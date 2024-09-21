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https://sarabic.ae/20240921/فى-ليلة-الاحتفال-بالدرع-44-الأهلي-يكتسح-جورماهيا-الكيني-ويتأهل-لدور-المجموعات-بدوري-أبطال-أفريقيا-1092976163.html
فى ليلة الاحتفال بالدرع 44.. الأهلي يكتسح جورماهيا الكيني ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
فى ليلة الاحتفال بالدرع 44.. الأهلي يكتسح جورماهيا الكيني ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
سبوتنيك عربي
تغلب نادي الأهلي المصري، اليوم السبت، على فريق جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T18:29+0000
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ونجح الأهلي بهذه النتيجة في التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري المصري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي.وكان الأهلي المصري قد فاز في مباراة الذهاب بكينيا بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.وأحرز أهداف الأهلي رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، على الترتيب، وذلك بعدما سيطر الفريق المصري على مجريات اللعب في شوطي المباراة.وكان الحساب الرسمي لفريق جورماهيا الكيني، قد علق عبر منصة "إكس"، على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من ضيفه، خلال مباراة الذهاب، حيث نشر صورة لملاكم يتلقى ضربة قاسية على وجهه، وأرفقها بتعليق قال فيه: "الجولة الأولى، لم يضربونا كثيرا، ننتظر الجولة الثانية في مصر".وسجل ثلاثية الأهلي، خلال المباراة في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، كل من رامي ربيعة، في الدقيقة 14، وبيرسي تاو، في الدقيقتين 15 و73.
https://sarabic.ae/20240908/الأهلي-المصري-يحدد-شروط-انتقال-محمود-كهربا-للدوري-السعودي-1092516306.html
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, الدوري المصري الممتاز, منوعات

فى ليلة الاحتفال بالدرع 44.. الأهلي يكتسح جورماهيا الكيني ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

18:29 GMT 21.09.2024
© AP Photoالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo
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تغلب نادي الأهلي المصري، اليوم السبت، على فريق جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية.
ونجح الأهلي بهذه النتيجة في التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري المصري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي.
وكان الأهلي المصري قد فاز في مباراة الذهاب بكينيا بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.
وأحرز أهداف الأهلي رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، على الترتيب، وذلك بعدما سيطر الفريق المصري على مجريات اللعب في شوطي المباراة.
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
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الأهلي المصري يحدد شروط انتقال محمود كهربا للدوري السعودي
8 سبتمبر, 14:44 GMT
وكان الحساب الرسمي لفريق جورماهيا الكيني، قد علق عبر منصة "إكس"، على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من ضيفه، خلال مباراة الذهاب، حيث نشر صورة لملاكم يتلقى ضربة قاسية على وجهه، وأرفقها بتعليق قال فيه: "الجولة الأولى، لم يضربونا كثيرا، ننتظر الجولة الثانية في مصر".
وسجل ثلاثية الأهلي، خلال المباراة في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، كل من رامي ربيعة، في الدقيقة 14، وبيرسي تاو، في الدقيقتين 15 و73.
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