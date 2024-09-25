https://sarabic.ae/20240925/وزير-العدل-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-علاقاتنا-مع-موسكو-تاريخية-ومميزة-1093104387.html

وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": علاقاتنا مع موسكو تاريخية ومميزة

وزير العدل الفلسطيني لـ "سبوتنيك": علاقاتنا مع موسكو تاريخية ومميزة

سبوتنيك عربي

أشاد شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، بعلاقات بلاده مع روسيا، ووصفها بالمتينة والمميزة، لا سيما العلاقات التي تجمع الرئيس أبو مازن مع الرئيس بوتين. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T18:00+0000

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ولفت في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أن الكثير من الفلسطينيين يتحدثون اللغة الروسية، بما في ذلك الرئيس أبو مازن، وهو ما يدل على عمق العلاقات التاريخية.وأكد أن فلسطين تعتبر التوازن في العلاقات بين أقطاب العالم من أهدافها السياسية والدبلوماسية، بيد أن هناك صداقات تاريخية من ضمنها الصداقة الروسية الفلسطينية.جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، في يوليو/تموز الماضي، أن موسكو تؤيد انضمام فلسطين للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا تدافع عن موقف يستند إلى قواعد القانون الدولي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.كما أكد مبعوث وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في رام الله، في الشهر ذاته، ثبات مواقف روسيا تجاه القضية الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20240617/مندوب-روسيا-عضوية-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-ستعمل-على-إطلاق-مفاوضات-متكافئة-مع-إسرائيل--1089919942.html

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