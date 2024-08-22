دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
On air
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير ينصح بغرس الأشجار لمواجهة التغير المناخي في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور المصري ومحادثات جنيف في البحث عن حل للأزمة السودانية وتدهور الوضع الإنساني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:05 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:32 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240822/دواء-شائع-يقلل-خطر-الإصابة-بالسكري-بنسبة-94-1092005412.html
دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%
دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة متخصصة بالشؤون الطبية عن دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T15:22+0000
2024-08-22T15:22+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102601/43/1026014314_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_bb3e414d13fe248656ff8adbc4e896aa.jpg
وأكد العلماء أن دواء "تيرزيباتيد" هو مادة ذات خصائص مشابهة لعقار سيماغلوتيد، وقد أحدثت الأدوية التي يعتمد عليها (أوزمبك وفجوفي) ثورة في علاج مرض السكري من النوع 2، كما أظهرت تلك الأدروية فعالية عالية في علاج السمنة لأنها تعمل على قطع الشهية وإطالة أمد الشعور بالشبع.وأوضح العلماء أنه واعتمادًا على الجرعة، فقد المشاركون ما بين 15 إلى 23% من وزنهم الأصلي، وعاد الوزن جزئيًا بعد التوقف عن استخدام تيرزيباتيد، ولكن بشكل عام انخفض خطر الانتقال من مرحلة ما قبل السكري إلى مرض السكري بنسبة 88%، بحسب مجلة "healthday".وأشار العلماء أن العديد من المرضى عانوا من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة، وكانت اضطرابات الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا هي الإسهال والغثيان والإمساك والقيء.
https://sarabic.ae/20240821/بالروبوت-الجراحي-فريق-طبي-عربي-يجري-عملية-فريدة-من-نوعها-صور-1091965375.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102601/43/1026014314_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_6063bf1f6ac67489c980c8c67d63d7f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%

15:22 GMT 22.08.2024
© flickr.com / Alisha Vargasدراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية
دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© flickr.com / Alisha Vargas
تابعنا عبر
كشفت صحيفة متخصصة بالشؤون الطبية عن دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%.
وأكد العلماء أن دواء "تيرزيباتيد" هو مادة ذات خصائص مشابهة لعقار سيماغلوتيد، وقد أحدثت الأدوية التي يعتمد عليها (أوزمبك وفجوفي) ثورة في علاج مرض السكري من النوع 2، كما أظهرت تلك الأدروية فعالية عالية في علاج السمنة لأنها تعمل على قطع الشهية وإطالة أمد الشعور بالشبع.

وشملت الدراسة الجديدة أكثر من 1000 شخص يعانون من السمنة المفرطة ويعانون من مرض السكري، والذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول أو متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، وتلقوا جرعات مختلفة من تيرزيباتيد، ودواء آخر وهمي لمدة ثلاث سنوات، وتم مساعدتهم على تغيير عاداتهم الغذائية وزيادة مستويات نشاطهم.

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لفريق طبي سعودي يستأصل الغدة الدرقية بالروبوت الجراحي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
مجتمع
"بالروبوت الجراحي"... فريق طبي عربي يجري عملية فريدة من نوعها... صور
أمس, 13:35 GMT
وأوضح العلماء أنه واعتمادًا على الجرعة، فقد المشاركون ما بين 15 إلى 23% من وزنهم الأصلي، وعاد الوزن جزئيًا بعد التوقف عن استخدام تيرزيباتيد، ولكن بشكل عام انخفض خطر الانتقال من مرحلة ما قبل السكري إلى مرض السكري بنسبة 88%، بحسب مجلة "healthday".
وأشار العلماء أن العديد من المرضى عانوا من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة، وكانت اضطرابات الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا هي الإسهال والغثيان والإمساك والقيء.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان 15:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала