https://sarabic.ae/20240923/وكالة-الطاقة-الذرية-التعاون-مع-موسكو-لا-يتعلق-بالصراع-في-أوكرانيا-وروسيا-لاعب-كبير-في-المجال-النووي-1093037274.html
وكالة الطاقة الذرية: التعاون مع موسكو لا يتعلق بالصراع في أوكرانيا وروسيا لاعب كبير في المجال النووي
وكالة الطاقة الذرية: التعاون مع موسكو لا يتعلق بالصراع في أوكرانيا وروسيا لاعب كبير في المجال النووي
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن التعاون بين الوكالة وروسيا لا يتعلق بالأزمة الأوكرانية فحسب، مشيرًا إلى أن موسكو لاعب رئيسي... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T22:50+0000
2024-09-23T22:50+0000
2024-09-23T22:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وكالة الطاقة الذرية
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "روسيا لاعب رئيسي في المجال النووي، لذلك لدينا مجموعة من الملفات التي نعمل معهم بشأنها".وأضاف: "ليست كل موضوعات العمل مع الاتحاد الروسي تتعلق بالصراع في أوكرانيا".وأشار غروسي، إلى أن الوكالة تواصل الحوار وتبادل المعلومات مع روسيا فيما يتعلق بالوضع في محطة زاباروجيه للطاقة النووية وكذلك في مقاطعة كورسك الروسية.وقال غروسي: وأضاف: "لذا فإن الحوار مع روسيا بالنسبة لي أمر لا غنى عنه وسيستمر".
https://sarabic.ae/20240906/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعتزم-توسيع-العمل-مع-روسيا-بشأن-مسائل-السلامة-النووية-1092455934.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة الطاقة الذرية, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة الطاقة الذرية, العالم
وكالة الطاقة الذرية: التعاون مع موسكو لا يتعلق بالصراع في أوكرانيا وروسيا لاعب كبير في المجال النووي
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن التعاون بين الوكالة وروسيا لا يتعلق بالأزمة الأوكرانية فحسب، مشيرًا إلى أن موسكو لاعب رئيسي في المجال النووي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال غروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "روسيا لاعب رئيسي في المجال النووي، لذلك لدينا مجموعة من الملفات التي نعمل معهم بشأنها".
وأضاف: "ليست كل موضوعات العمل مع الاتحاد الروسي تتعلق بالصراع في أوكرانيا".
وأشار غروسي، إلى أن الوكالة تواصل الحوار وتبادل المعلومات مع روسيا فيما يتعلق بالوضع في محطة زاباروجيه للطاقة النووية وكذلك في مقاطعة كورسك الروسية.
"بالطبع، فيما يتعلق بالصراع هناك [أوكرانيا]، لدينا عملية مهمة للغاية من الحوار المستمر وتبادل المعلومات بشأن الوضع في زاباروجيه وكورسك، حيث الأحداث التي وقعت في آب/ أغسطس الماضي".
وأضاف: "لذا فإن الحوار مع روسيا بالنسبة لي أمر لا غنى عنه وسيستمر".