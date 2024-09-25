وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": علاقاتنا مع موسكو تاريخية ومميزة

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240925/وزير-العدل-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-علاقاتنا-مع-موسكو-تاريخية-ومميزة-1093104387.html
وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": علاقاتنا مع موسكو تاريخية ومميزة
وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": علاقاتنا مع موسكو تاريخية ومميزة
سبوتنيك عربي
أشاد شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، بعلاقات بلاده مع روسيا، ووصفها بالمتينة والمميزة، لا سيما العلاقات التي تجمع الرئيس أبو مازن مع الرئيس بوتين. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T18:00+0000
2024-09-25T18:00+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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ولفت في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أن الكثير من الفلسطينيين يتحدثون اللغة الروسية، بما في ذلك الرئيس أبو مازن، وهو ما يدل على عمق العلاقات التاريخية.وأكد أن فلسطين تعتبر التوازن في العلاقات بين أقطاب العالم من أهدافها السياسية والدبلوماسية، بيد أن هناك صداقات تاريخية من ضمنها الصداقة الروسية الفلسطينية.جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، في يوليو/تموز الماضي، أن موسكو تؤيد انضمام فلسطين للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا تدافع عن موقف يستند إلى قواعد القانون الدولي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.كما أكد مبعوث وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في رام الله، في الشهر ذاته، ثبات مواقف روسيا تجاه القضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240617/مندوب-روسيا-عضوية-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-ستعمل-على-إطلاق-مفاوضات-متكافئة-مع-إسرائيل--1089919942.html
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حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": علاقاتنا مع موسكو تاريخية ومميزة

18:00 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أشاد شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، بعلاقات بلاده مع روسيا، ووصفها بالمتينة والمميزة، لا سيما العلاقات التي تجمع الرئيس أبو مازن مع الرئيس بوتين.
ولفت في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أن الكثير من الفلسطينيين يتحدثون اللغة الروسية، بما في ذلك الرئيس أبو مازن، وهو ما يدل على عمق العلاقات التاريخية.
وأكد أن فلسطين تعتبر التوازن في العلاقات بين أقطاب العالم من أهدافها السياسية والدبلوماسية، بيد أن هناك صداقات تاريخية من ضمنها الصداقة الروسية الفلسطينية.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
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وتابع: "نكن كل الاحترام والتقدير لروسيا، ونتمنى أن تزدهر وتتقدم في علاقاتها مع العالم، وأن يكون دورها كقطب من أقطاب السياسية الدولية دائما داعما لفلسطين".
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، في يوليو/تموز الماضي، أن موسكو تؤيد انضمام فلسطين للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا تدافع عن موقف يستند إلى قواعد القانون الدولي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أكد مبعوث وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في رام الله، في الشهر ذاته، ثبات مواقف روسيا تجاه القضية الفلسطينية.
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