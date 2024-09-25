لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني في نيويورك

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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https://sarabic.ae/20240925/لافروف-يلتقي-وزير-الخارجية-الصيني-في-نيويورك---1093097887.html
لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني في نيويورك
لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني في نيويورك
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بنظيره الصيني وانغ يي، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T15:04+0000
2024-09-25T15:04+0000
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سيرغي لافروف
وانغ يي
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وقال لافروف في بداية اللقاء: "صديقي العزيز، يسعدني دائمًا أن تكون اتصالاتنا ممتعة ورفاقية فحسب، ولكنها أيضًا ذات منفعة متبادلة. على مدار ثلاثة أرباع القرن، وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى مستوى الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، لقد أصبحت أحد أهم العناصر في الحياة الدولية، وعنصر استقرار".ومن جانبه، أشار وانغ يي إلى أن الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا ستحل قريبا. ووفقا له، فإن البلدين تجمعهما "الصداقة الأبدية والجوار والشراكة الاستراتيجية الشاملة".واختتم وانغ يي قائلا: "بهذه الطريقة يمكننا أن ندفع علاقتنا إلى الأمام بثقة".بوتين: إسهام "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبعبايدن يكشف عن رأيه في الصين دون أن يعلم أنه على الهواء مباشرة
https://sarabic.ae/20240912/وزير-الخارجية-الصيني-روسيا-والصين-تعززان-التعاون-الاستراتيجي-1092650776.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, وانغ يي
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, وانغ يي

لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني في نيويورك

15:04 GMT 25.09.2024
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي بنظيره الصيني وانغ يي في نيويورك
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي بنظيره الصيني وانغ يي في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بنظيره الصيني وانغ يي، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال لافروف في بداية اللقاء: "صديقي العزيز، يسعدني دائمًا أن تكون اتصالاتنا ممتعة ورفاقية فحسب، ولكنها أيضًا ذات منفعة متبادلة. على مدار ثلاثة أرباع القرن، وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى مستوى الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، لقد أصبحت أحد أهم العناصر في الحياة الدولية، وعنصر استقرار".
وأكد لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين هي "عامل مهم للغاية في التنمية الداخلية لكل من جمهورية الصين الشعبية وروسيا".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
وزير الخارجية الصيني: روسيا والصين تعززان التعاون الاستراتيجي
12 سبتمبر, 15:43 GMT
ومن جانبه، أشار وانغ يي إلى أن الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا ستحل قريبا. ووفقا له، فإن البلدين تجمعهما "الصداقة الأبدية والجوار والشراكة الاستراتيجية الشاملة".
واختتم وانغ يي قائلا: "بهذه الطريقة يمكننا أن ندفع علاقتنا إلى الأمام بثقة".
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