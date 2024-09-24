5 مروحيات صينية مسيرة للقتال والنقل والاستطلاع
© Sputnik . Alaa El-Moteryبعض الأسلحة المعروضة في الجناح الصيني في "آيدكس 2023" في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Motery
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أصبحت الصين أحد أكبر مصنعي الطائرات المسيرة في العالم ويشمل ذلك الاستخدامات المدنية والعسكرية على السواء، ومنها مروحية "إيه آر - 500" المصممة لجمع المعلومات عن الأنشطة البيولوجية والنووية.
وكشفت الصين عن طائرة مسيرة جديدة يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر بقدرة عملياتية تكافئ نظيرتها الأمريكية "سويتش بليد - 600"، لكن بتكلفة أقل، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
5 أكتوبر 2023, 13:57 GMT
ويسلط ذلك الضوء على قدرات 5 أنواع من المروحيات المسيرة التي تطورها الصين، حسب موقع "تشاينا ديفينس" الصيني.
"سكاي سابر إتش - 300"
النوع: مروحية استطلاع قتالية مسيرة.
الوزن بكامل حمولتها: 300 كغ.
السرعة: تتراوح بين 100 إلى 160 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 2500 إلى 3 آلاف متر.
أقصى مدة بقاء في الجو: 5 ساعات.
الحمولة والتسليح: صاروخان وكاميرا وجهاز ليزر ونظام رادار.
"جيه زد - 500"
النوع: مروحية قتالية.
الوزن بكامل حمولتها: 550 كغ.
السرعة: من 160 إلى 270 كلم/ ساعة.
المدى: 500 كلم.
ارتفاع التحليق: 7500 متر.
أقصى مدة بقاء في الجو: 5 ساعات.
الحمولة: 250 كغ.
"جي كيو - 580"
النوع: مروحية استطلاع هجومية.
الوزن بكامل حمولتها: 580 كغ.
السرعة: 158 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 7 آلاف متر.
أقصى مدة بقاء في الجو: 8 ساعات.
الحمولة: 200 كغ.
"إس واي - 450 إتش"
النوع: مروحية نقل مسيرة.
الوزن بكامل حمولتها: 450 كغ.
الحمولة: 190 كغ.
السرعة: 100 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 4 آلاف متر.
أقصى مدة بقاء في الجو: 4 ساعات.
"إيه آر - 500"
النوع: مروحية استطلاع مسيرة.
الوزن بكامل حمولتها: 500 كغ.
السرعة: 165 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 6700 متر.
أقصى مدة بقاء في الجو: 5 ساعات.
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