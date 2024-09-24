https://sarabic.ae/20240924/واشنطن-تعلن-الإبقاء-على-الحظر-المفروض-على-ضربات-كييف-في-عمق-روسيا-1093073747.html
واشنطن تعلن الإبقاء على الحظر المفروض على ضربات كييف في عمق روسيا
واشنطن تعلن الإبقاء على الحظر المفروض على ضربات كييف في عمق روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تفرض حاليًا حظرًا على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ الأمريكية... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T20:19+0000
2024-09-24T20:19+0000
2024-09-24T20:19+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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قال كيربي خلال مؤتمر صحفي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لقد كان الرئيس ثابتًا على أن سياستنا بشأن الضربات بعيدة المدى، هي أن الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة لا ينبغي أن تستخدم ضد أهداف في روسيا، ولم يقم بإجراء أي تغييرات في السياسة بشأن هذه القضية".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
https://sarabic.ae/20240921/زيلينسكي-كييف-لم-تحصل-على-إذن-لاستخدام-صواريخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1092974554.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
واشنطن تعلن الإبقاء على الحظر المفروض على ضربات كييف في عمق روسيا
أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تفرض حاليًا حظرًا على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية.
قال كيربي خلال مؤتمر صحفي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لقد كان الرئيس ثابتًا على أن سياستنا بشأن الضربات بعيدة المدى، هي أن الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة لا ينبغي أن تستخدم ضد أهداف في روسيا، ولم يقم بإجراء أي تغييرات في السياسة بشأن هذه القضية".
وأكد أن هذا التوجيه لا يزال ساريًا.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.