https://sarabic.ae/20240926/إيمان-خليف-تتصدر-وسائل-التواصل-خلال-زيارتها-لتندوف-صور-وفيديو-1093137811.html

إيمان خليف تتصدر وسائل التواصل خلال زيارتها لتندوف... صور وفيديو

إيمان خليف تتصدر وسائل التواصل خلال زيارتها لتندوف... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تصدرت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بزيارة إلى مخيم السمارة للاجئين، بالقرب من ولاية تندوف الجزائرية. 26.09.2024, سبوتنيك عربي

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2024-09-26T13:09+0000

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وتأتي زيارة خليف، أمس الأربعاء، ضمن برنامج إنساني يسلط الضوء على الاحتياجات الأساسية للأطفال اللاجئين، من حيث التعليم وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على الرياضة عنصرا أساسيا لتحقيق نتائج تعليمية إيجابية للأطفال والشباب اللاجئين.وشكرت إيمان خليف أسرة "يونيسف" على الحفل المنظم على شرفها، وقالت إنها "تهدي ذهبيتتها الأولمبية إلى كل الأطفال".وقالت في كلمة لها خلال الزيارة: "أنا واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقي، وهذا فخر لي، وأنا عازمة على مواصلة عملي مع المنظمة وأن أكون قدوة للأطفال والشباب".يشار إلى أن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في الجزائر أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعيين الملاكمة إيمان خليف، بطلة لحقوق الطفل.وكانت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، تعرضت لما وصفته بـ"التنمر الإلكتروني"، وبعد انتهاء أولمبياد باريس 2024، قررت التوجه إلى القضاء لمواجهة "المتنمرين"، وتقدم بشكوى بمركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس.يذكر أن إيمان خليف نجحت في التغلب على الصينية ليو يانغ، أيضا، لتصبح أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.كما تعرضت الملاكمة الجزائرية لهجوم واسع بعدما هزمت منافستها الإيطالية، أنجيلا كاريني، في 46 ثانية فقط، خلال منافسات ملاكمة السيدات في الأولمبياد، خاصة بعدما خرجت منافستها الإيطالية من الحلبة "باكية"، لتصفت النزال بأنه لم يكن عادلا.

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