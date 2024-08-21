https://sarabic.ae/20240821/بالروبوت-الجراحي-فريق-طبي-عربي-يجري-عملية-فريدة-من-نوعها-صور-1091965375.html
"بالروبوت الجراحي"... فريق طبي عربي يجري عملية فريدة من نوعها... صور
"بالروبوت الجراحي"... فريق طبي عربي يجري عملية فريدة من نوعها... صور
سبوتنيك عربي
نجح فريق طبي سعودي في مستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخبر، في إجراء أول عملية استئصال للفص الأيسر للغدة الدرقية باستخدام الروبوت الجراحي، والتي تعد الأولى... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T13:35+0000
2024-08-21T13:35+0000
2024-08-21T13:35+0000
مجتمع
الصحة
السعودية
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وأوضح رئيس الفريق الطبي -استشاري جراحة الغدد الصماء والعامة، فراس آل ماجد، أن هذه العملية "تستخدم تقنية جديدة في استئصال الغدة الدرقية دون جراحة العنق عبر استخدام الإنسان الآلي في العملية من خلال إجراء فتحة صغيرة في الإبط"، للتقليل من الآثار الجانبية الجراحية والمحافظة على جودة الحياة.وأضاف آل ماجد أن العملية تهدف بشكل أساسي إلى تجنيب المريض الجرح في منطقة الرقبة، وبالتالي تقلل من الآثار النفسية والاجتماعية للمرضى الذين يحتاجون إلى عمليات استئصال للغدة الدرقية، بحسب جريدة "الرياض".وأشار آل ماجد إلى أن الروبوت الجراحي يساعد من خلال حركته الدقيقة والكاميرا المكبرة الثلاثية الأبعاد في عمل الاستئصال الدقيق للغدة الدرقية والحفاظ على العصب الحائر المحرك للأحبال الصوتية والغدد جارات الدرقية، وأن هذه التقنية الجديدة تفتح آفاقًا جديدة لعلاج مرضى الغدة الدرقية.
https://sarabic.ae/20240820/علماء-روس-يطورون-علاجا-فعالا-لسرطان-الرئة-1091929968.html
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الصحة, السعودية
"بالروبوت الجراحي"... فريق طبي عربي يجري عملية فريدة من نوعها... صور
نجح فريق طبي سعودي في مستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخبر، في إجراء أول عملية استئصال للفص الأيسر للغدة الدرقية باستخدام الروبوت الجراحي، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية.
وأوضح رئيس الفريق الطبي -استشاري جراحة الغدد الصماء والعامة، فراس آل ماجد، أن هذه العملية "تستخدم تقنية جديدة في استئصال الغدة الدرقية دون جراحة العنق عبر استخدام الإنسان الآلي في العملية من خلال إجراء فتحة صغيرة في الإبط"، للتقليل من الآثار الجانبية الجراحية والمحافظة على جودة الحياة.
وبيّن آل ماجد أن المريضة التي أجريت العملية لها خرجت من المستشفى في اليوم الثاني للعملية وهي تتمتع بصحة جيدة.
وأضاف آل ماجد أن العملية تهدف بشكل أساسي إلى تجنيب المريض الجرح في منطقة الرقبة، وبالتالي تقلل من الآثار النفسية والاجتماعية للمرضى الذين يحتاجون إلى عمليات استئصال للغدة الدرقية، بحسب جريدة "الرياض".
وأشار آل ماجد إلى أن الروبوت الجراحي يساعد من خلال حركته الدقيقة والكاميرا المكبرة الثلاثية الأبعاد في عمل الاستئصال الدقيق للغدة الدرقية والحفاظ على العصب الحائر المحرك للأحبال الصوتية والغدد جارات الدرقية، وأن هذه التقنية الجديدة تفتح آفاقًا جديدة لعلاج مرضى الغدة الدرقية.