https://sarabic.ae/20240924/رئيس-البرلمان-التركي-العلاقات-بين-موسكو-وأنقرة-تتطور-رغم-العقوبات-المفروضة-ضد-روسيا-1093047942.html
رئيس البرلمان التركي: العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا
رئيس البرلمان التركي: العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا، لافتًا إلى أن بلاده تهدف لوصول... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T11:14+0000
2024-09-24T11:14+0000
2024-09-24T11:14+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال كورتولموش خلال لقائه مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو: "العلاقات مع روسيا تتطور في جميع المجالات، لدينا هدف لوصول حجم التبادل التجاري (مع روسيا) إلى 100 مليار دولار، ونسعى لذلك على الرغم من العقوبات (المفروضة على روسيا) التي تعيق رواد ورجال الأعمال في السنوات الأخيرة من تطوير العلاقات الاقتصادية".وقال: "العقوبات، بالطبع، تمنع رجال الأعمال من تطوير العلاقات الاقتصادية، ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه العلاقات تتطور".وأشار بشكل منفصل إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا تتطور في جميع المجالات.وقال بوتين، خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "نلاحظ بارتياح تطور العلاقات مع الجمهورية التركية، وكل هذا يحدث بالطبع تحت قيادة ودعم مباشر من صديقنا رئيس الجمهورية التركية".
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
رئيس البرلمان التركي: العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا
أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تتطور رغم العقوبات المفروضة ضد روسيا، لافتًا إلى أن بلاده تهدف لوصول حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار.
وقال كورتولموش خلال لقائه مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو: "العلاقات مع روسيا تتطور في جميع المجالات، لدينا هدف لوصول حجم التبادل التجاري (مع روسيا) إلى 100 مليار دولار، ونسعى لذلك على الرغم من العقوبات (المفروضة على روسيا) التي تعيق رواد ورجال الأعمال في السنوات الأخيرة من تطوير العلاقات الاقتصادية".
وأكد أن العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على روسيا، والتي تعيق تطور التجارة، تعتبر خاطئة في تركيا؛ فالعلاقات التجارية التركية الروسية تتطور على الرغم من العقوبات.
وقال: "العقوبات، بالطبع، تمنع رجال الأعمال من تطوير العلاقات الاقتصادية، ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه العلاقات تتطور".
وتابع: "كما تعلمون، نحن لا نشارك في أي من العقوبات، ونعتبر هذه العقوبات الأحادية الجانب خاطئة، لأنها تشكل عائقا خطيرا أمام تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية".
وأشار بشكل منفصل إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا تتطور في جميع المجالات.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا.
وقال بوتين، خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "نلاحظ بارتياح تطور العلاقات مع الجمهورية التركية، وكل هذا يحدث بالطبع تحت قيادة ودعم مباشر من صديقنا رئيس الجمهورية التركية".