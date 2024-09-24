https://sarabic.ae/20240924/واشنطن-تعلن-الإبقاء-على-الحظر-المفروض-على-ضربات-كييف-في-عمق-روسيا-1093073747.html

واشنطن تعلن الإبقاء على الحظر المفروض على ضربات كييف في عمق روسيا

واشنطن تعلن الإبقاء على الحظر المفروض على ضربات كييف في عمق روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تفرض حاليًا حظرًا على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ الأمريكية... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T20:19+0000

2024-09-24T20:19+0000

2024-09-24T20:19+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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قال كيربي خلال مؤتمر صحفي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لقد كان الرئيس ثابتًا على أن سياستنا بشأن الضربات بعيدة المدى، هي أن الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة لا ينبغي أن تستخدم ضد أهداف في روسيا، ولم يقم بإجراء أي تغييرات في السياسة بشأن هذه القضية".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.

https://sarabic.ae/20240921/زيلينسكي-كييف-لم-تحصل-على-إذن-لاستخدام-صواريخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1092974554.html

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