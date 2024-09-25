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لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني في نيويورك
لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني في نيويورك
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بنظيره الصيني وانغ يي، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
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وانغ يي
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وقال لافروف في بداية اللقاء: "صديقي العزيز، يسعدني دائمًا أن تكون اتصالاتنا ممتعة ورفاقية فحسب، ولكنها أيضًا ذات منفعة متبادلة. على مدار ثلاثة أرباع القرن، وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى مستوى الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، لقد أصبحت أحد أهم العناصر في الحياة الدولية، وعنصر استقرار".ومن جانبه، أشار وانغ يي إلى أن الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا ستحل قريبا. ووفقا له، فإن البلدين تجمعهما "الصداقة الأبدية والجوار والشراكة الاستراتيجية الشاملة".واختتم وانغ يي قائلا: "بهذه الطريقة يمكننا أن ندفع علاقتنا إلى الأمام بثقة".بوتين: إسهام "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبعبايدن يكشف عن رأيه في الصين دون أن يعلم أنه على الهواء مباشرة
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, وانغ يي
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, وانغ يي
لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني في نيويورك
التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بنظيره الصيني وانغ يي، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال لافروف في بداية اللقاء: "صديقي العزيز، يسعدني دائمًا أن تكون اتصالاتنا ممتعة ورفاقية فحسب، ولكنها أيضًا ذات منفعة متبادلة. على مدار ثلاثة أرباع القرن، وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى مستوى الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، لقد أصبحت أحد أهم العناصر في الحياة الدولية، وعنصر استقرار".
وأكد لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين هي "عامل مهم للغاية في التنمية الداخلية لكل من جمهورية الصين الشعبية وروسيا".
ومن جانبه، أشار وانغ يي إلى أن الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا ستحل قريبا.
ووفقا له، فإن البلدين تجمعهما "الصداقة الأبدية والجوار والشراكة الاستراتيجية الشاملة".
واختتم وانغ يي قائلا: "بهذه الطريقة يمكننا أن ندفع علاقتنا إلى الأمام بثقة".