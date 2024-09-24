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الجوع يفتك باليمنيين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
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عرب بوينت بودكاست
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واشنطن تعلن الإبقاء على الحظر المفروض على ضربات كييف في عمق روسيا
واشنطن تعلن الإبقاء على الحظر المفروض على ضربات كييف في عمق روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تفرض حاليًا حظرًا على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ الأمريكية... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T20:19+0000
2024-09-24T20:19+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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قال كيربي خلال مؤتمر صحفي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لقد كان الرئيس ثابتًا على أن سياستنا بشأن الضربات بعيدة المدى، هي أن الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة لا ينبغي أن تستخدم ضد أهداف في روسيا، ولم يقم بإجراء أي تغييرات في السياسة بشأن هذه القضية".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
https://sarabic.ae/20240921/زيلينسكي-كييف-لم-تحصل-على-إذن-لاستخدام-صواريخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1092974554.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

واشنطن تعلن الإبقاء على الحظر المفروض على ضربات كييف في عمق روسيا

20:19 GMT 24.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تفرض حاليًا حظرًا على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية.
قال كيربي خلال مؤتمر صحفي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لقد كان الرئيس ثابتًا على أن سياستنا بشأن الضربات بعيدة المدى، هي أن الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة لا ينبغي أن تستخدم ضد أهداف في روسيا، ولم يقم بإجراء أي تغييرات في السياسة بشأن هذه القضية".

وأكد أن هذا التوجيه لا يزال ساريًا.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: كييف لم تحصل على إذن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
21 سبتمبر, 17:09 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
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Последствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:11 GMT
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