إيمان خليف تتصدر وسائل التواصل خلال زيارتها لتندوف... صور وفيديو
© AP Photoالملاكمة الجزائرية إيمان خليف
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف
© AP Photo
تابعنا عبر
تصدرت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بزيارة إلى مخيم السمارة للاجئين، بالقرب من ولاية تندوف الجزائرية.
وتأتي زيارة خليف، أمس الأربعاء، ضمن برنامج إنساني يسلط الضوء على الاحتياجات الأساسية للأطفال اللاجئين، من حيث التعليم وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على الرياضة عنصرا أساسيا لتحقيق نتائج تعليمية إيجابية للأطفال والشباب اللاجئين.
وشكرت إيمان خليف أسرة "يونيسف" على الحفل المنظم على شرفها، وقالت إنها "تهدي ذهبيتتها الأولمبية إلى كل الأطفال".
سفيرة اليونيسف إيمان خليف في زيارة ميدانية للاطلاع عن كثب على برنامجنا الإنساني في مخيم السمارة بالقرب من تندوف لتسليط الضوء على الاحتياجات الأساسية للأطفال اللاجئين الصحراويين من حيث التعليم وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة مع التركيز على الرياضة https://t.co/DOAzpWr9VV pic.twitter.com/VHLJ19cBgX— chahd (@djazair62) September 25, 2024
وقالت في كلمة لها خلال الزيارة: "أنا واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقي، وهذا فخر لي، وأنا عازمة على مواصلة عملي مع المنظمة وأن أكون قدوة للأطفال والشباب".
شاهد..البطلة الأولمبية إيمان خليف تزور مخيمات اللاجئـيـ.ين الصحـ ـراويـيـن 😍👏 pic.twitter.com/OMSsahN6H1— Dz News TV ديزاد نيوز (@dznews_tv) September 26, 2024
يشار إلى أن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في الجزائر أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعيين الملاكمة إيمان خليف، بطلة لحقوق الطفل.
وكانت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، تعرضت لما وصفته بـ"التنمر الإلكتروني"، وبعد انتهاء أولمبياد باريس 2024، قررت التوجه إلى القضاء لمواجهة "المتنمرين"، وتقدم بشكوى بمركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس.
يذكر أن إيمان خليف نجحت في التغلب على الصينية ليو يانغ، أيضا، لتصبح أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.
كما تعرضت الملاكمة الجزائرية لهجوم واسع بعدما هزمت منافستها الإيطالية، أنجيلا كاريني، في 46 ثانية فقط، خلال منافسات ملاكمة السيدات في الأولمبياد، خاصة بعدما خرجت منافستها الإيطالية من الحلبة "باكية"، لتصفت النزال بأنه لم يكن عادلا.