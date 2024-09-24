https://sarabic.ae/20240924/شاحنات-تركية-تتجول-في-مدينة-نيويورك-الأمريكية-بهدف-تغيير-الأمم-المتحدة-صور-1093041309.html

شاحنات تركية تتجول في مدينة نيويورك الأمريكية بهدف "تغيير الأمم المتحدة"... صور

شاحنات تركية تتجول في مدينة نيويورك الأمريكية بهدف "تغيير الأمم المتحدة"... صور

سبوتنيك عربي

نشرت تركيا شاحنات تحمل شاشات رقمية عملاقة في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، ظهرت عليها رسالات تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة. 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T08:27+0000

2024-09-24T08:27+0000

2024-09-24T08:27+0000

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وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن تلك الخطوة جاءت بتنسيق من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تزامنا مع توافد عدد كبير من الزوار من كافة أنحاء العالم إلى نيويورك، بسبب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وظهرت الشاحنات في شوارع نيويورك تحمل عبارات من بينها: "أبعد من خمسة: بناء نظام عالمي للجميع"، و"نظام عالمي يتجاوز الخمسة: مستقبل أكثر عدلاً للجميع"، و"أمم متحدة خاضعة للإصلاح من أجل عالم أكثر عدلاً"، و"تركيا: شريك في المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة".يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أطلق عام 2013، لأول مرة تصريحه الشهير "العالم أكبر من خمسة" في إشارة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مشيرًا أن تلك الدول الخمسة جعلت دور الأمم المتحدة دون فعالية.يأتي ذلك بالزمان مع انطلاق، اليوم الثلاثاء، في نيويورك أعمال الدورة الـ 79 والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عدد كبير من زعماء العالم.وفي وقت سابق، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".

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