https://sarabic.ae/20240924/روسيا-تدين-الهجوم-العسكري-الإسرائيلي-الواسع-على-لبنان-1093043177.html

روسيا تدين الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على لبنان

روسيا تدين الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إدانة موسكو للهجمات العسكرية الواسعة النطاق التي تشنها إسرائيل على لبنان، داعيةً إلى وقف فوري للأعمال القتالية. 24.09.2024, سبوتنيك عربي

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وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، التي قالت إن "روسيا تدين الهجمات العسكرية الواسعة النطاق التي تقوم بها إسرائيل على لبنان"، داعيةً إلى وقف فوري للأعمال القتالية.وأكدت زاخاروفا أن موسكو مستعدة للتنسيق مع دول الشرق الأوسط لمنع وقوع كارثة في ظل تصعيد الصراع اللبناني الإسرائيلي.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".اجتماع وزراء الخارجية العرب يحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في لبنانكما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.بعد ارتفاع عدد الضحايا.. هل تحول إسرائيل لبنان إلى غزة أخرى؟وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة جديدة من الغارات الآن في لبنان وهي الخامسة خلال اليوم، بينما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.وبحسب تقرير لوزارة الصحة اللبنانية صادر يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، تسببت الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، في مقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا.

https://sarabic.ae/20240924/الكرملين-الضربات-الإسرائيلية-على-لبنان-حدث-خطير-يتسبب-بزعزعة-شاملة-لاستقرار-المنطقة-1093042992.html

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