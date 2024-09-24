نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده من إجرام إسرائيلي يشبه مرحلة العام 2006 والمؤسسات الدولية سقطت

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
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صدى الحياة
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
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مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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https://sarabic.ae/20240924/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-ما-نشهده-من-إجرام-إسرائيلي-يشبه-مرحلة-العام-2006-والمؤسسات-الدولية-سقطت---1093048553.html
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده من إجرام إسرائيلي يشبه مرحلة العام 2006 والمؤسسات الدولية سقطت
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده من إجرام إسرائيلي يشبه مرحلة العام 2006 والمؤسسات الدولية سقطت
سبوتنيك عربي
رأى النائب اللبناني السابق وعضو المكتب السياسي في "تيار المردة"، كريم الراسي، أن المنطقة تشهد تصاعدا ملحوظا في التوترات بين لبنان وإسرائيل، إذ بات القصف... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T11:28+0000
2024-09-24T11:28+0000
العالم العربي
لبنان
طوفان الأقصى
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وأشار الراسي خلال حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "القصف لم يعد محصورًا بـ"حزب الله"، بل باتت المناطق الجنوبية والبقاع تتعرض لهجمات عشوائية تؤدي إلى استهداف المدنيين، ومن المستغرب الصمت الدولي تجاه ما يحدث في لبنان"، مضيفًا أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية في كل من فلسطين ولبنان، ومنذ بداية الحرب على غزة، تعكس بعض الاعتراضات الأمريكية والغربية مجرد محاولة للحفاظ على ماء الوجه وتخفيف الضغط الداخلي على حكوماتهم وفي الوقت نفسه، تستمر إسرائيل في ارتكاب انتهاكاتها، والدعم المقدم من هذه الدول لإسرائيل مستمر، سواء كان من خلال تزويدها بالسلاح والذخائر أو من خلال الدعم السياسي، كما يتضح من الفيتوات المتكررة ضد وقف إطلاق النار في مجلس الأمن.وأوضح الراسي أن "إسرائيل تسعى إلى إحداث صدمة كبيرة في اليوم الأول أو الثاني من العدوان، مما يثير تساؤلات حول مدى استمرارية هذا العدوان، وفي الأيام المقبلة، سيتبين ما إذا كان التصعيد سيستمر أو سيتوقف بناءً على رد فعل الشعب"، لافتًا إلى أن "المؤسسات الدولية سقطت وفقدت مصداقيتها منذ بداية حرب العراق، كما يُلاحظ أن جميع رؤساء الدول، بما في ذلك الأمريكي والإيراني والفرنسي، ممثلون في الأمم المتحدة، حتى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ومع ذلك، فإن مقررات الأمم المتحدة معروفة، حيث يتم اتخاذ أي قرار ضد مصلحة معينة، ليوقف فورا".وعلى الصعيد الدبلوماسي، لفت الراسي إلى أن "الفرنسيين والصينيين يسعون اليوم لحل الأزمة العسكرية عبر وسائل دبلوماسية، إلا أن هذا الضغط قد لا يحقق أي نتيجة، فالوسائل الدبلوماسية لن تحقق تقدما ملحوظا، حيث إن هذه الدول تقوم بالوساطة استنادًا إلى مصالحها في لبنان، وفي الواقع، فإن الميدان هو من يحكم في هذه المرحلة، وليس اللقاءات الدبلوماسية".وأعلن الراسي عن بدء التحضيرات منذ فترة لاستقبال الجنوبيين، كاشفا أن "تلك التحضيرات تشمل تجهيز المنازل لوجيستيا، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية".وتابع الراسي قائلًا: "كل منازلنا مفتوحة لأهلنا في الجنوب في هذه الظروف الصعبة، إذ تجتمع الأحزاب الوطنية في الشمال منذ فترة طويلة، حيث تتضامن وتقوم بإجراء إحصاءات للمنازل لتهيئتها لاستقبال النازحين، كما تلعب الحكومة أيضًا دورها في هذا الإطار، مع وجود تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية، وهناك جهد كبير يُبذل من قبل أهالي المنطقة لمواجهة هذه الأزمة".الكرملين: الضربات الإسرائيلية على لبنان حدث خطير يتسبب بزعزعة شاملة لاستقرار المنطقةوأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".اجتماع وزراء الخارجية العرب يحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في لبنانكما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.بعد ارتفاع عدد الضحايا.. هل تحول إسرائيل لبنان إلى غزة أخرى؟وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.وبحسب تقرير لوزارة الصحة اللبنانية صادر يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، تسببت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، في مقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.
https://sarabic.ae/20240924/اليوم-الثاني-من-الضربات-الإسرائيلية-على-لبنان-دمار-وكوارث-صور-وفيديو-1093046995.html
https://sarabic.ae/20240924/روسيا-تدين-الهجوم-العسكري-الإسرائيلي-الواسع-على-لبنان-1093043177.html
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العالم العربي, لبنان, طوفان الأقصى
العالم العربي, لبنان, طوفان الأقصى

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده من إجرام إسرائيلي يشبه مرحلة العام 2006 والمؤسسات الدولية سقطت

11:28 GMT 24.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
رأى النائب اللبناني السابق وعضو المكتب السياسي في "تيار المردة"، كريم الراسي، أن المنطقة تشهد تصاعدا ملحوظا في التوترات بين لبنان وإسرائيل، إذ بات القصف الإسرائيلي يستهدف العديد من المناطق اللبنانية، مما يذكّر بالأحداث التي شهدتها المنطقة في عام 2006.
وأشار الراسي خلال حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "القصف لم يعد محصورًا بـ"حزب الله"، بل باتت المناطق الجنوبية والبقاع تتعرض لهجمات عشوائية تؤدي إلى استهداف المدنيين، ومن المستغرب الصمت الدولي تجاه ما يحدث في لبنان"، مضيفًا أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية في كل من فلسطين ولبنان، ومنذ بداية الحرب على غزة، تعكس بعض الاعتراضات الأمريكية والغربية مجرد محاولة للحفاظ على ماء الوجه وتخفيف الضغط الداخلي على حكوماتهم وفي الوقت نفسه، تستمر إسرائيل في ارتكاب انتهاكاتها، والدعم المقدم من هذه الدول لإسرائيل مستمر، سواء كان من خلال تزويدها بالسلاح والذخائر أو من خلال الدعم السياسي، كما يتضح من الفيتوات المتكررة ضد وقف إطلاق النار في مجلس الأمن.
وأوضح الراسي أن "إسرائيل تسعى إلى إحداث صدمة كبيرة في اليوم الأول أو الثاني من العدوان، مما يثير تساؤلات حول مدى استمرارية هذا العدوان، وفي الأيام المقبلة، سيتبين ما إذا كان التصعيد سيستمر أو سيتوقف بناءً على رد فعل الشعب"، لافتًا إلى أن "المؤسسات الدولية سقطت وفقدت مصداقيتها منذ بداية حرب العراق، كما يُلاحظ أن جميع رؤساء الدول، بما في ذلك الأمريكي والإيراني والفرنسي، ممثلون في الأمم المتحدة، حتى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ومع ذلك، فإن مقررات الأمم المتحدة معروفة، حيث يتم اتخاذ أي قرار ضد مصلحة معينة، ليوقف فورا".
الوضع في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
اليوم الثاني من الضربات الإسرائيلية على لبنان... دمار وكوارث... صور وفيديو
10:43 GMT
وعلى الصعيد الدبلوماسي، لفت الراسي إلى أن "الفرنسيين والصينيين يسعون اليوم لحل الأزمة العسكرية عبر وسائل دبلوماسية، إلا أن هذا الضغط قد لا يحقق أي نتيجة، فالوسائل الدبلوماسية لن تحقق تقدما ملحوظا، حيث إن هذه الدول تقوم بالوساطة استنادًا إلى مصالحها في لبنان، وفي الواقع، فإن الميدان هو من يحكم في هذه المرحلة، وليس اللقاءات الدبلوماسية".
وأعلن الراسي عن بدء التحضيرات منذ فترة لاستقبال الجنوبيين، كاشفا أن "تلك التحضيرات تشمل تجهيز المنازل لوجيستيا، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية".
وتابع الراسي قائلًا: "كل منازلنا مفتوحة لأهلنا في الجنوب في هذه الظروف الصعبة، إذ تجتمع الأحزاب الوطنية في الشمال منذ فترة طويلة، حيث تتضامن وتقوم بإجراء إحصاءات للمنازل لتهيئتها لاستقبال النازحين، كما تلعب الحكومة أيضًا دورها في هذا الإطار، مع وجود تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية، وهناك جهد كبير يُبذل من قبل أهالي المنطقة لمواجهة هذه الأزمة".
الكرملين: الضربات الإسرائيلية على لبنان حدث خطير يتسبب بزعزعة شاملة لاستقرار المنطقة
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
روسيا تدين الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على لبنان
09:54 GMT
اجتماع وزراء الخارجية العرب يحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في لبنان
كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.
بعد ارتفاع عدد الضحايا.. هل تحول إسرائيل لبنان إلى غزة أخرى؟
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.
وبحسب تقرير لوزارة الصحة اللبنانية صادر يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، تسببت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، في مقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.
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