https://sarabic.ae/20240926/الاتفاق-على-تعيبن-قيادة-جديدة-للمصرف-المركزي-الليبي-هل-ينهي-الأزمة-1093138393.html
الاتفاق على تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة؟
الاتفاق على تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة؟
سبوتنيك عربي
اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا، على تسوية أزمة المصرف المركزي في البلاد، وأفادت البعثة الأممية في ليبيا، أن "ممثلي المجلسين اتفقا على تسوية بشأن... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T13:27+0000
2024-09-26T13:27+0000
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة؟
سبوتنيك عربي
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة؟
البعثة أوضحت أنه "تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائبه ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".وبعد جولات من المفاوضات توصل الطرفان إلى اتفاق أولي يقضي بتعيين ناجي عيسى، محافظا جديدا، فيما سيكون مرعي البرعصي، نائبًا له، كما سيتم تشكيل مجلس إدارة مكونا من7 أعضاء، يتم اختيارهم بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، في مدة أقصاها أسبوعان من تسلم المهام.ويشترط أن تتوفر في أعضاء مجلس الإدارة مؤهلات عالية في مجالات القانون والشؤون المالية المصرفية والاقتصادية، كما ينّص الاتفاق على أنّه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة للمجلس بشأن المصارف.في هذا الموضوع، قال عبدالهادي الصغير، عضو مجلس النواب الليبي، إن "الاتفاق تم على اختيار محافظ ونائبه وتشكيل مجلس إدارة"، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب سيعتمد القرار خلال جلسة له الأسبوع المقبل".ويرى المحلل السياسي عمر أبو سعيدة، أن "الاتفاق جاء بعدما تعمقت الأزمة في المصرف المركزي، ليأتي مخرجًا يجبر الجميع على الشكل الجديد لهذه المؤسسة".من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، على ضرورة اتخاذ هذا القرار نظرا لما أحدثته خطوة تغيير محافظ المصرف من جانب المجلس الرئاسي الليبي والتأثيرات، التي حدثت بعدها في الاقتصاد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار ليبيا اليوم, аудио
مساحة حرة, أخبار ليبيا اليوم, аудио
الاتفاق على تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة؟
اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا، على تسوية أزمة المصرف المركزي في البلاد، وأفادت البعثة الأممية في ليبيا، أن "ممثلي المجلسين اتفقا على تسوية بشأن تعيين إدارة جديدة للمصرف".
البعثة أوضحت أنه "تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائبه ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي
".
وبعد جولات من المفاوضات توصل الطرفان إلى اتفاق أولي يقضي بتعيين ناجي عيسى، محافظا جديدا، فيما سيكون مرعي البرعصي، نائبًا له، كما سيتم تشكيل مجلس إدارة مكونا من7 أعضاء، يتم اختيارهم بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، في مدة أقصاها أسبوعان من تسلم المهام.
ويشترط أن تتوفر في أعضاء مجلس الإدارة مؤهلات عالية في مجالات القانون والشؤون المالية المصرفية والاقتصادية، كما ينّص الاتفاق على أنّه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة للمجلس بشأن المصارف.
في هذا الموضوع، قال عبدالهادي الصغير، عضو مجلس النواب الليبي، إن "الاتفاق تم على اختيار محافظ ونائبه وتشكيل مجلس إدارة"، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب سيعتمد القرار خلال جلسة له الأسبوع المقبل".
وأوضح أنه "ستمنح فرصة لمدة أسبوعين، للمحافظ ونائبه، لاختيار مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية وإحالة الأسماء لمجلس النواب لاعتمادها"، مبينًا أن "القانون يعطي أحقية اختيار الأعضاء للمحافظ وليس الأطراف الأخرىط.
ويرى المحلل السياسي عمر أبو سعيدة، أن "الاتفاق جاء بعدما تعمقت الأزمة في المصرف المركزي، ليأتي مخرجًا يجبر الجميع على الشكل الجديد لهذه المؤسسة".
واعتبر أن "الاتفاق لا يمثل حلًا نهائيا للأزمة وسيكون له توابع وإشكاليات جديدة"، مُرجعًا ذلك إلى ما ورد في الاتفاق وأن "من يدير المصرف المركزي سيكون خلال الفترة الانتقالية المؤقتة"، مشيرًا إلى أنه "ليس حلا مثاليًا ونهائيًا"، موضحًا أن "بعض الأمور لم تحل ومنها آلية اتخاذ القرارات الأحادية، التي تأتي بِردات فعل تخلق مشاكل وأزمات".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، على ضرورة اتخاذ هذا القرار نظرا لما أحدثته خطوة تغيير محافظ المصرف من جانب المجلس الرئاسي الليبي
والتأثيرات، التي حدثت بعدها في الاقتصاد.
وقال إن "اختيار ناجي عيسى، محافظا للمصرف المركزي مرحب به من كل الأطياف والقوى، خاصة وأنه متخصص وكان يشغل مدير إدارة الرقابة على المصارف، لوضع حد لارتفاع العملة الصعبة بعد توقف عمل المصرف مؤخرا، ما أحدث ارتباكا في الدولة وانقطاع التواصل بالمؤسسات الدولية".