رئيس البرلمان التركي: العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا

عربي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240924/رئيس-البرلمان-التركي-العلاقات-بين-موسكو-وأنقرة-تتطور-رغم-العقوبات-المفروضة-ضد-روسيا-1093047942.html
رئيس البرلمان التركي: العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا
رئيس البرلمان التركي: العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا، لافتًا إلى أن بلاده تهدف لوصول... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T11:14+0000
2024-09-24T11:14+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104143/05/1041430545_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_6784f981d28e165948e7e93856add5a7.jpg
وقال كورتولموش خلال لقائه مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو: "العلاقات مع روسيا تتطور في جميع المجالات، لدينا هدف لوصول حجم التبادل التجاري (مع روسيا) إلى 100 مليار دولار، ونسعى لذلك على الرغم من العقوبات (المفروضة على روسيا) التي تعيق رواد ورجال الأعمال في السنوات الأخيرة من تطوير العلاقات الاقتصادية".وقال: "العقوبات، بالطبع، تمنع رجال الأعمال من تطوير العلاقات الاقتصادية، ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه العلاقات تتطور".وأشار بشكل منفصل إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا تتطور في جميع المجالات.وقال بوتين، خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "نلاحظ بارتياح تطور العلاقات مع الجمهورية التركية، وكل هذا يحدث بالطبع تحت قيادة ودعم مباشر من صديقنا رئيس الجمهورية التركية".
https://sarabic.ae/20240922/أردوغان-يتعهد-بجذب-أكبر-المستثمرين-في-العالم-إلى-تركيا-1093000291.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104143/05/1041430545_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_811ac342e45743363737f7b0475a7785.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

رئيس البرلمان التركي: العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا

11:14 GMT 24.09.2024
© Fotolia / Tarumarالعلم التركي
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Fotolia / Tarumar
تابعنا عبر
أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا، لافتًا إلى أن بلاده تهدف لوصول حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار.
وقال كورتولموش خلال لقائه مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو: "العلاقات مع روسيا تتطور في جميع المجالات، لدينا هدف لوصول حجم التبادل التجاري (مع روسيا) إلى 100 مليار دولار، ونسعى لذلك على الرغم من العقوبات (المفروضة على روسيا) التي تعيق رواد ورجال الأعمال في السنوات الأخيرة من تطوير العلاقات الاقتصادية".

وأكد أن العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على روسيا، والتي تعيق تطور التجارة، تعتبر خاطئة في تركيا؛ فالعلاقات التجارية التركية الروسية تتطور على الرغم من العقوبات.

وقال: "العقوبات، بالطبع، تمنع رجال الأعمال من تطوير العلاقات الاقتصادية، ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه العلاقات تتطور".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
أردوغان يتعهد بجذب أكبر المستثمرين في العالم إلى تركيا
22 سبتمبر, 23:43 GMT

وتابع: "كما تعلمون، نحن لا نشارك في أي من العقوبات، ونعتبر هذه العقوبات الأحادية الجانب خاطئة، لأنها تشكل عائقا خطيرا أمام تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وأشار بشكل منفصل إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا تتطور في جميع المجالات.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا.
وقال بوتين، خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "نلاحظ بارتياح تطور العلاقات مع الجمهورية التركية، وكل هذا يحدث بالطبع تحت قيادة ودعم مباشر من صديقنا رئيس الجمهورية التركية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:38 GMTПоследствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала