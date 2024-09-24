5 مروحيات صينية مسيرة للقتال والنقل والاستطلاع

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بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
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خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240924/5-مروحيات-صينية-مسيرة-للقتال-والنقل-والاستطلاع-1093063459.html
5 مروحيات صينية مسيرة للقتال والنقل والاستطلاع
5 مروحيات صينية مسيرة للقتال والنقل والاستطلاع
سبوتنيك عربي
أصبحت الصين أحد أكبر مصنعي الطائرات المسيرة في العالم ويشمل ذلك الاستخدامات المدنية والعسكرية على السواء، ومنها مروحية "إيه آر - 500" المصممة لجمع المعلومات عن... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T16:38+0000
2024-09-24T16:38+0000
رصد عسكري
الصين
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وكشفت الصين عن طائرة مسيرة جديدة يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر بقدرة عملياتية تكافئ نظيرتها الأمريكية "سويتش بليد - 600"، لكن بتكلفة أقل، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.ويسلط ذلك الضوء على قدرات 5 أنواع من المروحيات المسيرة التي تطورها الصين، حسب موقع "تشاينا ديفينس" الصيني."سكاي سابر إتش - 300""جيه زد - 500""جي كيو - 580""إس واي - 450 إتش""إيه آر - 500"
https://sarabic.ae/20231005/الصين-تزود-كل-جندي-مشاة-لديها-بـ-4-طائرات-مسيرة-محمولة-الظهر-فيديو-1081691194.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

5 مروحيات صينية مسيرة للقتال والنقل والاستطلاع

16:38 GMT 24.09.2024
© Sputnik . Alaa El-Moteryبعض الأسلحة المعروضة في الجناح الصيني في "آيدكس 2023" في أبوظبي
بعض الأسلحة المعروضة في الجناح الصيني في آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Alaa El-Motery
تابعنا عبر
أصبحت الصين أحد أكبر مصنعي الطائرات المسيرة في العالم ويشمل ذلك الاستخدامات المدنية والعسكرية على السواء، ومنها مروحية "إيه آر - 500" المصممة لجمع المعلومات عن الأنشطة البيولوجية والنووية.
وكشفت الصين عن طائرة مسيرة جديدة يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر بقدرة عملياتية تكافئ نظيرتها الأمريكية "سويتش بليد - 600"، لكن بتكلفة أقل، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
مقدمة طائرة درون مع عدسة تصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
الصين تزود كل جندي مشاة لديها بـ 4 طائرات مسيرة محمولة الظهر
5 أكتوبر 2023, 13:57 GMT
ويسلط ذلك الضوء على قدرات 5 أنواع من المروحيات المسيرة التي تطورها الصين، حسب موقع "تشاينا ديفينس" الصيني.

"سكاي سابر إتش - 300"

النوع: مروحية استطلاع قتالية مسيرة.
الوزن بكامل حمولتها: 300 كغ.
السرعة: تتراوح بين 100 إلى 160 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 2500 إلى 3 آلاف متر.
أقصى مدة بقاء في الجو: 5 ساعات.
الحمولة والتسليح: صاروخان وكاميرا وجهاز ليزر ونظام رادار.

"جيه زد - 500"

النوع: مروحية قتالية.
الوزن بكامل حمولتها: 550 كغ.
السرعة: من 160 إلى 270 كلم/ ساعة.
المدى: 500 كلم.
ارتفاع التحليق: 7500 متر.
أقصى مدة بقاء في الجو: 5 ساعات.
الحمولة: 250 كغ.

"جي كيو - 580"

النوع: مروحية استطلاع هجومية.
الوزن بكامل حمولتها: 580 كغ.
السرعة: 158 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 7 آلاف متر.
أقصى مدة بقاء في الجو: 8 ساعات.
الحمولة: 200 كغ.

"إس واي - 450 إتش"

النوع: مروحية نقل مسيرة.
الوزن بكامل حمولتها: 450 كغ.
الحمولة: 190 كغ.
السرعة: 100 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 4 آلاف متر.
أقصى مدة بقاء في الجو: 4 ساعات.

"إيه آر - 500"

النوع: مروحية استطلاع مسيرة.
الوزن بكامل حمولتها: 500 كغ.
السرعة: 165 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 6700 متر.
أقصى مدة بقاء في الجو: 5 ساعات.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
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