الخارجية الروسية: الناس المفكرون في أمريكا يدركون أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا تتحقق

عربي
بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240925/الخارجية-الروسية-الناس-المفكرون-في-أمريكا-يدركون-أن-أهداف-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-تتحقق-1093098116.html
الخارجية الروسية: الناس المفكرون في أمريكا يدركون أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا تتحقق
الخارجية الروسية: الناس المفكرون في أمريكا يدركون أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا تتحقق
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأشخاص المفكرين في الولايات المتحدة يدركون أن أهداف وغايات العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T15:21+0000
2024-09-25T15:21+0000
روسيا
العالم
المجر
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة "بيستيسراكوك" المجرية: "نعتقد أن الأشخاص المفكرين في أمريكا يفهمون، على الرغم من أنهم، كقاعدة عامة، ليس لديهم الشجاعة للاعتراف بأن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة قد تم تحقيقها بالكامل".وأعربت زاخاروفا عن امتنانها لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على "رغبته الصادقة في المساهمة في حل الأزمة الأوكرانية"، الذي عقد في يوليو/تموز عدداً من الاجتماعات مع قادة دول حول العالم، بما في ذلك روسيا والصين، وهو أمر "كان من الصعب للغاية القيام به نظراً لأجواء الكراهية تجاه روسيا السائدة في الاتحاد الأوروبي".وتابعت: "نظام كييف وحلفاؤه الغربيون يؤمنون بمواصلة الحرب الهجين ضد روسيا، وهم على استعداد للتضحية بملايين الأوكرانيين من أجل هذا الغرض. إن الاقتراح المجري الموضوعي المرفوض "بشكل قاطع" لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات دليل واضح على ذلك".وفي وقت لاحق، نقل رئيس الوزراء المجري إلى جميع زعماء الاتحاد الأوروبي خطته لحل النزاع في أوكرانيا، استنادا إلى تقييم واقعي للوضع وأهداف واقعية ومواعيد نهائية.
https://sarabic.ae/20240923/الخارجية-الروسية-تحدد--الهدف-الرئيسي-لاستراتيجية-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-1093028175.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, المجر, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, المجر, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: الناس المفكرون في أمريكا يدركون أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا تتحقق

15:21 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأشخاص المفكرين في الولايات المتحدة يدركون أن أهداف وغايات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قد تم تحقيقها، على الرغم من أنهم، كقاعدة عامة، يخشون الاعتراف بذلك.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة "بيستيسراكوك" المجرية: "نعتقد أن الأشخاص المفكرين في أمريكا يفهمون، على الرغم من أنهم، كقاعدة عامة، ليس لديهم الشجاعة للاعتراف بأن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة قد تم تحقيقها بالكامل".

وأوضحت أن أي إدارة للبيت الأبيض، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، سوف تستمر في استخدام أوكرانيا ومواطنيها باعتبارهم "أداة رخيصة" والتي "عاجلا أم آجلا سيتم إلقاؤها على هامش التاريخ".

وأعربت زاخاروفا عن امتنانها لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على "رغبته الصادقة في المساهمة في حل الأزمة الأوكرانية"، الذي عقد في يوليو/تموز عدداً من الاجتماعات مع قادة دول حول العالم، بما في ذلك روسيا والصين، وهو أمر "كان من الصعب للغاية القيام به نظراً لأجواء الكراهية تجاه روسيا السائدة في الاتحاد الأوروبي".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
الخارجية الروسية تحدد الهدف الرئيسي لاستراتيجية الطاقة في الاتحاد الأوروبي
23 سبتمبر, 16:20 GMT
وتابعت: "نظام كييف وحلفاؤه الغربيون يؤمنون بمواصلة الحرب الهجين ضد روسيا، وهم على استعداد للتضحية بملايين الأوكرانيين من أجل هذا الغرض. إن الاقتراح المجري الموضوعي المرفوض "بشكل قاطع" لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات دليل واضح على ذلك".

وفي أوائل يوليو، عقد أوربان اجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكذلك فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت لاحق، نقل رئيس الوزراء المجري إلى جميع زعماء الاتحاد الأوروبي خطته لحل النزاع في أوكرانيا، استنادا إلى تقييم واقعي للوضع وأهداف واقعية ومواعيد نهائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала