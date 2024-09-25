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غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان لليوم الثالث... دمار كبير وارتفاع في عدد الضحايا... صور وفيديو
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مساحة حرة
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
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سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
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https://sarabic.ae/20240925/مصر-تكشف-حقيقة-مزاعم-رسائل-واتسآب-وتحدد-واقع-مياه-الشرب----1093089239.html
مصر تكشف حقيقة مزاعم "رسائل واتسآب" وتحدد واقع مياه الشرب
مصر تكشف حقيقة مزاعم "رسائل واتسآب" وتحدد واقع مياه الشرب
سبوتنيك عربي
نفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسائل تدعو إلى الامتناع عن تناول مياه شرب في أوقات محددة... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T11:49+0000
2024-09-25T11:49+0000
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وأكدت الشركة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.وشددت الشركة على عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وناشدت المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.ويأتي ذلك بالتزامن مع العديد من الإجراءات الحكومية بشأن الحديث عن وجود تلوث للمياه في محافظة أسوان، وقلق المواطنين من تلوث المياه.
https://sarabic.ae/20240924/تصويت-برأيك-هل-يحق-لإثيوبيا-الاعتراض-على-تقديم-مصر-مساعدات-عسكرية-إلى-الصومال-----1093050137.html
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مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, نقص المياه, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, نقص المياه, منوعات

مصر تكشف حقيقة مزاعم "رسائل واتسآب" وتحدد واقع مياه الشرب

11:49 GMT 25.09.2024
clear glass measuring cup on white table
clear glass measuring cup on white table - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
تابعنا عبر
نفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسائل تدعو إلى الامتناع عن تناول مياه شرب في أوقات محددة من اليوم لسوء جودتها.
وأكدت الشركة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
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أمس, 12:14 GMT
وشددت الشركة على عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وناشدت المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع العديد من الإجراءات الحكومية بشأن الحديث عن وجود تلوث للمياه في محافظة أسوان، وقلق المواطنين من تلوث المياه.
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