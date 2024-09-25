https://sarabic.ae/20240925/أكثر-من-70-ألف-حملة-على-الصيدليات-مصر-تعلن-الحرب-على-هذه-الأدوية-1093096578.html
أكثر من 70 ألف حملة على الصيدليات.. مصر تعلن الحرب على هذه الأدوية
أكثر من 70 ألف حملة على الصيدليات.. مصر تعلن الحرب على هذه الأدوية
سبوتنيك عربي
أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية وضمان سلامة الدواء الموجود بالأسواق، وتم رصد عدد كبير من الأدوية خلال 76 حملة تفتيشية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T14:19+0000
2024-09-25T14:19+0000
2024-09-25T14:19+0000
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وقال رئيس الهيئة علي الغمراوي إن الأدوية المنتهية الصلاحية يمكن أن تتحول إلى مادة مضرة للمواطن وتصل إلى أجهزة الجسم المختلفة، مشيرا إلى وجود مناطق تعيد تدوير المواد الخاصة بالأدوية المنتهية الصلاحية، وكذلك وجود أدوية مهربة.وشدد على أن هيئة الدواء تعمل بشكل صارم تجاه هذه الأماكن مضيفًا و"نضع آلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمنع وجود الأدوية المنتهية الصلاحية".وأكد رئيس هيئة الدواء أن هناك تعاونا كبيرا بين الهيئة ووسائل الإعلام لرفع التوعية الصحية لدى المواطن لمنع التعامل مع الأدوية المنتهية الصلاحية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والأماكن المجهولة.
https://sarabic.ae/20240822/دواء-شائع-يقلل-خطر-الإصابة-بالسكري-بنسبة-94-1092005412.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الصحة, منظمة الصحة العالمية
مصر, أخبار مصر الآن, الصحة, منظمة الصحة العالمية
أكثر من 70 ألف حملة على الصيدليات.. مصر تعلن الحرب على هذه الأدوية
أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية وضمان سلامة الدواء الموجود بالأسواق، وتم رصد عدد كبير من الأدوية خلال 76 حملة تفتيشية.
وقال رئيس الهيئة علي الغمراوي إن الأدوية
المنتهية الصلاحية يمكن أن تتحول إلى مادة مضرة للمواطن وتصل إلى أجهزة الجسم المختلفة، مشيرا إلى وجود مناطق تعيد تدوير المواد الخاصة بالأدوية المنتهية الصلاحية، وكذلك وجود أدوية مهربة.
وشدد على أن هيئة الدواء
تعمل بشكل صارم تجاه هذه الأماكن مضيفًا و"نضع آلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمنع وجود الأدوية المنتهية الصلاحية".
وأكد رئيس هيئة الدواء أن هناك تعاونا كبيرا بين الهيئة ووسائل الإعلام لرفع التوعية الصحية لدى المواطن لمنع التعامل مع الأدوية المنتهية الصلاحية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والأماكن المجهولة.