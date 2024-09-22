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بايدن يكشف عن رأيه في الصين دون أن يعلم أنه على الهواء مباشرة
بايدن يكشف عن رأيه في الصين دون أن يعلم أنه على الهواء مباشرة
سبوتنيك عربي
في لقاء جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع قادة اليابان وأستراليا والهند، سُمِع بايدن، دون أن يدرك أن الميكروفون كان مفتوحا، وهو يعبر عن رأيه في سياسات الرئيس... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T06:52+0000
2024-09-22T06:59+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، أن ذلك حدث على هامش قمة "كواد" في ويلمنغتون بولاية ديلاوير الأمريكية، أمس السبت.وأضاف بايدن أن "الصين تتصرف بعدوانية في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي وجنوب آسيا ومضيق تايوان".ورغم أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، شدد على أن الصين ليست محور التحالف الرباعي "كواد"، فإن البيت الأبيض أكد أن "السياسات العدوانية للصين، لعبت دورا كبيرا في المحادثات".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف العام الماضي، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، على حد قوله.وفي وقت سابق، ذكر تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق في مارس/ آذار الماضي، على "استراتيجية نووية أمريكية سرية"، تتحدث لأول مرة عن خطة لاحتواء الصين مع نمو "الترسانة النووية الصينية"، بحسب زعم التقرير، فضلا عن الاستعدادات لمواجهة "التحديات المنسقة" من بكين وبيونغ يانغ وموسكو.وتوضح وسيلة إعلامية أمريكية أن الوثيقة تتحدث، لأول مرة، عن إعادة توجيه "استراتيجية الاحتواء"، مع التركيز على "توسع الصين السريع في ترسانتها النووية".وبحسب تلك الوسيلة، فإن "الوثيقة سرية للغاية لدرجة أنها غير متوفرة بشكل إلكتروني، ولكن فقط بشكل مطبوع، ويمكن الوصول إليها لعدد صغير من القادة العسكريين في البنتاغون ومسؤولي الأمن القومي".
https://sarabic.ae/20240720/ترامب-بايدن-لا-يستطيع-التعامل-مع-زعماء-دول-كبرى-أقوياء-وأذكياء-مثل-رئيسي-الصين-وروسيا-1090977124.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بايدن يكشف عن رأيه في الصين دون أن يعلم أنه على الهواء مباشرة

06:52 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 06:59 GMT 22.09.2024)
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
في لقاء جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع قادة اليابان وأستراليا والهند، سُمِع بايدن، دون أن يدرك أن الميكروفون كان مفتوحا، وهو يعبر عن رأيه في سياسات الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وذكرت وسائل إعلام غربية، أن ذلك حدث على هامش قمة "كواد" في ويلمنغتون بولاية ديلاوير الأمريكية، أمس السبت.

وخلال الحديث، أشار بايدن إلى أن شي جين بينغ، يركز على التحديات الاقتصادية الداخلية ويحاول تقليل التوترات الدبلوماسية، في محاولة لشراء "مساحة دبلوماسية" لمتابعة مصالح الصين بقوة، بحسب قوله.

وأضاف بايدن أن "الصين تتصرف بعدوانية في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي وجنوب آسيا ومضيق تايوان".
ورغم أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، شدد على أن الصين ليست محور التحالف الرباعي "كواد"، فإن البيت الأبيض أكد أن "السياسات العدوانية للصين، لعبت دورا كبيرا في المحادثات".
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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف العام الماضي، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق في مارس/ آذار الماضي، على "استراتيجية نووية أمريكية سرية"، تتحدث لأول مرة عن خطة لاحتواء الصين مع نمو "الترسانة النووية الصينية"، بحسب زعم التقرير، فضلا عن الاستعدادات لمواجهة "التحديات المنسقة" من بكين وبيونغ يانغ وموسكو.
وتوضح وسيلة إعلامية أمريكية أن الوثيقة تتحدث، لأول مرة، عن إعادة توجيه "استراتيجية الاحتواء"، مع التركيز على "توسع الصين السريع في ترسانتها النووية".
وبحسب تلك الوسيلة، فإن "الوثيقة سرية للغاية لدرجة أنها غير متوفرة بشكل إلكتروني، ولكن فقط بشكل مطبوع، ويمكن الوصول إليها لعدد صغير من القادة العسكريين في البنتاغون ومسؤولي الأمن القومي".
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