https://sarabic.ae/20240914/الخارجية-الصينية-بكين-ستواصل-العمل-للتوصل-إلى-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1092700104.html
الخارجية الصينية: بكين ستواصل العمل للتوصل إلى محادثات السلام بشأن أوكرانيا
الخارجية الصينية: بكين ستواصل العمل للتوصل إلى محادثات السلام بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ، خلال منتدى "شيانغشان" الأمني الـ11 في بكين، أن "الصين ستواصل التفاعل بشأن الأزمة الأوكرانية مع جميع الأطراف... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T04:58+0000
2024-09-14T04:58+0000
2024-09-14T04:58+0000
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وقال شياو دونغ: "الصين ستواصل إجراء تفاعل متعمق بشأن الأزمة الأوكرانية، مع جميع الأطراف، للتوصل إلى توافق لوقف القتال وتمهيد الطريق وبناء جسر لمفاوضات السلام".وفي حديثه عن مجموعة "بريكس"، قال: "ستعمل الصين على تعزيز التعاون في إطار آليات مثل منظمة "شانغهاي للتعاون" و"بريكس"، وآسيا الوسطى لتكمل بعضها بعضا ولتعزز المبادرات المماثلة ولتستجيب بشكل شامل للتحديات المختلفة في عملية بناء مجتمع ذي مصير مشترك لمنظمة "شانغهاي للتعاون"، وتعزيز التعاون داخل دول "بريكس" الكبرى على الاستمرار في التعاون الذي ستظهر نتائجه في مجال الأمن".ووفقا له، ستتعاون الصين أيضا مع دول آسيا الوسطى لـ"بناء مجتمع ودود وسلمي خال من الصراعات وله مصير مشترك في المنطقة".ويُعقد منتدى "شيانغشان" الأمني في العاصمة بكين، بالفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويترأس الوفد الروسي في المنتدى نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين.وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ومستشار الرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، قد كشفا في اجتماع عُقد في بكين، بشهر مايو/ أيار الماضي، عن تفاهمات مشتركة بين الصين والبرازيل، بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، مكونة من 6 نقاط وقد تلقى المقترح ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.الصين: ندعو إلى عقد مؤتمر سلام حقيقي حول أوكرانيا تعترف به موسكو وكييف
https://sarabic.ae/20240913/الصين-تؤكد-على-الدفع-باتجاه-محادثات-السلام-في-أوكرانيا-بالرغم-من-انتقادات-زيلينسكي-1092673194.html
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الصين, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الصين, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الصينية: بكين ستواصل العمل للتوصل إلى محادثات السلام بشأن أوكرانيا
أكد نائب وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ، خلال منتدى "شيانغشان" الأمني الـ11 في بكين، أن "الصين ستواصل التفاعل بشأن الأزمة الأوكرانية مع جميع الأطراف لتمهيد الطريق لمفاوضات السلام".
وقال شياو دونغ: "الصين ستواصل إجراء تفاعل متعمق بشأن الأزمة الأوكرانية، مع جميع الأطراف، للتوصل إلى توافق لوقف القتال وتمهيد الطريق وبناء جسر لمفاوضات السلام".
وفي حديثه عن مجموعة "بريكس"، قال: "ستعمل الصين على تعزيز التعاون في إطار آليات مثل منظمة "شانغهاي للتعاون" و"بريكس"، وآسيا الوسطى لتكمل بعضها بعضا ولتعزز المبادرات المماثلة ولتستجيب بشكل شامل للتحديات المختلفة في عملية بناء مجتمع ذي مصير مشترك لمنظمة "شانغهاي للتعاون"، وتعزيز التعاون داخل دول "بريكس" الكبرى على الاستمرار في التعاون الذي ستظهر نتائجه في مجال الأمن".
ووفقا له، ستتعاون الصين أيضا مع دول آسيا الوسطى لـ"بناء مجتمع ودود وسلمي خال من الصراعات وله مصير مشترك في المنطقة".
ويُعقد منتدى "شيانغشان" الأمني في العاصمة بكين، بالفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويترأس الوفد الروسي في المنتدى نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين.
وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ومستشار الرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، قد كشفا في اجتماع عُقد في بكين، بشهر مايو/ أيار الماضي، عن تفاهمات مشتركة بين الصين والبرازيل، بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، مكونة من 6 نقاط وقد تلقى المقترح ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.