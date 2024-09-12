https://sarabic.ae/20240912/بوتين-لوزير-الخارجية-الصيني-موسكو-وبكين-تدافعان-عن-نظام-عالمي-عادل-1092638392.html
بوتين لوزير الخارجية الصيني: موسكو وبكين تدافعان عن نظام عالمي عادل
بوتين لوزير الخارجية الصيني: موسكو وبكين تدافعان عن نظام عالمي عادل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن العلاقات بين روسيا والصين كانت مفيدة للجانبين لسنوات عديدة. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T11:25+0000
2024-09-12T11:25+0000
2024-09-12T11:25+0000
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وأضاف الرئيس الروسي: "تدافع روسيا والصين بشكل مشترك عن مبادئ النظام العالمي الديمقراطي العادل القائم على القانون الدولي والسيادة والمساواة، وتدعم الدول ذات التفكير المماثل من دول الجنوب العالمي".وأكد بوتين أن العلاقات تتطور في الاتجاهات كافة، و"نحن نتحدث عن تنسيق العمل على الساحة الدولية والتعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني".وقال وزير الخارجية الصيني: "اسمحوا لي مرة أخرى أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات صديقكم شي جين بينغ الحارة".وأكد وانغ يي أن الرئيس الصيني "سيقبل بكل سرور دعوة لحضور القمة" لإجراء مزيد من المحادثات المتعمقة حول القضايا الاستراتيجية".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20240912/بوتين-34-دولة-تعرب-عن-رغبتها-في-الانضمام-إلى-بريكس-1092631734.html
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روسيا, الصين, العالم, مجموعة بريكس
روسيا, الصين, العالم, مجموعة بريكس
بوتين لوزير الخارجية الصيني: موسكو وبكين تدافعان عن نظام عالمي عادل
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن العلاقات بين روسيا والصين كانت مفيدة للجانبين لسنوات عديدة.
وأضاف الرئيس الروسي: "تدافع روسيا والصين بشكل مشترك عن مبادئ النظام العالمي الديمقراطي العادل القائم على القانون الدولي والسيادة والمساواة، وتدعم الدول ذات التفكير المماثل من دول الجنوب العالمي".
وأكد بوتين أن العلاقات تتطور في الاتجاهات كافة، و"نحن نتحدث عن تنسيق العمل على الساحة الدولية والتعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني".
وأشار بوتين إلى أنه ينتظر شي جين بينغ، في قمة "بريكس" وطلب نقل أطيب تمنياته.
وقال وزير الخارجية الصيني: "اسمحوا لي مرة أخرى أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات صديقكم شي جين بينغ الحارة".
وأكد وانغ يي أن الرئيس الصيني "سيقبل بكل سرور دعوة لحضور القمة" لإجراء مزيد من المحادثات المتعمقة حول القضايا الاستراتيجية".
وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"
، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.
وتشكلت مجموعة "بريكس"
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.