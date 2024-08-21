الصين: أمريكا أكبر مصدر لمخاطر التهديد النووي في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
On air
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240821/الصين-أمريكا-أكبر-مصدر-لمخاطر-التهديد-النووي-في-العالم-1091945991.html
الصين: أمريكا أكبر مصدر لمخاطر التهديد النووي في العالم
الصين: أمريكا أكبر مصدر لمخاطر التهديد النووي في العالم
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الأربعاء، أن الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء المعلومات المتعلقة بموافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T07:53+0000
2024-08-21T07:53+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
نووي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104283/41/1042834165_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7f138254df91e369205ff224ce6a2760.jpg
وقال نينغ في مؤتمر صحفي: "الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير ذات الصلة".وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الولايات المتحدة اليوم هي "أكبر مصدر للمخاطر الاستراتيجية للتهديد النووي في العالم".وفي وقت سابق، وذكر تقرير نشرته وسيلة إعلامية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق في مارس/آذار الماضي، على "استراتيجية نووية أمريكية سرية"، تتحدث لأول مرة عن خطة لاحتواء الصين مع نمو "الترسانة النووية الصينية"، بحسب زعم التقرير، فضلا عن الاستعدادات لمواجهة "التحديات المنسقة" من بكين وبيونغ يانغ وموسكو.وبحسب تلك الوسيلة، فإن "الوثيقة سرية للغاية لدرجة أنها غير متوفرة بشكل رقمي، ولكن فقط بشكل مطبوع، ويمكن الوصول إليها لعدد صغير من القادة العسكريين في البنتاغون ومسؤولي الأمن القومي".مصادر عسكرية لـ"سبوتنيك": عسكريون أوكرانيون أسرى يقرون بأن كييف تتحضر لضرب منشآت نووية روسيةعضو في الكونغرس الأمريكي تكشف عن الفرصة التي أضاعها زيلينسكي
https://sarabic.ae/20240815/بعد-الحديث-عن-سباق-تسلح-كم-قنبلة-نووية-تكفي-لحماية-الصين-1091771004.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104283/41/1042834165_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_5f434ab0ae0e7362a478ab60c486a498.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نووي
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نووي

الصين: أمريكا أكبر مصدر لمخاطر التهديد النووي في العالم

07:53 GMT 21.08.2024
© Photo / CCOانفجار نووي
انفجار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Photo / CCO
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الأربعاء، أن الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء المعلومات المتعلقة بموافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على استراتيجية نووية سرية.
وقال نينغ في مؤتمر صحفي: "الصين تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير ذات الصلة".

ووفقا له، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية، في السنوات الأخيرة، تروّج بشكل مستمر لما يسمى بنظرية "التهديد النووي الصيني"، والتي هي في الواقع مجرد "ذريعة للتهرب من التزاماتها بشأن نزع السلاح النووي".

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الولايات المتحدة اليوم هي "أكبر مصدر للمخاطر الاستراتيجية للتهديد النووي في العالم".

وأكد ماو نينغ أن "حجم الترسانة النووية الصينية ليس مماثلاً على الإطلاق لترسانة الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم الصين بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، وتلتزم بشكل صارم بالاستراتيجية النووية للدفاع عن النفس، وتحافظ على قدرتها النووية عند الحد الأدنى الضروري لضمان الأمن الوطني".

صاروخ بالستي صيني من طراز دونفين-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
سباق تسلح نووي.. كم قنبلة ذرية تكفي لحماية الصين؟
15 أغسطس, 12:12 GMT
وفي وقت سابق، وذكر تقرير نشرته وسيلة إعلامية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق في مارس/آذار الماضي، على "استراتيجية نووية أمريكية سرية"، تتحدث لأول مرة عن خطة لاحتواء الصين مع نمو "الترسانة النووية الصينية"، بحسب زعم التقرير، فضلا عن الاستعدادات لمواجهة "التحديات المنسقة" من بكين وبيونغ يانغ وموسكو.

وتوضح الوسيلة أن الوثيقة تتحدث، لأول مرة، عن إعادة توجيه "استراتيجية الاحتواء"، مع التركيز على "توسع الصين السريع في ترسانتها النووية".

وبحسب تلك الوسيلة، فإن "الوثيقة سرية للغاية لدرجة أنها غير متوفرة بشكل رقمي، ولكن فقط بشكل مطبوع، ويمكن الوصول إليها لعدد صغير من القادة العسكريين في البنتاغون ومسؤولي الأمن القومي".
مصادر عسكرية لـ"سبوتنيك": عسكريون أوكرانيون أسرى يقرون بأن كييف تتحضر لضرب منشآت نووية روسية
عضو في الكونغرس الأمريكي تكشف عن الفرصة التي أضاعها زيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حرائق وسقوط قتلى في تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله06:38 GMTمي-28إن - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةأمس, 20:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала