https://sarabic.ae/20240926/أنصار-الله-تعلن-إنتاجها-صاروخ-فلسطين-2-للعمليات-الداعمة-لغزة-1093148209.html
"أنصار الله" تعلن إنتاجها صاروخ "فلسطين-2" للعمليات الداعمة لغزة
"أنصار الله" تعلن إنتاجها صاروخ "فلسطين-2" للعمليات الداعمة لغزة
سبوتنيك عربي
ذكرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أنها "ابتكرت" صاروخ "فلسطين-2"، وبدأت في استخدامه في مرحلة جديدة من العمليات "دعما للنضال الفلسطيني في قطاع غزة... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T15:41+0000
2024-09-26T15:41+0000
2024-09-26T15:42+0000
أنصار الله
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وقال زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي لقناة "الميسرة"، أن "هذه المرحلة من المجهود الحربي ستكون بإذن الله أكثر فعالية لبلادنا في ظل تطور قدرة وإنتاج صاروخ "فلسطين 2"، ويعتبر صاروخ "فلسطين 2" إنجازا كبيرا".وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" أنها ستدعم الفصائل الفلسطينية في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة عبر الهجمات الصاروخية والجوية.وعلى وجه الخصوص، أعلنت الجماعة عزمهما مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، مطالبة الدول الأخرى بسحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، سيطرت "أنصار الله" على معظم محافظات وسط وشمالي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء. وفي 26 مارس/ آذار 2015، شن تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني لاستعادة هذه المناطق من البلاد.
https://sarabic.ae/20240925/أنصار-الله-تدعو-مجددا-السعودية-إلى-إنهاء-عمليات-التحالف-العربي-ومعالجة-القضايا-الإنسانية-1093107819.html
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أنصار الله, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
أنصار الله, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن إنتاجها صاروخ "فلسطين-2" للعمليات الداعمة لغزة
15:41 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 15:42 GMT 26.09.2024)
ذكرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أنها "ابتكرت" صاروخ "فلسطين-2"، وبدأت في استخدامه في مرحلة جديدة من العمليات "دعما للنضال الفلسطيني في قطاع غزة ضد إسرائيل".
وقال زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي لقناة "الميسرة"، أن "هذه المرحلة من المجهود الحربي ستكون بإذن الله أكثر فعالية لبلادنا في ظل تطور قدرة وإنتاج صاروخ "فلسطين 2"، ويعتبر صاروخ "فلسطين 2" إنجازا كبيرا".
وأوضح أن "القوات المسلحة اليمنية، نفذت هذا الأسبوع، عمليات باستخدام 39 صاروخا باليستيا وصواريخ كروز وطائرات مسيرة، وأصبح البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن منطقة محظورة تماما على العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" أنها ستدعم الفصائل الفلسطينية في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة عبر الهجمات الصاروخية والجوية.
وعلى وجه الخصوص، أعلنت الجماعة عزمهما مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، مطالبة الدول الأخرى بسحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.
وفي الوقت نفسه، أكدت "أنصار الله" أنها لا تتدخل في حرية الملاحة بالمنطقة ولا تمس سفن الدول الأخرى.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، سيطرت "أنصار الله" على معظم محافظات وسط وشمالي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء. وفي 26 مارس/ آذار 2015، شن تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني لاستعادة هذه المناطق من البلاد.