https://sarabic.ae/20240925/المجر-الوضع-الأمني-العالمي-هو-الأسوأ-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1093082106.html

المجر: الوضع الأمني العالمي هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

المجر: الوضع الأمني العالمي هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الوضع الأمني ​​العالمي هو الآن الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي هذا الصدد، يجب على زعماء العالم المجتمعين... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T07:54+0000

2024-09-25T07:54+0000

2024-09-25T07:54+0000

العالم

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

المجر

روسيا

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

لبنان

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093077128_0:137:2001:1262_1920x0_80_0_0_4ec6244d4c6e7b459cd3d0e605ba2917.jpg

وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "إذا عدت بالذاكرة إلى الأسابيع التسعة السابقة الرفيعة المستوى التي شاركت فيها، لا بد لي أن أقول لكم إنه لا شك أن الوضع الأمني العالمي في أسوأ حالاته الآن. وأعتقد أن هذا القول صحيح أيضًا مقارنة بالفترة التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية".وأضاف في حديثة للوكالة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أحيانًا أشعر أن مؤتمر السلام هذا الذي يتحدث عنه بعض السياسيين هو مجرد دعاية أكثر من أي شيء ذي معنى".وردًا على سؤال توضيحي حول ما إذا كانت المجر ستطرح مبادرات سلام في إطار الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجاب سيارتو: "بالطبع، هنا وفي قمة المستقبل أيضًا".ووفقا له، فإن المجر ستواصل متابعة مبادرات السلام. نحن نمثل هذا الموقف هنا في الأمم المتحدة، ونمثل هذا الموقف في الاتحاد الأوروبي... لن نتخلى عن هذا الموقف. وسنواصل الدفاع عن هذا الموقف في جميع الاجتماعات التي نشارك فيها".وأوضح أنه "في الاتحاد الأوروبي، عادة ما أزعم أنه حتى خطط السلام التي يقترحها الزملاء الصينيون والبرازيليون يجب أن تؤخذ في الاعتبار. قد تكون لدينا آراءنا - إيجابية أو سلبية - ولكن على الأقل ينبغي مناقشتها".وأعرب وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، عن أمله بأن يتم اتخاذ خطوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتهدئة الصراع في أوكرانيا وغزة، مشيرًا إلى أن "هذين الصراعين يمكن أن يقلبا الوضع الأمني ​​في العالم رأسًا على عقب بسرعة كبيرة، وعلينا بالتأكيد تجنب ذلك".

https://sarabic.ae/20240925/سيارتو-يدعو-الغرب-للاعتراف-بأن-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-لا-تسهم-في-السلام-1093077475.html

الولايات المتحدة الأمريكية

المجر

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, المجر, روسيا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, أخبار أوكرانيا