شاحنات تركية تتجول في مدينة نيويورك الأمريكية بهدف "تغيير الأمم المتحدة"... صور

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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصنعا عسكريا لإنتاج توربينات المقاتلات الأوكرانية
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ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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شاحنات تركية تتجول في مدينة نيويورك الأمريكية بهدف "تغيير الأمم المتحدة"... صور
شاحنات تركية تتجول في مدينة نيويورك الأمريكية بهدف "تغيير الأمم المتحدة"... صور
سبوتنيك عربي
نشرت تركيا شاحنات تحمل شاشات رقمية عملاقة في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، ظهرت عليها رسالات تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T08:27+0000
2024-09-24T08:27+0000
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وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن تلك الخطوة جاءت بتنسيق من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تزامنا مع توافد عدد كبير من الزوار من كافة أنحاء العالم إلى نيويورك، بسبب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وظهرت الشاحنات في شوارع نيويورك تحمل عبارات من بينها: "أبعد من خمسة: بناء نظام عالمي للجميع"، و"نظام عالمي يتجاوز الخمسة: مستقبل أكثر عدلاً للجميع"، و"أمم متحدة خاضعة للإصلاح من أجل عالم أكثر عدلاً"، و"تركيا: شريك في المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة".يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أطلق عام 2013، لأول مرة تصريحه الشهير "العالم أكبر من خمسة" في إشارة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مشيرًا أن تلك الدول الخمسة جعلت دور الأمم المتحدة دون فعالية.يأتي ذلك بالزمان مع انطلاق، اليوم الثلاثاء، في نيويورك أعمال الدورة الـ 79 والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عدد كبير من زعماء العالم.وفي وقت سابق، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
https://sarabic.ae/20240830/أردوغان-كيف-يمكننا-أن-ندير-ظهورنا-للقدس-التي-حكمها-أجدادنا-لـ4-قرون-1092237521.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

شاحنات تركية تتجول في مدينة نيويورك الأمريكية بهدف "تغيير الأمم المتحدة"... صور

08:27 GMT 24.09.2024
© AP Photo / Richard Drew الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء الخطاب أمام جمعية الأمم المتحدة، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء الخطاب أمام جمعية الأمم المتحدة، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
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نشرت تركيا شاحنات تحمل شاشات رقمية عملاقة في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، ظهرت عليها رسالات تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن تلك الخطوة جاءت بتنسيق من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تزامنا مع توافد عدد كبير من الزوار من كافة أنحاء العالم إلى نيويورك، بسبب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وظهرت الشاحنات في شوارع نيويورك تحمل عبارات من بينها: "أبعد من خمسة: بناء نظام عالمي للجميع"، و"نظام عالمي يتجاوز الخمسة: مستقبل أكثر عدلاً للجميع"، و"أمم متحدة خاضعة للإصلاح من أجل عالم أكثر عدلاً"، و"تركيا: شريك في المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة".
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أطلق عام 2013، لأول مرة تصريحه الشهير "العالم أكبر من خمسة" في إشارة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مشيرًا أن تلك الدول الخمسة جعلت دور الأمم المتحدة دون فعالية.
يأتي ذلك بالزمان مع انطلاق، اليوم الثلاثاء، في نيويورك أعمال الدورة الـ 79 والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عدد كبير من زعماء العالم.
وفي وقت سابق، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
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تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.
وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
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