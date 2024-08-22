https://sarabic.ae/20240822/دواء-شائع-يقلل-خطر-الإصابة-بالسكري-بنسبة-94-1092005412.html
دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%
دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة متخصصة بالشؤون الطبية عن دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T15:22+0000
2024-08-22T15:22+0000
2024-08-22T15:22+0000
مجتمع
الصحة
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وأكد العلماء أن دواء "تيرزيباتيد" هو مادة ذات خصائص مشابهة لعقار سيماغلوتيد، وقد أحدثت الأدوية التي يعتمد عليها (أوزمبك وفجوفي) ثورة في علاج مرض السكري من النوع 2، كما أظهرت تلك الأدروية فعالية عالية في علاج السمنة لأنها تعمل على قطع الشهية وإطالة أمد الشعور بالشبع.وأوضح العلماء أنه واعتمادًا على الجرعة، فقد المشاركون ما بين 15 إلى 23% من وزنهم الأصلي، وعاد الوزن جزئيًا بعد التوقف عن استخدام تيرزيباتيد، ولكن بشكل عام انخفض خطر الانتقال من مرحلة ما قبل السكري إلى مرض السكري بنسبة 88%، بحسب مجلة "healthday".وأشار العلماء أن العديد من المرضى عانوا من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة، وكانت اضطرابات الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا هي الإسهال والغثيان والإمساك والقيء.
https://sarabic.ae/20240821/بالروبوت-الجراحي-فريق-طبي-عربي-يجري-عملية-فريدة-من-نوعها-صور-1091965375.html
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الصحة
دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%
كشفت صحيفة متخصصة بالشؤون الطبية عن دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%.
وأكد العلماء أن دواء "تيرزيباتيد" هو مادة ذات خصائص مشابهة لعقار سيماغلوتيد، وقد أحدثت الأدوية التي يعتمد عليها (أوزمبك وفجوفي) ثورة في علاج مرض السكري من النوع 2، كما أظهرت تلك الأدروية فعالية عالية في علاج السمنة لأنها تعمل على قطع الشهية وإطالة أمد الشعور بالشبع.
وشملت الدراسة الجديدة أكثر من 1000 شخص يعانون من السمنة المفرطة ويعانون من مرض السكري، والذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول أو متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، وتلقوا جرعات مختلفة من تيرزيباتيد، ودواء آخر وهمي لمدة ثلاث سنوات، وتم مساعدتهم على تغيير عاداتهم الغذائية وزيادة مستويات نشاطهم.
وأوضح العلماء أنه واعتمادًا على الجرعة، فقد المشاركون ما بين 15 إلى 23% من وزنهم الأصلي، وعاد الوزن جزئيًا بعد التوقف عن استخدام تيرزيباتيد، ولكن بشكل عام انخفض خطر الانتقال من مرحلة ما قبل السكري إلى مرض السكري بنسبة 88%، بحسب مجلة "healthday".
وأشار العلماء أن العديد من المرضى عانوا من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة، وكانت اضطرابات الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا هي الإسهال والغثيان والإمساك والقيء.