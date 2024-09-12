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وزير الخارجية الصيني: روسيا والصين تعززان التعاون الاستراتيجي
وزير الخارجية الصيني: روسيا والصين تعززان التعاون الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين تعملان على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T15:43+0000
2024-09-12T15:43+0000
روسيا
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وقال وانغ يي، بحسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية الصينية، إن “الجانبين يعززان التعاون الاستراتيجي ويقاومان الترهيب الأحادي ويعارضان المواجهة بين الكتل”. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن العلاقات بين روسيا والصين كانت مفيدة للجانبين لسنوات عديدة.وأضاف الرئيس الروسي: "تدافع روسيا والصين بشكل مشترك عن مبادئ النظام العالمي الديمقراطي العادل القائم على القانون الدولي والسيادة والمساواة، وتدعم الدول ذات التفكير المماثل من دول الجنوب العالمي".وأشار بوتين إلى أنه ينتظر شي جين بينغ، في قمة "بريكس" وطلب نقل أطيب تمنياته.وقال وزير الخارجية الصيني: "اسمحوا لي مرة أخرى أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات صديقكم شي جين بينغ الحارة".
https://sarabic.ae/20240912/بوتين-لوزير-الخارجية-الصيني-موسكو-وبكين-تدافعان-عن-نظام-عالمي-عادل-1092638392.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

وزير الخارجية الصيني: روسيا والصين تعززان التعاون الاستراتيجي

15:43 GMT 12.09.2024
© AFP 2023 / -وزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AFP 2023 / -
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صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والصين تعملان على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وقال وانغ يي، بحسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية الصينية، إن “الجانبين يعززان التعاون الاستراتيجي ويقاومان الترهيب الأحادي ويعارضان المواجهة بين الكتل”.
وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع التوجهات الحديثة والآمال المشتركة لمعظم دول الجنوب.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن العلاقات بين روسيا والصين كانت مفيدة للجانبين لسنوات عديدة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماع في سوتشي بتاريخ 13 مايو 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
بوتين لوزير الخارجية الصيني: موسكو وبكين تدافعان عن نظام عالمي عادل
11:25 GMT
وأضاف الرئيس الروسي: "تدافع روسيا والصين بشكل مشترك عن مبادئ النظام العالمي الديمقراطي العادل القائم على القانون الدولي والسيادة والمساواة، وتدعم الدول ذات التفكير المماثل من دول الجنوب العالمي".
وأكد بوتين أن العلاقات تتطور في الاتجاهات كافة، و"نحن نتحدث عن تنسيق العمل على الساحة الدولية والتعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني".
وأشار بوتين إلى أنه ينتظر شي جين بينغ، في قمة "بريكس" وطلب نقل أطيب تمنياته.
وقال وزير الخارجية الصيني: "اسمحوا لي مرة أخرى أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات صديقكم شي جين بينغ الحارة".
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