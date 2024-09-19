باحث صيني: القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية لا يمكن تجاهله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240919/باحث-صيني-القرار-الذي-تبنته-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-بإقامة-دولة-فلسطينية-لا-يمكن-تجاهله-1092894725.html
باحث صيني: القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية لا يمكن تجاهله
باحث صيني: القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية لا يمكن تجاهله
سبوتنيك عربي
أكد تشو ويلي، المدير الفخري لمعهد دراسات الشرق الأوسط، جامعة شنغهاي للدراسات الأجنبية، أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T13:23+0000
2024-09-19T13:23+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603956_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_3c09ffa054daeea2839be6795110cacf.jpg
وقال ويلي لوكالة "سبوتنيك": "القرار الذي تم اعتماده في هذه الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقدمت به فلسطين وهو يعبر بوضوح عن مطالب الدولة الفلسطينية المستقلة وحق عودة اللاجئين، هو أمر سيكون من الصعب جداً تجاهله".وأوضح أنه "في نهاية المطاف، تقول إسرائيل إنها تدخل مرحلة جديدة من الحرب، وأن مجموعة المشاكل التي ستواجهها في المستقبل ستتسع، وبالتالي، فإن الغرض الرئيسي من القرار هو الحصول على مزايا أخلاقية وقانونية في نظر المجتمع الدولي، وفي هذا الصدد تتطابق نوايا إسرائيل وفلسطين - فمن المهم بالنسبة لهما كسب الرأي العام".وأشار إلى أنه "تم اعتماد القرار بأغلبية ساحقة"، وكما أعرب فو تسونغ، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، عن أمله في أن يعطي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا زخماً جديداً لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط.وأوضح ويلي: "الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وعلى خلفية الانتخابات الأمريكية المقبلة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية مترددة باستمرار بشأن إسرائيل، حيث أكدت مراراً وتكراراً على ضرورة ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ومع ذلك، كانت إسرائيل تتصرف في الوقت الراهن كطرف معتدية، مما يخلق كارثة إنسانية في قطاع غزة، وبالتالي فإن مسألة عدالة مثل هذه الأعمال ذات طبيعة أخلاقية ومعنوية بطبيعتها. ومن وجهة النظر هذه، فازت فلسطين هذه المرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".وبطبيعة الحال، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة إن القرار لن يكون ملزمًا لإسرائيل. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن المهلة التي حددها القرار الفلسطيني هي 12 شهراً، فإن الجانب الفلسطيني يستطيع خلال هذه الفترة أن يعيد تجميع قواته، وهذا يشير إلى أن القرار سيظل قادراً على ممارسة بعض الضغط على إسرائيل.وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة غير مسبوق وموقف السعودية مهم وفي توقيت حساسالجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
https://sarabic.ae/20240918/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرار-الجمعية-العامة-انتصار-للحقوق-وموقف-أمريكا-غير-أخلاقي-1092868070.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603956_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d4367ab959fa0a04c3e41c2d9f1a7647.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

باحث صيني: القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية لا يمكن تجاهله

13:23 GMT 19.09.2024
© Sputnik . Roman Makhmutov / الانتقال إلى بنك الصورالجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik . Roman Makhmutov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد تشو ويلي، المدير الفخري لمعهد دراسات الشرق الأوسط، جامعة شنغهاي للدراسات الأجنبية، أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية لا يمكن تجاهله، مشيرًا إلى أن هذا يعبّر عن مطالب الفلسطينيين.
وقال ويلي لوكالة "سبوتنيك": "القرار الذي تم اعتماده في هذه الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقدمت به فلسطين وهو يعبر بوضوح عن مطالب الدولة الفلسطينية المستقلة وحق عودة اللاجئين، هو أمر سيكون من الصعب جداً تجاهله".

وأضاف: "علاوة على ذلك، يمنح القرار إسرائيل مهلة 12 شهرًا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ولكن نظراً للمناخ الحالي يبدو من المشكوك فيه جداً أن تحترم إسرائيل هذه الالتزامات".

وأوضح أنه "في نهاية المطاف، تقول إسرائيل إنها تدخل مرحلة جديدة من الحرب، وأن مجموعة المشاكل التي ستواجهها في المستقبل ستتسع، وبالتالي، فإن الغرض الرئيسي من القرار هو الحصول على مزايا أخلاقية وقانونية في نظر المجتمع الدولي، وفي هذا الصدد تتطابق نوايا إسرائيل وفلسطين - فمن المهم بالنسبة لهما كسب الرأي العام".
وأشار إلى أنه "تم اعتماد القرار بأغلبية ساحقة"، وكما أعرب فو تسونغ، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، عن أمله في أن يعطي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا زخماً جديداً لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

ووفقا له، فإن "الرأي العام يلعب دورًا مهمًا جدًا في الواقع، حيث أنه من الضروري تحديد من هو على حق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل واضح. وبما أن القضية في الوقت الحاضر لم يتم حلها بشكل كامل على الساحة الدولية في الوقت الحاضر، وبما أن بعض الدول تعميها مصالحها الشخصية، في مثل هذه الظروف، قد يثير التصويت في مثل هذه الظروف بعض التساؤلات".

وأوضح ويلي: "الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وعلى خلفية الانتخابات الأمريكية المقبلة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية مترددة باستمرار بشأن إسرائيل، حيث أكدت مراراً وتكراراً على ضرورة ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ومع ذلك، كانت إسرائيل تتصرف في الوقت الراهن كطرف معتدية، مما يخلق كارثة إنسانية في قطاع غزة، وبالتالي فإن مسألة عدالة مثل هذه الأعمال ذات طبيعة أخلاقية ومعنوية بطبيعتها. ومن وجهة النظر هذه، فازت فلسطين هذه المرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وبطبيعة الحال، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة إن القرار لن يكون ملزمًا لإسرائيل. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن المهلة التي حددها القرار الفلسطيني هي 12 شهراً، فإن الجانب الفلسطيني يستطيع خلال هذه الفترة أن يعيد تجميع قواته، وهذا يشير إلى أن القرار سيظل قادراً على ممارسة بعض الضغط على إسرائيل.
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة انتصار للحقوق وموقف أمريكا غير أخلاقي
أمس, 18:16 GMT
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.

وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.

وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة غير مسبوق وموقف السعودية مهم وفي توقيت حساس
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 21:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала