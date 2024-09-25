https://sarabic.ae/20240925/الخارجية-الروسية-الناس-المفكرون-في-أمريكا-يدركون-أن-أهداف-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-تتحقق-1093098116.html

الخارجية الروسية: الناس المفكرون في أمريكا يدركون أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا تتحقق

الخارجية الروسية: الناس المفكرون في أمريكا يدركون أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا تتحقق

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأشخاص المفكرين في الولايات المتحدة يدركون أن أهداف وغايات العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T15:21+0000

2024-09-25T15:21+0000

2024-09-25T15:21+0000

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وقالت زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة "بيستيسراكوك" المجرية: "نعتقد أن الأشخاص المفكرين في أمريكا يفهمون، على الرغم من أنهم، كقاعدة عامة، ليس لديهم الشجاعة للاعتراف بأن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة قد تم تحقيقها بالكامل".وأعربت زاخاروفا عن امتنانها لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على "رغبته الصادقة في المساهمة في حل الأزمة الأوكرانية"، الذي عقد في يوليو/تموز عدداً من الاجتماعات مع قادة دول حول العالم، بما في ذلك روسيا والصين، وهو أمر "كان من الصعب للغاية القيام به نظراً لأجواء الكراهية تجاه روسيا السائدة في الاتحاد الأوروبي".وتابعت: "نظام كييف وحلفاؤه الغربيون يؤمنون بمواصلة الحرب الهجين ضد روسيا، وهم على استعداد للتضحية بملايين الأوكرانيين من أجل هذا الغرض. إن الاقتراح المجري الموضوعي المرفوض "بشكل قاطع" لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات دليل واضح على ذلك".وفي وقت لاحق، نقل رئيس الوزراء المجري إلى جميع زعماء الاتحاد الأوروبي خطته لحل النزاع في أوكرانيا، استنادا إلى تقييم واقعي للوضع وأهداف واقعية ومواعيد نهائية.

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