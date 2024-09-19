مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة غير مسبوق وموقف السعودية مهم وفي توقيت حساس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240919/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرار-الجمعية-العامة-غير-مسبوق-وموقف-السعودية-مهم-وفي-توقيت-حساس-1092891974.html
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة غير مسبوق وموقف السعودية مهم وفي توقيت حساس
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة غير مسبوق وموقف السعودية مهم وفي توقيت حساس
سبوتنيك عربي
اعتبر الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوق، حيث لم... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T13:05+0000
2024-09-19T13:05+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603956_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_3c09ffa054daeea2839be6795110cacf.jpg
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يشير هذا القرار المهم إلى اتساع دائرة الإدانات الدولية للاحتلال الإسرائيلي من جهة، وكذلك زيادة الدعم والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.وتابع: "القرار وإن كان غير ملزم، لكن يحمل قيمة سياسية كبيرة، ويجب البناء عليه ومتابعته في مجلس الأمن، وكل المنظمات الأممية ذات الصلة، حتى يتحول إلى إجراءات فعلية لمقاطعة إسرائيل، وعزلها دوليًا"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القرارات وتراكمه مع القرارات السابقة يؤدي عاجلا أم آجلا إلى أن تصبح لها طابع أكثر فاعلية وتأثير لإنهاء الاحتلال وفرض الإرادة الدولية، إلى جانب التحركات الفلسطينية الدبلوماسية.وفيما يتعلق بموقف المملكة العربية السعودية، وإعلان رفضها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، شدد الصالحي على أهمية هذا الموقف الذي يقطع الطريق على محاولات إسرائيل وأمريكا بجعل التطبيع يسبق وقف العدوان أو حل القضية الفلسطينية.ويرى أن موقف المملكة مهم، ويأتي في توقيت حساس، لا سيما في ظل المراهنات الأمريكية والإٍسرائيلية على جعل التطبيع القضية الأساسية، بدلا من قضية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.وشدد على أهمية موقف المملكة وشروطها بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة، والاعتراف الدولي بها للقبول بعملية التطبيع، مطالبًا بضرورة البناء عليه.وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة.وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.من جانبه أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
https://sarabic.ae/20240918/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يطلب-من-إسرائيل-الانسحاب-من-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1092863354.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603956_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d4367ab959fa0a04c3e41c2d9f1a7647.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة غير مسبوق وموقف السعودية مهم وفي توقيت حساس

13:05 GMT 19.09.2024
© Sputnik . Roman Makhmutov / الانتقال إلى بنك الصورالجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik . Roman Makhmutov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
اعتبر الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوق، حيث لم يسبق وأن أصدرت قرارا من قبل يقضي بإنهاء الاحتلال في سقف زمني محدد.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يشير هذا القرار المهم إلى اتساع دائرة الإدانات الدولية للاحتلال الإسرائيلي من جهة، وكذلك زيادة الدعم والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
وتابع: "القرار وإن كان غير ملزم، لكن يحمل قيمة سياسية كبيرة، ويجب البناء عليه ومتابعته في مجلس الأمن، وكل المنظمات الأممية ذات الصلة، حتى يتحول إلى إجراءات فعلية لمقاطعة إسرائيل، وعزلها دوليًا"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القرارات وتراكمه مع القرارات السابقة يؤدي عاجلا أم آجلا إلى أن تصبح لها طابع أكثر فاعلية وتأثير لإنهاء الاحتلال وفرض الإرادة الدولية، إلى جانب التحركات الفلسطينية الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بموقف المملكة العربية السعودية، وإعلان رفضها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، شدد الصالحي على أهمية هذا الموقف الذي يقطع الطريق على محاولات إسرائيل وأمريكا بجعل التطبيع يسبق وقف العدوان أو حل القضية الفلسطينية.
ويرى أن موقف المملكة مهم، ويأتي في توقيت حساس، لا سيما في ظل المراهنات الأمريكية والإٍسرائيلية على جعل التطبيع القضية الأساسية، بدلا من قضية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أهمية موقف المملكة وشروطها بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة، والاعتراف الدولي بها للقبول بعملية التطبيع، مطالبًا بضرورة البناء عليه.
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
أمس, 15:47 GMT
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.
وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
من جانبه أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 21:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала