https://sarabic.ae/20240925/مصر-تكشف-حقيقة-مزاعم-رسائل-واتسآب-وتحدد-واقع-مياه-الشرب----1093089239.html
مصر تكشف حقيقة مزاعم "رسائل واتسآب" وتحدد واقع مياه الشرب
مصر تكشف حقيقة مزاعم "رسائل واتسآب" وتحدد واقع مياه الشرب
سبوتنيك عربي
نفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسائل تدعو إلى الامتناع عن تناول مياه شرب في أوقات محددة... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T11:49+0000
2024-09-25T11:49+0000
2024-09-25T11:49+0000
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وأكدت الشركة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.وشددت الشركة على عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وناشدت المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.ويأتي ذلك بالتزامن مع العديد من الإجراءات الحكومية بشأن الحديث عن وجود تلوث للمياه في محافظة أسوان، وقلق المواطنين من تلوث المياه.
https://sarabic.ae/20240924/تصويت-برأيك-هل-يحق-لإثيوبيا-الاعتراض-على-تقديم-مصر-مساعدات-عسكرية-إلى-الصومال-----1093050137.html
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مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, نقص المياه, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, نقص المياه, منوعات
مصر تكشف حقيقة مزاعم "رسائل واتسآب" وتحدد واقع مياه الشرب
نفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسائل تدعو إلى الامتناع عن تناول مياه شرب في أوقات محددة من اليوم لسوء جودتها.
وأكدت الشركة
أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.
وشددت الشركة على عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وناشدت المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع العديد من الإجراءات الحكومية بشأن الحديث عن وجود تلوث
للمياه في محافظة أسوان، وقلق المواطنين من تلوث المياه.