https://sarabic.ae/20240919/باحث-صيني-القرار-الذي-تبنته-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-بإقامة-دولة-فلسطينية-لا-يمكن-تجاهله-1092894725.html
باحث صيني: القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية لا يمكن تجاهله
باحث صيني: القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية لا يمكن تجاهله
سبوتنيك عربي
أكد تشو ويلي، المدير الفخري لمعهد دراسات الشرق الأوسط، جامعة شنغهاي للدراسات الأجنبية، أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T13:23+0000
2024-09-19T13:23+0000
2024-09-19T13:23+0000
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وقال ويلي لوكالة "سبوتنيك": "القرار الذي تم اعتماده في هذه الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقدمت به فلسطين وهو يعبر بوضوح عن مطالب الدولة الفلسطينية المستقلة وحق عودة اللاجئين، هو أمر سيكون من الصعب جداً تجاهله".وأوضح أنه "في نهاية المطاف، تقول إسرائيل إنها تدخل مرحلة جديدة من الحرب، وأن مجموعة المشاكل التي ستواجهها في المستقبل ستتسع، وبالتالي، فإن الغرض الرئيسي من القرار هو الحصول على مزايا أخلاقية وقانونية في نظر المجتمع الدولي، وفي هذا الصدد تتطابق نوايا إسرائيل وفلسطين - فمن المهم بالنسبة لهما كسب الرأي العام".وأشار إلى أنه "تم اعتماد القرار بأغلبية ساحقة"، وكما أعرب فو تسونغ، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، عن أمله في أن يعطي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا زخماً جديداً لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط.وأوضح ويلي: "الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وعلى خلفية الانتخابات الأمريكية المقبلة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية مترددة باستمرار بشأن إسرائيل، حيث أكدت مراراً وتكراراً على ضرورة ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ومع ذلك، كانت إسرائيل تتصرف في الوقت الراهن كطرف معتدية، مما يخلق كارثة إنسانية في قطاع غزة، وبالتالي فإن مسألة عدالة مثل هذه الأعمال ذات طبيعة أخلاقية ومعنوية بطبيعتها. ومن وجهة النظر هذه، فازت فلسطين هذه المرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".وبطبيعة الحال، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة إن القرار لن يكون ملزمًا لإسرائيل. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن المهلة التي حددها القرار الفلسطيني هي 12 شهراً، فإن الجانب الفلسطيني يستطيع خلال هذه الفترة أن يعيد تجميع قواته، وهذا يشير إلى أن القرار سيظل قادراً على ممارسة بعض الضغط على إسرائيل.وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة غير مسبوق وموقف السعودية مهم وفي توقيت حساسالجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
https://sarabic.ae/20240918/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرار-الجمعية-العامة-انتصار-للحقوق-وموقف-أمريكا-غير-أخلاقي-1092868070.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
باحث صيني: القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية لا يمكن تجاهله
أكد تشو ويلي، المدير الفخري لمعهد دراسات الشرق الأوسط، جامعة شنغهاي للدراسات الأجنبية، أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية لا يمكن تجاهله، مشيرًا إلى أن هذا يعبّر عن مطالب الفلسطينيين.
وقال ويلي لوكالة "سبوتنيك": "القرار الذي تم اعتماده في هذه الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقدمت به فلسطين وهو يعبر بوضوح عن مطالب الدولة الفلسطينية المستقلة وحق عودة اللاجئين، هو أمر سيكون من الصعب جداً تجاهله".
وأضاف: "علاوة على ذلك، يمنح القرار إسرائيل مهلة 12 شهرًا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ولكن نظراً للمناخ الحالي يبدو من المشكوك فيه جداً أن تحترم إسرائيل هذه الالتزامات".
وأوضح أنه "في نهاية المطاف، تقول إسرائيل إنها تدخل مرحلة جديدة من الحرب، وأن مجموعة المشاكل التي ستواجهها في المستقبل ستتسع، وبالتالي، فإن الغرض الرئيسي من القرار هو الحصول على مزايا أخلاقية وقانونية في نظر المجتمع الدولي، وفي هذا الصدد تتطابق نوايا إسرائيل وفلسطين - فمن المهم بالنسبة لهما كسب الرأي العام".
وأشار إلى أنه "تم اعتماد القرار بأغلبية ساحقة"، وكما أعرب فو تسونغ، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، عن أمله في أن يعطي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا زخماً جديداً لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
ووفقا له، فإن "الرأي العام يلعب دورًا مهمًا جدًا في الواقع، حيث أنه من الضروري تحديد من هو على حق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل واضح. وبما أن القضية في الوقت الحاضر لم يتم حلها بشكل كامل على الساحة الدولية في الوقت الحاضر، وبما أن بعض الدول تعميها مصالحها الشخصية، في مثل هذه الظروف، قد يثير التصويت في مثل هذه الظروف بعض التساؤلات".
وأوضح ويلي: "الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وعلى خلفية الانتخابات الأمريكية المقبلة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية مترددة باستمرار بشأن إسرائيل، حيث أكدت مراراً وتكراراً على ضرورة ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ومع ذلك، كانت إسرائيل تتصرف في الوقت الراهن كطرف معتدية، مما يخلق كارثة إنسانية في قطاع غزة، وبالتالي فإن مسألة عدالة مثل هذه الأعمال ذات طبيعة أخلاقية ومعنوية بطبيعتها. ومن وجهة النظر هذه، فازت فلسطين هذه المرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وبطبيعة الحال، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة إن القرار لن يكون ملزمًا لإسرائيل. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن المهلة التي حددها القرار الفلسطيني هي 12 شهراً، فإن الجانب الفلسطيني يستطيع خلال هذه الفترة أن يعيد تجميع قواته، وهذا يشير إلى أن القرار سيظل قادراً على ممارسة بعض الضغط على إسرائيل.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.
وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.