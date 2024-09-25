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غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان لليوم الثالث... دمار كبير وارتفاع في عدد الضحايا... صور وفيديو
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مساحة حرة
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10:29 GMT
30 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الجزائر تقدم دعوى لدى القضاء الفرنسي ضد نائبة أوروبية بعد "تصريحات كاذبة"
الجزائر تقدم دعوى لدى القضاء الفرنسي ضد نائبة أوروبية بعد "تصريحات كاذبة"
سبوتنيك عربي
قدمت السلطات الجزائرية شكوى لدى القضاء الفرنسي ضد النائبة الأوروبية عن حزب "روكونكات" الفرنسي سارة نافو لنشرها أخبارا كاذبة. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T11:19+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الأربعاء، مشيرةً إلى أن "سارة نافو هي رفيقة إريك زيمور، المعروف بمواقفه المعادية للهجرة وللجزائر على وجه الخصوص".ولفتت إلى أن زيمور تم إدانته عدة مرات بتهم الكراهية العنصرية.ويأتي ذلك بعد تصريحات النائبة الأوروبية سارة نافو، التي قالت فيها إنه في الفترة من 2017 إلى 2022، حصلت الجزائر على مساعدات من فرنسا بلغت قيمتها 842 مليون يورو.وتمر العلاقات الجزائرية الفرنسية بتقلبات وصلت إلى حد الجمود الدبلوماسي بعد سحب الجزائر سفيرها في باريس، في يوليو/ تموز الماضي.ومن أبرز أسباب الخلاف بين البلدين مماطلة باريس بشأن ملف الذاكرة والأرشيف والمخلفات النووية التي أجرتها باريس في أراضي الجزائر خلال الاحتلال.ووصلت الخلافات إلى مستويات متقدمة بعد أن اعترفت فرنسا بمقترح الحكم الذاتي بشأن "الصحراء" المعلن من طرف المغرب في العام 2007.والشهر الماضي، قال نائب رئيس البرلمان الجزائري إن فرنسا تخل بـ"اتفاقية 1968" الخاصة بالهجرة بين البلدين، ولم تعد تلتزم ببنودها، وهي اتفاقية تمنح الجزائريين امتيازات في مجالات العمل والدراسة والإقامة والمهن الحرة.
https://sarabic.ae/20240817/نواب-جزائريون-فرنسا-تستخدم-ملف-التأشيرات-لمعاقبة-بلادنا-1091845943.html
https://sarabic.ae/20240810/هل-تضغط-الجزائر-على-فرنسا-بملف-المرحلين-خبير-أمني-يوضح-1091602903.html
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الجزائر, أخبار فرنسا , العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجزائر, أخبار فرنسا , العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجزائر تقدم دعوى لدى القضاء الفرنسي ضد نائبة أوروبية بعد "تصريحات كاذبة"

11:19 GMT 25.09.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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قدمت السلطات الجزائرية شكوى لدى القضاء الفرنسي ضد النائبة الأوروبية عن حزب "روكونكات" الفرنسي سارة نافو لنشرها أخبارا كاذبة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الأربعاء، مشيرةً إلى أن "سارة نافو هي رفيقة إريك زيمور، المعروف بمواقفه المعادية للهجرة وللجزائر على وجه الخصوص".
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نواب جزائريون: فرنسا تستخدم "ملف التأشيرات" لمعاقبة بلادنا
17 أغسطس, 14:18 GMT
ولفتت إلى أن زيمور تم إدانته عدة مرات بتهم الكراهية العنصرية.
ويأتي ذلك بعد تصريحات النائبة الأوروبية سارة نافو، التي قالت فيها إنه في الفترة من 2017 إلى 2022، حصلت الجزائر على مساعدات من فرنسا بلغت قيمتها 842 مليون يورو.
وتمر العلاقات الجزائرية الفرنسية بتقلبات وصلت إلى حد الجمود الدبلوماسي بعد سحب الجزائر سفيرها في باريس، في يوليو/ تموز الماضي.
ومن أبرز أسباب الخلاف بين البلدين مماطلة باريس بشأن ملف الذاكرة والأرشيف والمخلفات النووية التي أجرتها باريس في أراضي الجزائر خلال الاحتلال.
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10 أغسطس, 16:54 GMT
ووصلت الخلافات إلى مستويات متقدمة بعد أن اعترفت فرنسا بمقترح الحكم الذاتي بشأن "الصحراء" المعلن من طرف المغرب في العام 2007.
والشهر الماضي، قال نائب رئيس البرلمان الجزائري إن فرنسا تخل بـ"اتفاقية 1968" الخاصة بالهجرة بين البلدين، ولم تعد تلتزم ببنودها، وهي اتفاقية تمنح الجزائريين امتيازات في مجالات العمل والدراسة والإقامة والمهن الحرة.
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