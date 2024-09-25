https://sarabic.ae/20240925/اجتماع-وزراء-خارجية-مجموعة-العشرين-في-مدينة-نيويورك-1093094102.html
بث مباشر... اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة نيويورك
بث مباشر... اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة نيويورك
سبوتنيك عربي
يعقد وزراء خارجية وممثلو مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، اجتماعهم الثاني لهذا العام في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تحت قيادة البرازيل، تحت عنوان "بناء... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T13:07+0000
2024-09-25T13:07+0000
2024-09-25T14:42+0000
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اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة نيويورك
سبوتنيك عربي
يعقد وزراء خارجية وممثلو مجموعة العشرين اجتماعهم الثاني لهذا العام في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك اليوم الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول، تحت قيادة البرازيل، تحت عنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".
2024-09-25T13:07+0000
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, видео
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, видео
بث مباشر... اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة نيويورك
13:07 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 14:42 GMT 25.09.2024)
يعقد وزراء خارجية وممثلو مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، اجتماعهم الثاني لهذا العام في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تحت قيادة البرازيل، تحت عنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".