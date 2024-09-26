https://sarabic.ae/20240926/الاتفاق-على-تعيبن-قيادة-جديدة-للمصرف-المركزي-الليبي-هل-ينهي-الأزمة-1093138393.html

الاتفاق على تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة؟

الاتفاق على تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة؟

سبوتنيك عربي

اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا، على تسوية أزمة المصرف المركزي في البلاد، وأفادت البعثة الأممية في ليبيا، أن "ممثلي المجلسين اتفقا على تسوية بشأن... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T13:27+0000

2024-09-26T13:27+0000

2024-09-26T13:27+0000

راديو

مساحة حرة

أخبار ليبيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093138064_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_7982722fff53b6a7e468b11d44f18fc3.png

الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة؟ سبوتنيك عربي الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة؟

البعثة أوضحت أنه "تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائبه ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".وبعد جولات من المفاوضات توصل الطرفان إلى اتفاق أولي يقضي بتعيين ناجي عيسى، محافظا جديدا، فيما سيكون مرعي البرعصي، نائبًا له، كما سيتم تشكيل مجلس إدارة مكونا من7 أعضاء، يتم اختيارهم بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، في مدة أقصاها أسبوعان من تسلم المهام.ويشترط أن تتوفر في أعضاء مجلس الإدارة مؤهلات عالية في مجالات القانون والشؤون المالية المصرفية والاقتصادية، كما ينّص الاتفاق على أنّه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة للمجلس بشأن المصارف.في هذا الموضوع، قال عبدالهادي الصغير، عضو مجلس النواب الليبي، إن "الاتفاق تم على اختيار محافظ ونائبه وتشكيل مجلس إدارة"، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب سيعتمد القرار خلال جلسة له الأسبوع المقبل".ويرى المحلل السياسي عمر أبو سعيدة، أن "الاتفاق جاء بعدما تعمقت الأزمة في المصرف المركزي، ليأتي مخرجًا يجبر الجميع على الشكل الجديد لهذه المؤسسة".من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، على ضرورة اتخاذ هذا القرار نظرا لما أحدثته خطوة تغيير محافظ المصرف من جانب المجلس الرئاسي الليبي والتأثيرات، التي حدثت بعدها في الاقتصاد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, أخبار ليبيا اليوم, аудио