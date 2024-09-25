https://sarabic.ae/20240925/سرقة-وقضاء-بلايلي-يعود-إلى-الجزائر-بعد-حالة-طارئة-1093085330.html
"سرقة وقضاء"... بلايلي يعود إلى الجزائر بعد حالة طارئة
"سرقة وقضاء"... بلايلي يعود إلى الجزائر بعد حالة طارئة
سبوتنيك عربي
سيغيب الشقيقان يوسف وأمير بلايلي، عن المواجهة التي ستجمع بين مستقبل سليمان والترجي، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من البطولة التونسية، وسيعودان إلى... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T09:34+0000
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وقالت وسائل إعلام تونسية إن اللاعب الدولي في صفوف نادي الترجي، يوسف بلايلي، سيعود إلى الجزائر، بسبب قضية قديمة تتعلق بسرقة منزل عائلة اللاعبين.وبحسب قناة "نسمة" التونسية، وافق الترجي على سفر الثنائي إلى الجزائر بسبب هذا النزاع القضائي الذي تم إخطار اللاعبين به بشكل طارئ.ويأمل الترجي بالمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية بعد الوصول إلى نهائي نسخة الموسم الماضي قبل الخسارة أمام الأهلي المصري.وأسهم يوسف بلايلي في تأهل الترجي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على حساب ديكيداها الصومالي.ويعتلي بلايلي صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا حتى الآن بعدما سجل 5 أهداف للترجي في مباراتي الذهاب والإياب بمباراتي ديكيداها.ونجح بلايلي في تقديم عودة قوية لفريقه الأسبق الترجي بعدما انضم إلى صفوفه في الانتقالات الماضية قادمًا من مولودية الجزائر.
https://sarabic.ae/20220929/رسميا-نادي-بريست-الفرنسي-يفسخ-عقد-الجزائري-يوسف-بلايلي-1068408945.html
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رياضة, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر
رياضة, تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر
"سرقة وقضاء"... بلايلي يعود إلى الجزائر بعد حالة طارئة
سيغيب الشقيقان يوسف وأمير بلايلي، عن المواجهة التي ستجمع بين مستقبل سليمان والترجي، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من البطولة التونسية، وسيعودان إلى الجزائر.
وقالت وسائل إعلام تونسية إن اللاعب الدولي في صفوف نادي الترجي، يوسف بلايلي
، سيعود إلى الجزائر، بسبب قضية قديمة تتعلق بسرقة منزل عائلة اللاعبين.
وبحسب قناة "نسمة" التونسية، وافق الترجي على سفر الثنائي إلى الجزائر بسبب هذا النزاع القضائي الذي تم إخطار اللاعبين به بشكل طارئ.
29 سبتمبر 2022, 16:44 GMT
ويأمل الترجي بالمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا
خلال النسخة الحالية بعد الوصول إلى نهائي نسخة الموسم الماضي قبل الخسارة أمام الأهلي المصري.
وأسهم يوسف بلايلي في تأهل الترجي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على حساب ديكيداها الصومالي.
ويعتلي بلايلي صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا حتى الآن بعدما سجل 5 أهداف للترجي في مباراتي الذهاب والإياب بمباراتي ديكيداها.
ونجح بلايلي في تقديم عودة قوية لفريقه الأسبق الترجي بعدما انضم إلى صفوفه في الانتقالات الماضية قادمًا من مولودية الجزائر.