https://sarabic.ae/20240820/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-تكشف-عن-الفرصة-التي-أضاعها-زيلينسكي-1091940450.html

عضو في الكونغرس الأمريكي تكشف عن الفرصة التي أضاعها زيلينسكي

عضو في الكونغرس الأمريكي تكشف عن الفرصة التي أضاعها زيلينسكي

سبوتنيك عربي

أفادت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، بأن الصراع في أوكرانيا كان من الممكن أن ينتهي قبل أشهر. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T20:13+0000

2024-08-20T20:13+0000

2024-08-20T20:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكتبت غرين على منصة "إكس": "كان من الممكن أن تنتهي هذه الحرب قبل أشهر، وبدلا من ذلك، يواصل زيلينسكي وكل سياسي تقريبا في واشنطن الدعوة لمزيد من القتلى في أوكرانيا. هذا جنون".وأوضحت غرين أنه بدلاً من السعي لتحقيق السلام، يقوم زيلينسكي بتجنيد أشخاص من "جميع الأجيال" للمشاركة في صراع من الواضح أنه يخسره.وحثت غرين على التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.يذكر أنه وبعد الأحداث التي شهدتها مقاطعة كورسك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240820/خبير-بريطاني-يكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1091939468.html

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