مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك للطاقة النووية خطير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240924/مدير-عام-وكالة-الطاقة-الذرية-الوضع-حول-محطة-كورسك-للطاقة-النووية-خطير-1093037505.html
مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك للطاقة النووية خطير
مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك للطاقة النووية خطير
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوضع حول محطة كورسك للطاقة النووية لا يزال متوترًا بسبب الهجوم المستمر الذي تشنه قوات كييف... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T02:22+0000
2024-09-24T02:23+0000
وكالة الطاقة الذرية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092161956_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0729a7860278d25f8331c1bcfee461f6.jpg
وقال غروسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تعليقًا على الوضع المحيط بمحطة كورسك النووية: "الأمر خطير بمعنى أنه كان ولا يزال هناك غزو عسكري".وأضاف: "وصل هذا الغزو العسكري إلى نقطة ليست بعيدة جدًا عن محطة الطاقة النووية".كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة لا ترى في الوقت الحاضر حاجة لوجود دائم في محطة كورسك للطاقة النووية.وقال غروسي عندما سُئل عما إذا كانت هناك حاجة لوجود دائم للوكالة في كورسك، على غرار الوضع في محطة زاباروجيه: "الوضع مختلف تمامًا بمعنى أننا نتعامل هنا مع محطة في روسيا، تابعة لروسيا، يتم تشغيلها بشكل طبيعي"، مشيرًا إلى أنه "من المهم ألا ننسى أن المحطة تعمل وتنتج الطاقة، وهو وضع مختلف تمامًا عن المحطة في زاباروجيه".وأضاف: "في الوقت الحالي، لا نخطط لوجود دائم أو شيء من هذا القبيل. ولا نرى حاجة إلى القيام بذلك. ونأمل ألا يكون هناك أي حدث جديد يتطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييم الوضع. وإذا كان الأمر كذلك، فسأعلمكم بذلك"، موضحًا: "لقد أتيحت لي الفرصة للذهاب إلى هناك لتقييم الوضع. نأمل أن نكون في مكان أفضل الآن".
https://sarabic.ae/20240923/وكالة-الطاقة-الذرية-التعاون-مع-موسكو-لا-يتعلق-بالصراع-في-أوكرانيا-وروسيا-لاعب-كبير-في-المجال-النووي-1093037274.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092161956_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_848357d097ba43834680d592628cc077.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وكالة الطاقة الذرية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
وكالة الطاقة الذرية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك للطاقة النووية خطير

02:22 GMT 24.09.2024 (تم التحديث: 02:23 GMT 24.09.2024)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوضع حول محطة كورسك للطاقة النووية لا يزال متوترًا بسبب الهجوم المستمر الذي تشنه قوات كييف على الأراضي الروسية.
وقال غروسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تعليقًا على الوضع المحيط بمحطة كورسك النووية: "الأمر خطير بمعنى أنه كان ولا يزال هناك غزو عسكري".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
وكالة الطاقة الذرية: التعاون مع موسكو لا يتعلق بالصراع في أوكرانيا وروسيا لاعب كبير في المجال النووي
أمس, 22:50 GMT
وأضاف: "وصل هذا الغزو العسكري إلى نقطة ليست بعيدة جدًا عن محطة الطاقة النووية".
كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة لا ترى في الوقت الحاضر حاجة لوجود دائم في محطة كورسك للطاقة النووية.
وقال غروسي عندما سُئل عما إذا كانت هناك حاجة لوجود دائم للوكالة في كورسك، على غرار الوضع في محطة زاباروجيه: "الوضع مختلف تمامًا بمعنى أننا نتعامل هنا مع محطة في روسيا، تابعة لروسيا، يتم تشغيلها بشكل طبيعي"، مشيرًا إلى أنه "من المهم ألا ننسى أن المحطة تعمل وتنتج الطاقة، وهو وضع مختلف تمامًا عن المحطة في زاباروجيه".
وأضاف: "في الوقت الحالي، لا نخطط لوجود دائم أو شيء من هذا القبيل. ولا نرى حاجة إلى القيام بذلك. ونأمل ألا يكون هناك أي حدث جديد يتطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييم الوضع. وإذا كان الأمر كذلك، فسأعلمكم بذلك"، موضحًا: "لقد أتيحت لي الفرصة للذهاب إلى هناك لتقييم الوضع. نأمل أن نكون في مكان أفضل الآن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:07 GMTПоследствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 15:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала