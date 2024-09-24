https://sarabic.ae/20240924/مدير-عام-وكالة-الطاقة-الذرية-الوضع-حول-محطة-كورسك-للطاقة-النووية-خطير-1093037505.html

مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك للطاقة النووية خطير

مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك للطاقة النووية خطير

سبوتنيك عربي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوضع حول محطة كورسك للطاقة النووية لا يزال متوترًا بسبب الهجوم المستمر الذي تشنه قوات كييف... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T02:22+0000

2024-09-24T02:22+0000

2024-09-24T02:23+0000

وكالة الطاقة الذرية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال غروسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تعليقًا على الوضع المحيط بمحطة كورسك النووية: "الأمر خطير بمعنى أنه كان ولا يزال هناك غزو عسكري".وأضاف: "وصل هذا الغزو العسكري إلى نقطة ليست بعيدة جدًا عن محطة الطاقة النووية".كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة لا ترى في الوقت الحاضر حاجة لوجود دائم في محطة كورسك للطاقة النووية.وقال غروسي عندما سُئل عما إذا كانت هناك حاجة لوجود دائم للوكالة في كورسك، على غرار الوضع في محطة زاباروجيه: "الوضع مختلف تمامًا بمعنى أننا نتعامل هنا مع محطة في روسيا، تابعة لروسيا، يتم تشغيلها بشكل طبيعي"، مشيرًا إلى أنه "من المهم ألا ننسى أن المحطة تعمل وتنتج الطاقة، وهو وضع مختلف تمامًا عن المحطة في زاباروجيه".وأضاف: "في الوقت الحالي، لا نخطط لوجود دائم أو شيء من هذا القبيل. ولا نرى حاجة إلى القيام بذلك. ونأمل ألا يكون هناك أي حدث جديد يتطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييم الوضع. وإذا كان الأمر كذلك، فسأعلمكم بذلك"، موضحًا: "لقد أتيحت لي الفرصة للذهاب إلى هناك لتقييم الوضع. نأمل أن نكون في مكان أفضل الآن".

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وكالة الطاقة الذرية, روسيا, أخبار روسيا اليوم