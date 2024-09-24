حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تتحرك نحو الشرق الأوسط

عربي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240924/حاملة-طائرات-هاري-ترومان-الأمريكية-تعلن-تحركها-نحو-الشرق-الأوسط--1093052559.html
حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تتحرك نحو الشرق الأوسط
حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تتحرك نحو الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفادت قيادة البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، توجهت من قاعدة "نورفولك" الجوية البحرية إلى الشرق الأوسط على... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T12:54+0000
2024-09-24T13:08+0000
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg
وأشارت القيادة البحرية، في بيان لها، إلى أن السفينة ستتوجه إلى البحر الأحمر وسط عودة "دوايت أيزنهاور" الموجودة في الشرق الأوسط منذ عام 2023.وتتصاعد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط وتحديدا شرق حوض البحر المتوسط، حيث شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان، وفقا لوسائل إعلام لبنانية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة. وبحسب تقرير لوزارة الصحة اللبنانية صادر يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، تسببت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الإثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، في مقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.
https://sarabic.ae/20240923/وزير-الخارجية-اللبناني-السابق-ما-يحصل-في-الشرق-الأوسط-تفاوض-بالنار-ونحن-على-شفير-تفجير-المنطقة--1093034183.html
https://sarabic.ae/20240924/اليوم-الثاني-من-الضربات-الإسرائيلية-على-لبنان-دمار-وكوارث-صور-وفيديو-1093046995.html
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_cac9df49ee4f4b0f7c87474938f47e93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تتحرك نحو الشرق الأوسط

12:54 GMT 24.09.2024 (تم التحديث: 13:08 GMT 24.09.2024)
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
تابعنا عبر
أفادت قيادة البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، توجهت من قاعدة "نورفولك" الجوية البحرية إلى الشرق الأوسط على رأس مجموعة هجومية، للانتشار المخطط له.
وأشارت القيادة البحرية، في بيان لها، إلى أن السفينة ستتوجه إلى البحر الأحمر وسط عودة "دوايت أيزنهاور" الموجودة في الشرق الأوسط منذ عام 2023.

وبحسب البيان، من المقرر أن ترافق ترومان مدمرتان وطراد صواريخ، بالإضافة إلى انضمام "فرقاطة"، تابعة للبحرية الإيطالية إلى المجموعة الهجومية.

استمرار عمليات الإنقاذ بعد قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية وسط إدانات رسمية وتزايد التوتر على الجبهة الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
وزير الخارجية اللبناني السابق: ما يحصل في الشرق الأوسط تفاوض بالنار ونحن على شفير تفجير المنطقة
أمس, 19:38 GMT
وتتصاعد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط وتحديدا شرق حوض البحر المتوسط، حيث شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.
الوضع في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
اليوم الثاني من الضربات الإسرائيلية على لبنان... دمار وكوارث... صور وفيديو
10:43 GMT
وبحسب تقرير لوزارة الصحة اللبنانية صادر يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، تسببت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الإثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، في مقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:38 GMTПоследствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала