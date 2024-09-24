https://sarabic.ae/20240924/حاملة-طائرات-هاري-ترومان-الأمريكية-تعلن-تحركها-نحو-الشرق-الأوسط--1093052559.html

حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تتحرك نحو الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تتحرك نحو الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أفادت قيادة البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، توجهت من قاعدة "نورفولك" الجوية البحرية إلى الشرق الأوسط على... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T12:54+0000

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وأشارت القيادة البحرية، في بيان لها، إلى أن السفينة ستتوجه إلى البحر الأحمر وسط عودة "دوايت أيزنهاور" الموجودة في الشرق الأوسط منذ عام 2023.وتتصاعد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط وتحديدا شرق حوض البحر المتوسط، حيث شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان، وفقا لوسائل إعلام لبنانية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة. وبحسب تقرير لوزارة الصحة اللبنانية صادر يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، تسببت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الإثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، في مقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.

https://sarabic.ae/20240923/وزير-الخارجية-اللبناني-السابق-ما-يحصل-في-الشرق-الأوسط-تفاوض-بالنار-ونحن-على-شفير-تفجير-المنطقة--1093034183.html

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