حيث أشار المستشار التجاري التركي وأكد الأستاذ عادل اللمعي على ضرورة العمل على إعادة دراسة تبادل المنتجات الغذائية من خضروات وفاكهة كتصدير التفاح من تركيا واستيراد المانغو والبلح والبرتقال والفراولة من مصر.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان 2015 أعلن المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر التابعة للحكومة المصرية، انتهاء العمل باتفاق نقل الشاحنات التركية "الرورو" عبر الموانئ المصرية، على أن يتم تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لأعمال النقل البحري عليها.
وقالت الهيئة في بيان إن الاتفاق كان عبارة عن مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد التركية بشأن التعاون في مجال "الرورو" والنقل البري بالترانزيت بين مصر وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 أبريل 2012، واستمرت ثلاث سنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMTПоследствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала